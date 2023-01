Rishi Sunak exhorté à avoir plus de “boosterisme” et à donner une “vision pour la Grande-Bretagne” par les ex-ministres

RISHI Sunak a été exhorté à apporter “plus d’espoir et de dynamisme” et à définir un avenir “visionnaire” pour la Grande-Bretagne, selon les anciens ministres.

D’anciens collègues ont averti que le Premier ministre avait tort de rejeter tous les plans radicaux de croissance de Liz Truss comme les zones d’investissement et la réforme de la garde d’enfants, affirmant qu’ils devraient toujours être sur les cartes pour lutter contre une “bosse artificielle du travail” dans les sondages.

Premier ministre Rishi Sunak Crédit : PA

Cette semaine, Rishi a présenté ses cinq promesses pour réparer la tempête qui engloutit le pays, affirmant qu’il réduirait de moitié l’inflation, stimulerait la croissance, réduirait la dette nationale, réduirait de moitié les temps d’attente du NHS et adopterait davantage de lois pour arrêter les petits bateaux.

Mais les anciens ministres et députés, dont beaucoup sont proches des anciens Premiers ministres Boris Johnson et Liz Truss, veulent voir M. Sunak peindre une vision plus positive de la nation.

L’un d’eux a déclaré: «Nous comprenons qu’il est le responsable actuel, mais il doit définir une approche à long terme, les trucs visionnaires qui excitent les gens.

“Traiter les problèmes auxquels la nation est confrontée ne signifie pas que vous pouvez abandonner ou ignorer les nombreuses idées avant-gardistes générées dans le parti.”

Bien que le parti travailliste affiche toujours de bons résultats dans les sondages, un autre ancien ministre a déclaré que tout n’était pas perdu pour le parti.

Ils ont dit: «Il y a une avance artificielle dans les sondages pour le Labour. C’est parce que nous avons été inutiles et non parce qu’ils ont été bons.

Cependant, il y a encore beaucoup de colère au sein de la base du parti envers le Premier ministre.

Avant les vacances de Noël, un haut député conservateur a été vu en train de confronter avec colère un collègue au sujet du Premier ministre, en disant: “Ne me demandez pas d’être fidèle à ce putain de backstabber.”

Et écrivant dans le Mail dimanche, Nadine Dorries, ex-secrétaire à la Culture, a déclaré que le parti conservateur « mourra » à moins qu’il ne ramène BoJo.

Pendant ce temps, le patron travailliste, Sir Keir Starmer, a eu une semaine difficile, certains ministres du Cabinet fantôme admettant qu’il a été difficile de voir l’ex-Remainer répéter les slogans du Brexit.

L’un d’eux a déclaré que le nouveau projet de loi sur la reprise du contrôle – que le dirigeant travailliste a déclaré qu’il présenterait s’il remettait les clés au n ° 10 – était “difficile à entendre pour certaines parties du parti travailliste”.

Mais ils ont dit: “Au moins maintenant, nous marquons ces buts ouverts – sous Corbyn, nous avons continué à les mettre au-dessus de la barre. C’est du leadership. »

Hier, l’ancien chef du Trésor, George Osbourne, a soutenu Rachel Reeves du Labour, affirmant qu’elle avait les qualités pour devenir la première femme chancelière britannique.

Il a déclaré au Times: “Je suis toujours un conservateur, donc je préférerais avoir Rishi et Jeremy, mais ce ne serait pas terrible pour le pays si c’était Keir et Rachel.”