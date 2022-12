Rishi Sunak exhorté à défier “l’apartheid sexuel” en Afghanistan | Nouvelles du Royaume-Uni

Une coalition de femmes afghanes appelle le Premier ministre à organiser un sommet mondial sur les luttes auxquelles les femmes et les filles sont confrontées dans le pays.

Le groupe souhaite que Rishi Sunak sensibilise aux problèmes complexes auxquels est confronté l’Afghanistan et aide à tracer des itinéraires sûrs et légaux pour ceux qui souhaitent le quitter.

Dans une lettre signée par plus de 70 parties prenantes influentes, Action For Afghanistan a déclaré à M. Sunak : « Les femmes et les filles courageuses et inspirantes d’Afghanistan se battent pour leurs droits humains, mais elles ont besoin de plus de soutien.

“Les femmes et les filles afghanes sont confrontées à des restrictions draconiennes comme nulle part ailleurs dans le monde, et la situation s’aggrave.

“Ils vivent sous un régime qui a été décrit comme appliquant” l’apartheid de genre “.

“Les gouvernements ne peuvent pas permettre qu’une telle violation flagrante des droits de l’homme et l’effacement systémique des femmes de tous les domaines de la vie publique ne soient pas contestés.”

La lettre, qui a été partagée exclusivement avec Sky News, a ajouté: “Nous demandons au gouvernement britannique de faire preuve de leadership et d’engagement et de se tenir à nos côtés sur les principes de soutien aux droits des femmes.”

Les talibans contrôlent l’Afghanistan depuis août 2021 et, depuis lors, le pays a sombré dans une crise humanitaire, de déplacement et des droits de l’homme.

Les droits des femmes avaient fait quelques progrès depuis 2001, mais depuis la prise du pouvoir par les talibans, ces progrès ont été en grande partie perdus.

Dewa Khan est l’un des signataires de la lettre.

La femme de 34 ans est déçue du soutien apporté par le gouvernement britannique jusqu’à présent – ​​et a déclaré que son pays avait été largement “oublié” au cours de l’année écoulée.

Mme Khan espère rencontrer le Premier ministre pour demander un plus grand soutien mais, entre-temps, elle a pris les choses en main.

Par l’intermédiaire de son association caritative, la Dewa Trust Foundation, elle organise des écoles souterraines secrètes pour les filles en âge d’aller à l’école secondaire.

Depuis la prise du pouvoir par les talibans, la plupart des filles en âge d’aller à l’école secondaire sont interdites d’aller à l’école.

Image:

Dewa Khan



Mme Khan recrute, paie et équipe les professeurs secrets, qui donnent des cours chez eux.

Elle a dit qu’il était de son devoir d’aider les femmes de son pays.

Mme Khan a déclaré: “Le premier mot était Iqra dans l’islam. Cela signifie” lire “.

« Alors, comment un enfant peut-il lire si vous ne lui permettez pas d’aller à l’école, de recevoir une éducation ?

“Ce n’est pas autorisé. Ce n’est pas acceptable. Ce n’est pas normal.

“Les femmes afghanes souffrent beaucoup. Pas seulement l’éducation. Tous les droits, elles souffrent. Ce sont 20 millions de femmes. Nous ne pouvons pas les oublier. Nous ne pouvons pas les laisser dans le noir.”

L’une des enseignantes secrètes de Mme Khan, Laila (pseudonyme) a salué les appels lancés par la coalition – en particulier la demande d’itinéraires plus sûrs et légaux conçus pour les femmes et les filles afghanes.

Cependant, le sentiment est doux-amer, car la situation de Laila à la maison ne changera pas de si tôt.

Elle a déclaré à Sky News: “C’est bien s’il y a plus d’opportunités de venir au Royaume-Uni, mais je ne les rejoindrai pas, car je veux enseigner aux filles de mon propre pays.

“Nous voulons des droits pour les femmes en Afghanistan – tout comme vous en avez au Royaume-Uni.”

Les femmes afghanes, a déclaré la coalition à Sky News, veulent simplement que le gouvernement britannique les aide à revendiquer leurs droits universels fondamentaux.

Et – surtout – à ne pas oublier.