Rishi Sunak exclut tout nouvel accord commercial de l’UE qui porte atteinte aux libertés du Brexit

Rishi Sunak a rejeté toute initiative visant à reconstruire un commerce endommagé avec l’UE qui porterait atteinte aux libertés du Royaume-Uni, insistant sur le fait que le Brexit “livre” pour le pays.

S’adressant à la conférence de la CBI, on a demandé au Premier ministre comment il donnerait suite à l’affirmation du chancelier selon laquelle la « grande majorité » des barrières – responsables d’une chute de 15 % des échanges – peuvent être supprimées.

Les commentaires de Jeremy Hunt ont alarmé de nombreux conservateurs, bien que le gouvernement ait rejeté les suggestions selon lesquelles il poursuivrait un accord « à la suisse » plus étroit avec Bruxelles.

Mais M. Sunak a insisté : « Permettez-moi d’être sans équivoque à ce sujet. Sous ma direction, le Royaume-Uni ne poursuivra aucune relation avec l’Europe qui repose sur l’alignement sur les lois de l’UE.

Le Premier ministre a souligné le contrôle des frontières et les nouveaux accords commerciaux, affirmant: “Le Brexit peut offrir, et offre déjà, d’énormes avantages et opportunités.”

Il a également rejeté l’appel de la CBI à des visas à durée déterminée pour permettre aux entreprises de faire venir plus de travailleurs étrangers pour combler les pénuries de main-d’œuvre – insistant sur le fait que sa priorité est de freiner la migration illégale transmanche.

Le peuple britannique doit avoir “la confiance que le système fonctionne et est juste” avant une conversation plus large sur l’immigration, a déclaré M. Sunak aux chefs d’entreprise.

La rumeur de “l’accord à la suisse” a menacé de relancer les guerres du Brexit des conservateurs – bien qu’il soit hautement improbable que l’UE propose un tel arrangement, même si le Royaume-Uni le voulait.

Nigel Farage l’a qualifié de “trahison”, affirmant que les conservateurs seraient “détruits aux prochaines élections générales d’une manière qu’ils ne peuvent pas commencer à envisager”.

Cependant, le gouvernement est sous pression pour expliquer comment il atténuera les 4% prévus pour le PIB, avec une perte de 15% de commerce, suite à l’accord difficile de Boris Johnson sur le Brexit.

La CBI a indiqué que le manque de travailleurs était l’une des principales raisons de son avertissement selon lequel la déclaration de l’automne de la semaine dernière – tout en inversant les bévues de Liz Truss – n’avait aucun plan de croissance.

Mais M. Sunak a déclaré lors de la conférence de Birmingham : “La priorité numéro un en ce moment, en matière de migration, est de lutter contre la migration illégale”, – soulignant la crise des petits bateaux.

Lorsqu’on lui a demandé si, malgré les affrontements sur le Brexit et la migration, il dirait toujours que les conservateurs sont le “parti des affaires”, il a répondu : “Oui, sans équivoque, sans équivoque”.

Le Premier ministre a promis “l’un des régimes de visas les plus attractifs au monde pour les entrepreneurs et les personnes hautement qualifiées”, avec une pression pour faire venir des experts en intelligence artificielle”.

« Nous ne pouvons pas permettre que les meilleurs talents mondiaux en IA soient attirés vers l’Amérique ou la Chine. C’est pourquoi… nous lançons un programme pour identifier et attirer les 100 meilleurs jeunes talents du monde sur l’IA. »

M. Sunak a déclaré que “l’une des raisons pour lesquelles nous avons mis fin à la libre circulation de la main-d’œuvre était de reconstruire le consentement du public dans notre système d’immigration”.

« Si nous voulons avoir un système qui permet aux entreprises d’accéder aux meilleurs et aux plus brillants du monde entier, nous devons faire plus pour donner aux Britanniques la confiance et la confiance que le système fonctionne et est juste. Cela signifie s’attaquer à la migration illégale », a-t-il expliqué.