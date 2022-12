Rishi Sunak et Ursula von der Leyen promettent de “travailler ensemble” pour sortir de l’impasse du protocole d’Irlande du Nord | Politique Nouvelles

Rishi Sunak et Ursula von der Leyen ont insisté sur le fait qu’ils travailleraient ensemble pour trouver une solution à la querelle sur le protocole d’Irlande du Nord, alors que la pression augmente pour sortir de l’impasse diplomatique.

Lors d’un appel jeudi, le Premier ministre et le président de la Commission européenne ont discuté des accords commerciaux post-Brexit en Irlande du Nord.

L’absence de progrès sur la question a provoqué des turbulences politiques majeures ces derniers mois, le DUP bloquant un retour au partage du pouvoir à Stormont, le parlement décentralisé, en raison de son opposition au protocole.

Le DUP affirme que le protocole a sapé la place de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni en créant des barrières économiques au commerce entrant dans la région depuis la Grande-Bretagne.

Le Royaume-Uni et l’UE ont accepté le mécanisme après le Brexit pour éviter l’introduction d’une frontière dure entre l’Irlande et l’Irlande du Nord.

Cependant, il a effectivement placé une frontière dans la mer d’Irlande car l’Irlande du Nord doit respecter certaines règles d’importation/exportation de l’UE, tandis que les marchandises se déplaçant de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord sont soumises à un tarif s’ils “risquent” d’être déplacés dans l’UE par la suite.

Les tentatives du Royaume-Uni de remplacer le protocole par le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord ont mettre Downing Street sur une trajectoire de collision avec Bruxelles qui dit que ce serait une violation du droit international.

Cependant, les relations se sont améliorées ces derniers mois et jeudi, une porte-parole de Downing Street a déclaré: “Le Premier ministre Rishi Sunak s’est entretenu avec le président de la Commission européenne Von der Leyen cet après-midi.

“Sur le protocole d’Irlande du Nord, ils ont convenu de l’importance de travailler ensemble pour convenir d’une solution.”

Ce n’est pas la première fois qu’ils font une telle promesse – le couple acceptant de travailler ensemble lors de leur rencontre lors de la COP27 en novembre.

L’appel intervient moins d’une semaine après la visite de M. Sunak à Belfast, lorsqu’il a promis de travailler “à fond” pour rétablir le partage du pouvoir et trouver une solution au protocole.

Cependant, écrivant dans le Daily Telegraph lundi, l’ancienne dirigeante du DUP, Arlene Foster, a affirmé que les parties n’avaient été “presque pas informées” de la visite et a accusé le Premier ministre de manquer de passion pour le syndicat.

Pendant ce temps, les chambres de commerce britanniques (BCC) ont appelé le gouvernement à réexaminer la manière dont le commerce avec l’Europe peut être amélioré, deux ans après l’accord conclu par l’ancien Premier ministre Boris Johnson.

Les chefs d’entreprise “se cognent la tête”

L’organisation commerciale a averti que le Brexit n’aide pas ses membres à développer ou à augmenter leurs ventes, dans la dernière critique de l’impact économique du départ du Royaume-Uni de l’UE.

Le mois dernier, l’Office for Budget Responsibility (OBR) a déclaré que le Brexit avait causé un “impact négatif important” sur les volumes d’échanges et les relations commerciales entre les entreprises britanniques et européennes, tandis que de nombreux économistes ont déclaré que c’était en partie pour blâmer pour les récentes hausses d’impôts visant à combler le trou noir fiscal de 54 milliards de livres sterling du Royaume-Uni.

Shevaun Haviland, directeur général de la BCC, a appelé à un “dialogue honnête” sur l’amélioration des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE.

“Les entreprises ont l’impression de se cogner la tête contre un mur de briques car rien n’a été fait pour les aider, près de deux ans après l’accord initial sur le TCA.

“Plus les problèmes actuels ne sont pas maîtrisés, plus les commerçants de l’UE vont ailleurs et plus les dégâts sont importants”, a-t-elle déclaré.

Rishi Sunak dit qu’il travaille “d’arrache-pied” pour rétablir le partage du pouvoir à Stormont

Parmi un certain nombre de propositions, l’organisme demande un accord supplémentaire avec l’UE susceptible d’éliminer ou de réduire la complexité des exportations alimentaires pour les petites et moyennes entreprises, ainsi qu’un accord de type norvégien qui exempterait les petites entreprises de l’obligation obligation d’avoir un représentant fiscal pour la TVA dans l’UE.

La BCC, faisant écho aux préoccupations d’autres groupes d’entreprises, a également exhorté le gouvernement à trouver un accord sur la querelle en cours sur le protocole.

« Toujours plus » le gouvernement pourrait faire

Le ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, Mark Spencer, a déclaré plus tôt à Times Radio qu’il y avait “toujours plus” que le gouvernement pouvait faire pour réduire les frictions commerciales.

“Bien sûr, nous pouvons toujours faire plus pour essayer de faciliter le passage du commerce. Nous sommes très désireux de le faire”, a déclaré M. Spencer, interrogé sur les préoccupations de la BCC.

Il a déclaré que le Royaume-Uni avait fait des progrès, citant une augmentation du nombre de visas de travailleurs saisonniers disponibles dans l’industrie horticole l’année prochaine.

Hilary Benn, députée travailliste et co-présidente de la Commission britannique du commerce et des affaires, a appelé le gouvernement à accorder la priorité à la facilitation des flux commerciaux entre les entreprises britanniques et européennes.

“Depuis le Brexit, les entreprises britanniques sont aux prises avec de nouvelles formalités administratives, des coûts et des contrôles douaniers bureaucratiques”, a-t-il déclaré.

“Alors qu’il est en proie à une crise du coût de la vie, il est impératif que le gouvernement accorde désormais la priorité à la facilitation des échanges avec l’Europe en supprimant les obstacles créés par leur accord irréalisable.”