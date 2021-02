Rishi Sunak exclut d’accélérer la feuille de route de l’Angleterre pour sortir du verrouillage du coronavirus

Le chancelier Rishi Sunak a exclu d’accélérer la feuille de route de l’Angleterre hors du verrouillage si les taux d’infections et de décès dus à Covid-19 chutent plus rapidement que prévu.

La déclaration de Boris Johnson selon laquelle son approche de l’assouplissement des restrictions sociales et économiques sera motivée par «des données et non des dates» l’a conduit à être prêt à apporter des changements si les chiffres clés sont positifs.

Mais M. Sunak a précisé aujourd’hui que les dates fixées par le Premier ministre la semaine dernière – y compris l’ouverture des écoles le 8 mars, des magasins non essentiels le 12 avril et des animations en salle le 17 mai et la fin de la distanciation sociale le 21 juin – sont les premiers moments possibles de détente.

Bien qu’ils puissent être retardés par de mauvaises nouvelles, le plan indique clairement qu’ils ne peuvent pas être avancés en réponse à des progrès meilleurs que prévu, a-t-il déclaré.

M. Sunak a déclaré que les premiers signes suggéraient que le public pouvait avoir «confiance et optimisme» sur le fait que ces mesures permettront au Royaume-Uni de «reprendre lentement nos vies à la normale».

Mais il a déclaré que le plan était conçu pour garantir que l’assouplissement des restrictions ne soit pas immédiatement suivi de nouvelles restrictions.

Chacune des quatre étapes de la feuille de route comprend une période de quatre semaines pour que les données sur l’impact des restrictions successives soient collectées et évaluées et un préavis d’une semaine de tout changement, ce qui signifie que les étapes ne peuvent pas venir à moins de cinq semaines d’intervalle et un retard à tout point aura des effets d’entraînement sur les relâchements ultérieurs.

M. Sunak a déclaré dimanche à Sophy Ridge de Sky News: «Ce que le Premier ministre a présenté était une série d’étapes avec des écarts appropriés entre elles pour que nous puissions comprendre l’impact de chaque étape.

«Et, comme il l’a dit, ce que nous voulons, c’est une approche« prudente mais irréversible ». C’est pourquoi nous avons adopté l’approche que nous avons.

«Ce seront les premières dates auxquelles nous pensons pouvoir faire les différentes choses que nous avons présentées. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer qu’il est, espérons-le, irréversible. C’est ce que nous voulons voir. »

Le chancelier a été contesté par Ridge sur la façon dont le gouvernement pouvait prétendre être motivé par des données et non par des dates s’il excluait d’avancer les dates en réponse à des données favorables.

Il a répondu: «Nous voulons être prudents car ce que les entreprises ne veulent pas, c’est une approche stop / start.

«Nous voulons savoir que c’est une route à sens unique, et c’est pourquoi c’est prudent.

«Nous avons donné les dates les plus précoces pour donner une idée du timing et de l’orientation, et nous pourrions évidemment devoir les ajuster si les choses ne se passent pas exactement comme nous le souhaiterions.

Il a ajouté: «Les premiers signes sont prometteurs. Nous voyons de bonnes nouvelles avec le déploiement du vaccin, non seulement son adoption, mais aussi l’efficacité du vaccin, les données que nous obtenons nous montrent qu’il fonctionne.