Rishi Sunak et Liz Truss sont les finalistes de la course du Premier ministre britannique

Le Royaume-Uni est sur le point d’avoir un nouveau Premier ministre.

Le Parti conservateur a réduit le concours à deux finalistes qui concourront pour prendre la direction du Parti conservateur et du Royaume-Uni, de Boris Johnson.

Les membres cotisants de la Le Parti conservateur décidera entre Rishi Sunak, ancien chancelier de l’Échiquier (nom fantaisiste du ministre des Finances) qui a aidé à lancer la rébellion du Cabinet contre Johnson qui a provoqué sa démission ; et Liz Truss, la secrétaire aux affaires étrangères. Sunak est attendu; il avait mené le vote parmi les députés tout au long de tous les premiers tours de scrutin. Mais Truss a devancé Penny Mordaunt, une autre ministre qui avait poursuivi Sunak lors des tours de scrutin précédents parmi ses collègues parlementaires et qui avait reçu beaucoup de soutien de la part du parti tout au long de la course.

Sunak et Truss devront tous deux convaincre le Parti conservateur qu’ils sont prêts à relever les défis croissants auxquels le Royaume-Uni est confronté : l’inflation et la crise du coût de la vie, la guerre en Ukraine et ses retombées économiques, et les extrémités encore floues du Brexit. Et le prochain chef devra réhabiliter un parti conservateur qui est maintenant aux prises avec des électeurs potentielset définir le parti loin des controverses et des drames du gouvernement Johnson.

La dernière fois que les conservateurs ont fait cela, en 2019, Johnson était le favori évident, et le concours était entièrement consacré au Brexit. En 2022, la course à la direction est beaucoup moins simple. Sunak et Truss ont tous deux servi dans le cabinet de Johnson, et donc ni l’un ni l’autre ne représente une rupture complètement nette avec Johnson. Les deux essaieront probablement d’utiliser les dossiers des autres à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement et contre l’autre – Truss sur la gestion de l’économie par Sunak, Sunak sur le manque d’expérience de Truss dans la gestion de l’économie, par exemple. Mais le candidat qui émerge est probablement celui qui, selon le Parti conservateur, est le plus susceptible de les aider à gagner, encore une fois.

Les deux finalistes ont toujours été considérés comme des successeurs possibles de Johnson. Maintenant, ils vont se battre pour leur chance.

Le prochain Premier ministre britannique sera également issu des conservateurs, ou conservateurs, comme on les appelle. La composition réelle du Parlement ne change pas – des élections anticipées ne peuvent pas être exclues, mais elles ne sont pas sur la table pour le moment – ​​et les conservateurs conserveront leur majorité et le contrôle du gouvernement. Pour l’instant, les prochaines élections générales n’ont pas lieu avant le printemps 2024 environ, donc celui qui succède à Johnson va se présenter comme la personne qui peut le mieux mener les conservateurs à la victoire la prochaine fois.

Mais cela signifie également que le processus de sélection est un peu exclusif – limité aux députés conservateurs et aux membres cotisants du parti. Les députés conservateurs ont voté en premier, avec un candidat éliminé à chaque tour, jusqu’à ce qu’il en reste deux. Désormais, environ 200 000 membres du parti choisiront entre Truss et Sunak, les deux finalistes. Le gagnant sera annoncé le 5 septembre. Johnson restera Premier ministre jusque-là, date à laquelle il est «Hasta la Vista, bébé.”

Au départ, l’une des questions posées aux conservateurs était de savoir à quel point le parti voulait rompre avec Boris Johnson et le chaos et les scandales de son gouvernement. Mais Sunak et Truss ont tous deux rehaussé leur profil dans le cadre du gouvernement de Johnson, ce qui signifie également qu’ils sont restés à ses côtés via Partygate et de nombreuses autres tromperies de Johnson. (Sunak a été condamné à une amende aux côtés de Johnson pour avoir enfreint les règles de la pandémie de Covid-19.) Sunak a finalement quitté le gouvernement, aidant à forcer l’éviction de Johnson, et Truss ne l’a pas fait, bien qu’elle ait qualifié la démission de Johnson de bonne décision.

