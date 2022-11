Rishi Sunak exhorté à “nommer et faire honte” aux géants du pétrole en évitant la taxe sur les bénéfices exceptionnels

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Rishi Sunak fait face à une pression de la Chambre des communes pour «nommer et humilier» toutes les sociétés pétrolières et gazières qui évitent l’impôt sur les bénéfices exceptionnels et publier les sommes précises perçues par le gouvernement.

Le géant pétrolier Shell a révélé en octobre qu’il avait jusqu’à présent évité de payer quoi que ce soit au titre de la taxe sur les bénéfices énergétiques parce qu’il avait demandé un allégement fiscal en utilisant une “échappatoire” d’investissement.

Malgré le resserrement des règles concernant la «déduction pour investissement» lors du budget d’automne, le Premier ministre a été invité à révéler les montants exacts que les entreprises de combustibles fossiles paient au titre de la taxe sur les bénéfices exceptionnels.

Les libéraux démocrates ont déposé un amendement au projet de loi de finances qui obligerait le gouvernement à publier des chiffres trimestriels – y compris les montants économisés au titre de la déduction pour investissement.

“Les sommes perçues grâce à la soi-disant taxe sur les bénéfices exceptionnels du gouvernement ne représentent qu’une petite fraction embarrassante des récents bénéfices pétroliers et gaziers”, a déclaré la porte-parole du Trésor des Lib Dems, Sarah Olney. L’indépendant.

“La nouvelle que Shell évite cette taxe est une gifle pour les familles et les retraités en difficulté”, a-t-elle déclaré. “Il est clair que le gouvernement fait passer les entreprises avant les gens.”

Mme Olney a ajouté: “La triste vérité est que, alors que les gens à travers la Grande-Bretagne ont du mal à joindre les deux bouts, ce gouvernement déconnecté refuse de faire payer aux géants du pétrole et du gaz leur juste part.”

L’amendement obligerait les ministres à produire des rapports trimestriels décrivant le montant d’impôt que chaque entreprise a évité en compensant les bénéfices avec la déduction pour investissement – ​​qui vise à encourager la poursuite de l’exploration pétrolière et gazière.

Bien qu’il soit peu probable que cela passe sans un soutien important des conservateurs, Tessa Khan, directrice exécutive du groupe anti-combustibles fossiles Uplift, a déclaré qu’il était temps que le public sache “combien de notre argent sert à soutenir cette industrie mourante”.

Le militant a ajouté: « La publication de ces chiffres exposerait les vastes subventions – des milliards de livres – auxquelles le Royaume-Uni renonce en raison de l’échappatoire béante que Rishi Sunak a délibérément introduite en tant que chancelier. C’est de l’argent qui devrait aider les personnes âgées et handicapées, celles qui ont de jeunes enfants et d’autres qui font face à d’énormes difficultés cet hiver.

Shell a déclaré en octobre qu’elle ne prévoyait pas de payer d’impôt supplémentaire cette année, malgré l’ajout de 8,2 milliards de livres sterling de bénéfices au cours des trois mois précédant septembre. Mais la société a déclaré qu’elle s’attendait à payer une “taxe supplémentaire” au début de l’année prochaine.

BP a déclaré qu’il paierait environ 714 millions de livres sterling de taxe sur les bénéfices exceptionnels cette année, car il a annoncé des bénéfices de 7,1 milliards de livres sterling entre les trois mois de septembre.

Sous pression pour augmenter la taxe sur les bénéfices exceptionnels et mettre fin à la “faille”, le chancelier Jeremy Hunt a annoncé lors du budget que la taxe sur les bénéfices énergétiques serait augmentée de 25% à 35% et prolongée de deux ans jusqu’en mars 2028.

M. Hunt a également resserré les règles relatives à la déduction pour investissement, de sorte que les sociétés pétrolières et gazières ne peuvent réduire leur facture fiscale exceptionnelle que de 29% du montant investi dans la nouvelle extraction, contre une réduction de 80%.

Le montant collecté au titre de la manne entre mai, date de son entrée en vigueur, et fin septembre était de 2,8 milliards de livres sterling, selon les chiffres officiels de l’ONS.

Mais le Trésor a déclaré que les modifications apportées au budget – y compris une taxe exceptionnelle de 45% sur tout revenu «extraordinaire» des producteurs d’électricité – signifient que la taxe devrait augmenter d’environ 14 milliards de livres sterling l’année prochaine.

Les travaillistes ont appelé à la fermeture de la “faille” de l’investissement, affirmant que le gouvernement avait laissé “des milliards de livres sur la table” grâce aux bénéfices qui sont des “gains” de l’invasion russe de l’Ukraine.

“Ils n’ont pas réussi à combler une énorme échappatoire qu’ils ont créée, qui accorde des allégements fiscaux massifs à ces géants du pétrole et du gaz pour avoir fait des choses qu’ils allaient faire de toute façon”, a déclaré la chancelière fantôme Rachel Reeves.