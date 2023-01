Rishi Sunak exclut les avions de combat pour l’Ukraine car la guerre pourrait s’étendre jusqu’en 2024

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak estime qu’il n’est “pas pratique” d’envoyer des avions de chasse britanniques en Ukraine, bien qu’il souhaite renforcer le soutien à Kyiv pour éviter une longue impasse dans la guerre du pays contre les envahisseurs russes.

Le conflit en Ukraine devrait se poursuivre tout au long de 2023, ont averti mardi des responsables de la défense occidentale, même si les deux parties réalisent des gains territoriaux à des moments différents.

Le Premier ministre a déclaré à son cabinet qu’une “impasse prolongée” dans la guerre en Ukraine “ne profiterait qu’à la Russie” et à son président Vladimir Poutine, selon le numéro 10.

M. Sunak a déclaré qu’il souhaitait saisir l’occasion “d’accélérer” le soutien britannique pour donner à l’Ukraine “les meilleures chances de succès et tirer le meilleur parti de la fenêtre d’opportunité où les forces russes étaient en retrait”.

Mais Downing Street a déclaré que l’entraînement des forces de Volodymyr Zelensky sur des Typhoons et des F-35 “extrêmement sophistiqués” prendrait trop de temps. Le No 10 ne s’est cependant pas opposé à ce que des alliés envoient leurs propres jets après que le président français Emmanuel Macron ait refusé d’exclure.

Les responsables ont également déclaré que les récentes promesses faites par le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Allemagne signifient que le nombre total de chars à destination de l’Ukraine dépasse désormais les 300 demandés par M. Zelensky – mais il est peu probable que les véhicules soient envoyés sur le champ de bataille avant la fin du mois de mars.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a partagé avec les ministres américains des estimations selon lesquelles 180 000 soldats russes ont été tués ou blessés au cours de l’invasion qui a duré un an. Cela est comparé à environ 15 000 tués pendant la guerre d’une décennie en Afghanistan.

D’autres responsables occidentaux ont été plus prudents dans leurs estimations des pertes, suggérant que les deux parties ont perdu plus de 100 000 tués et blessés – les Russes subissant une proportion plus élevée de morts.

Le Kremlin a également perdu les deux tiers de ses chars, a également déclaré M. Wallace aux ministres. Un responsable de la sécurité nationale britannique a déclaré au cabinet que les forces russes souffraient de pénuries d’équipements et de munitions et avaient constaté une “attrition importante” parmi leurs forces combattantes et leurs officiers.

Après avoir entrepris ce qui a été surnommé un examen de style Goldman Sachs, M. Sunak a décidé qu’une « simple guerre d’usure » ne profiterait pas à l’Ukraine, étant donné l’avantage numérique de la Russie.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré qu’il pensait que “nous, en travaillant avec des alliés, devrions accélérer notre soutien pour aider à maximiser l’opportunité que nous pensons qu’il y a cette année pour garantir que l’Ukraine puisse faire des gains décisifs dans ce conflit en cours”.

Le Premier ministre a déclaré que sa nouvelle stratégie s’accompagnerait “d’efforts diplomatiques et d’un travail de planification accrus” avec l’Ukraine. Mais cela n’inclut pas l’envoi des avions de chasse avancés que Kyiv exige.

Le porte-parole officiel de M. Sunak a déclaré : « Les avions de chasse britanniques Typhoon et F-35 sont extrêmement sophistiqués et mettent des mois à apprendre à voler. Compte tenu de cela, nous pensons qu’il n’est pas pratique d’envoyer ces avions en Ukraine.

Le responsable n ° 10 a déclaré que la “durée” de l’entraînement est le facteur limitant plutôt que l’opposition à la fourniture à l’Ukraine d’armes meurtrières – mais n’a pas exclu le soutien des alliés pour fournir des jets.

Le président américain Joe Biden a déclaré lundi qu’il ne transférait pas d’avions de guerre à Kyiv malgré les demandes. M. Macron a déclaré que “rien n’est exclu en principe” lorsqu’il a été interrogé sur l’utilisation potentielle d’avions de chasse occidentaux en Ukraine – mais a mis en garde contre tout “escalade”.

Les responsables occidentaux de la défense ont suggéré que la Russie était peu susceptible de faire une percée significative dans le sud-est de l’Ukraine, au-delà des récents gains dans la périphérie de la ville de Bakhmut. La prise russe de la ville de Soledar et les gains rampants dans les villages près de Bakhmut ont été décrits comme un « spectacle parallèle ».

Les responsables ont déclaré que les Russes avaient du mal à combler les grosses pertes subies en Ukraine ces derniers mois, et qu’une course était en cours avec l’Ukraine pour combler le vide dans la fourniture d’armes et d’équipements.

Malgré des semaines de guerre de tranchées, les lignes de front dans l’est de l’Ukraine étaient en grande partie gelées depuis novembre après que Kyiv a repris de vastes étendues de territoire au cours du second semestre 2022.