Les préférences des députés peuvent se résumer à l’expérience, que Sunak et Truss ont, même si cela s’accompagne de dossiers qui sont plus facilement examinés. Ils offrent chacun quelque chose d’un peu différent : Sunak vantera ses références économiques, guidant le Royaume-Uni à travers la pandémie et ses conséquences, et en tant que main ferme pour guider le pays à travers la crise actuelle du coût de la vie. Cela vient avec la mise en garde potentielle que la crise du coût de la vie a commencé à se préparer sous sa direction.

Truss, en tant que ministre des Affaires étrangères, s’appuiera probablement sur son expérience sur la scène internationale. Elle a travaillé à la négociation d’accords commerciaux post-Brexit et a représenté le Royaume-Uni pendant la guerre avec l’Ukraine. Sunak et Truss sont tous deux des partisans du Brexit (bien que Truss ait été converti plus tard), et Truss est l’une des voix les plus dures sur l’Union européenne et les problèmes encore en suspens autour du Brexit.

La course est encore assez ouverte, bien que Truss puisse avoir l’avantage. Un sondage YouGov parmi les membres du Parti conservateur publié mardi a montré que Truss battait facilement Sunak dans un match en tête-à-tête.

Rishi Sunak continue de perdre la tête à tête par de larges marges, bien qu’il ait gagné du terrain sur Mordaunt, et dans une moindre mesure Truss Sunak : 37 % (+9 depuis le 13 juillet)

Mordaunt : 51% (-16) Sunak : 35 % (n/c)

Ferme : 54 % (-5) Sunak : 34% (-6)

Badenoch : 56% (+7)https://t.co/feL6oXerIk pic.twitter.com/5CmiFhNvuc – YouGov (@YouGov) 19 juillet 2022

Sunak est un ancien banquier et un homme très riche, et cela ne correspond peut-être pas tout à fait à l’humeur du Parti conservateur, qui a élargi sa base ouvrière lors des élections de 2019 que Johnson les a aidés à balayer. Cela pourrait également ne pas correspondre à l’humeur du pays, qui fait face à une crise d’inflation. Sunak a également résisté à des choses comme les réductions d’impôts jusqu’à ce que les finances et l’économie du pays soient en meilleure forme, tandis que Truss a promis de réduire les impôts – bien que les détails de la manière soient un peu moins clairs.

En même temps, Sunak représente ce que les conservateurs pourraient considérer comme son avenir. Il est jeune – à peine 42 ans – et, s’il l’emporte, il serait le premier Premier ministre britannique d’origine sud-asiatique. Le parti conservateur a fait un effort pour diversifier sa représentation au Parlement, et l’ascension de Sunak en témoigne.

Peu importe que Truss ou Sunak prennent le relais, l’un ou l’autre aurait une tâche monumentale à accomplir. La vague de chaleur actuelle du pays rappelle que la crise climatique ne va pas disparaître. L’inflation au Royaume-Uni est à son plus haut niveau depuis 40 ans, et les risques d’encore plus de perturbations énergétiques à la suite de la guerre en Ukraine et des sanctions russes pourraient aggraver cette situation d’urgence. La guerre en Ukraine est susceptible de se poursuivre, et le prochain dirigeant du Royaume-Uni devra gérer cette réponse et travailler autant que possible avec des alliés et des partenaires. Et les choses avec les partenaires ne sont pas si bonnes, car le Royaume-Uni a menacé de faire exploser l’accord sur le Brexit qu’il avait négocié avec l’Union européenne, risquant des tensions et une éventuelle guerre commerciale.

Face à ces défis, les conservateurs ont peut-être parié que la politique de Johnson, sans Johnson lui-même, pourrait être la meilleure chose à faire maintenant.