Rishi Sunak exclut les élections générales – mais près de 400 000 signent la pétition The Independent

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a exclu la tenue d’élections générales anticipées après être devenu chef du parti conservateur, malgré les appels de tous les partis d’opposition et le soutien croissant du public pour un vote instantané.

Près de 400 000 personnes ont signé L’indépendantpétition de campagne pour des élections générales, alors que M. Sunak a été nommé premier ministre en attente lundi.

Un sondage réalisé par YouGov à la suite de la démission de Liz Truss la semaine dernière a révélé que près des deux tiers (63%) du public pensent que le nouveau Premier ministre devrait convoquer des élections anticipées.

M. Sunak a été nommé chef conservateur après avoir obtenu le soutien de plus de 200 députés conservateurs et devrait se rendre au palais de Buckingham pour rencontrer le roi Charles III pour prendre la relève au n ° 10 mardi.

Mais le nouveau chef conservateur a clairement indiqué qu’il ne se rendrait pas dans le pays au début de ses remarques aux députés conservateurs lors d’une réunion à huis clos après avoir été couronné par le Comité des députés d’arrière-ban de 1922.

Le député conservateur Simon Hoare a déclaré que les partis d’opposition “voulaient toujours une élection”, mais M. Sunak en avait exclu une. “Son message clé au public est:” Pouvez-vous nous donner l’espace et le temps, pouvez-vous nous donner plus de patience, et il dira que cela en vaut la peine “.”

Un député a dit au Miroir que M. Sunak “a clairement indiqué qu’il ira [to the polls] dans deux ans », tandis qu’un autre troisième député a déclaré qu’il avait « fait clairement comprendre que la route était longue jusqu’aux prochaines élections ».

Dans l’état actuel des choses, la dernière date à laquelle les prochaines élections générales pourraient avoir lieu en vertu de la loi est janvier 2025. Le Premier ministre a le pouvoir de décider de la date à tout moment avant cette date.

La députée Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, a réitéré l’appel du parti à des élections générales, en tweetant : “Personne n’a voté pour cela.”

Dans un communiqué, elle a déclaré: “Rishi Sunak n’a aucun mandat et aucune idée de ce dont les travailleurs ont besoin. Nous avons besoin d’élections générales pour que le public ait son mot à dire sur l’avenir de la Grande-Bretagne – et la chance d’un nouveau départ avec le Labour.

Le chef de la Lib Dem, Ed Davey, a déclaré que les députés conservateurs avaient “installé un autre Premier ministre déconnecté sans aucun plan pour réparer les dégâts et sans donner la parole au peuple britannique”.

Le SNP a déclaré que les conservateurs “ne peuvent pas être autorisés à imposer un troisième Premier ministre sans élections générales”.

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré qu’il devrait accepter un vote et « ne pas déclencher une nouvelle vague d’austérité ».

La dirigeante de Plaid Cymru à Westminster, Liz Saville Roberts, a déclaré que son chant par 200 députés était “antidémocratique”, tandis que la députée verte Caroline Lucas a déclaré qu’il était “difficile de penser à un Premier ministre avec moins de mandat pour gouverner que Rishi Sunak”.