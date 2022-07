Rishi Sunak et Liz Truss sont les derniers candidats dans la course pour succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique

Londres

Boris Johnson sera remplacé au poste de Premier ministre du Royaume-Uni par Rishi Sunak ou Liz Truss après que la course à la direction du Parti conservateur ait été réduite mercredi aux deux derniers candidats.

Johnson a démissionné de son poste de chef du parti au début du mois après qu’une série de scandales ait entraîné des dizaines de démissions ministérielles. Dix conservateurs se sont présentés pour le remplacer, et en cinq tours de scrutin, les députés ont réduit ceux-ci à deux.

Sunak a remporté 137 voix et Truss a obtenu 113 voix au tour final, tandis que Penny Mordaunt avec 105 voix a perdu.

Les deux derniers candidats se sont rendus sur Twitter pour commenter le résultat.

« Je suis reconnaissant que mes collègues m’aient fait confiance aujourd’hui. Je travaillerai nuit et jour pour transmettre notre message dans tout le pays », a tweeté Sunak.

Pour sa part, Truss a tweeté : “Merci de m’avoir fait confiance. Je suis prêt à frapper le sol dès le premier jour.

Désormais, environ 160 000 membres de la base du parti auront leur mot à dire, et en septembre, le vainqueur – et le prochain Premier ministre – sera annoncé.

Les deux candidats qui se sont qualifiés pour les deux derniers de la course à la direction du parti conservateur ont servi dans le gouvernement de Johnson et pourraient donc être entachés par les scandales qui ont fait tomber Johnson.

Le premier était que Johnson fouettait ses députés pour protéger un allié politique reconnu coupable d’avoir enfreint les règles du lobbying, et s’est terminé par des révélations que Johnson a nommé son adjoint en chef Chris Pincher, un homme qui avait été accusé d’agression sexuelle à plusieurs reprises.

Le scandale le plus connu a été «Partygate» dans lequel Johnson et plusieurs alliés politiques – dont Sunak – ont été condamnés à une amende par la police pour avoir enfreint les propres restrictions du gouvernement concernant Covid-19. Cela a fait de Johnson le premier premier ministre de l’histoire à être reconnu coupable d’avoir enfreint la loi au pouvoir.

La tâche qui attend les deux derniers candidats est assez énorme, le Royaume-Uni subissant une crise du coût de la vie et le Parti conservateur de plus en plus impopulaire après 12 ans au pouvoir. Et dès que le nouveau chef prendra la relève, le Parti travailliste d’opposition ne sera que trop disposé à rappeler à celui qui succède à Johnson qu’il faisait partie de ce gouvernement.

Mercredi, Johnson a assisté à sa dernière séance de questions au Premier ministre à la Chambre des communes. Il s’est vanté de la réponse de son gouvernement à la pandémie et de son soutien à l’Ukraine dans sa défense contre la Russie.

“Nous avons aidé, j’ai aidé, à sortir ce pays d’une pandémie et à sauver un autre pays de la barbarie. Et franchement, c’est assez pour continuer. Mission largement accomplie », a déclaré Johnson. “Je veux remercier tout le monde ici et hâte la vista, bébé.”

La dernière manche de la course à la direction s’est déroulée au milieu d’une vague de chaleur record, qui a déclenché des incendies de forêt et mis en évidence le manque de préparation du Royaume-Uni à l’urgence climatique ainsi que la nécessité de mesures urgentes pour réduire les émissions de carbone.

Voici ce que vous devez savoir sur les deux candidats finaux :

Sunak a longtemps été considéré comme le favori. Il a été chancelier de l’Échiquier (ministre des Finances) de Johnson de 2020 à 2022 et a acquis un profil public largement positif après avoir introduit des mesures populaires pendant la pandémie de coronavirus, telles que le régime de congé et des réductions sur les repas dans les restaurants.

Il a récemment subi des pressions sur des questions concernant le statut fiscal de sa femme, Akshata Murthy, une multimillionnaire domiciliée en Inde.

Certains conservateurs craignaient que Sunak ne trouve ce niveau de contrôle difficile et craignent qu’il ne cède sous la pression d’être premier ministre.

Malgré cela, il a toujours été en tête du peloton parmi les députés conservateurs lors des premiers tours de scrutin.

Les sondages auprès des membres conservateurs peuvent être difficiles, surtout à des moments aussi tumultueux, mais dans ceux qui ont eu lieu, Sunak est toujours arrivé deuxième derrière Truss parmi les membres du parti.

Même s’il arrivait au pouvoir, il devrait surmonter les critiques d’ennemis politiques de tous bords. Les chefs de l’opposition n’hésiteraient pas à rappeler à Sunak qu’il avait été condamné à une amende lors du même événement Partygate que Johnson.

Ils demanderont également pourquoi Sunak est resté fidèle à Johnson pendant si longtemps, ne démissionnant qu’après le scandale impliquant le whip en chef de Johnson, Chris Pincher.

Les choses empirent lorsque vous tenez compte des loyalistes de Johnson, qui pensent que la démission de Sunak a été le moment où le poste de Premier ministre de Johnson a commencé à s’effondrer.

Ainsi, alors que Sunak pourrait être le favori, il sera entouré d’ennemis de tous côtés.

Truss a également un problème d’association Johnson. Elle est toujours ministre des Affaires étrangères de Johnson et le fera jusqu’à ce qu’il quitte finalement ses fonctions en septembre. Elle a soutenu son chef tout au long de tous ses scandales, justifiant le fait qu’elle n’a pas démissionné à cause du scandale Pincher parce qu’elle coordonnait la réponse du Royaume-Uni à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Cette explication pourrait convenir à certains, mais Truss est également largement considéré par les conservateurs comme le candidat de continuation de Johnson. Parmi ses principaux soutiens figurent certains des alliés les plus fidèles de Johnson, ce qui pourrait rendre difficile la dissociation de l’actuel Premier ministre.

Il sera également difficile de se distancier des politiques de Johnson. Truss, qui a voté pour le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne, est devenu un archi-Brexiteer depuis le référendum de 2016.

Depuis que Johnson a pris ses fonctions, elle est sa secrétaire au commerce et sa secrétaire aux affaires étrangères. En tant que première, elle a tapé aussi fort que Johnson sur chaque accord commercial signé, même ceux qui étaient simplement des accords de reconduction de l’époque du Royaume-Uni dans l’UE.

Elle a également été une ardente partisane du projet de Johnson de réécrire une partie controversée de l’accord sur le Brexit, le protocole d’Irlande du Nord.

Truss a passé une grande partie de son temps dans de hautes fonctions à construire une base de pouvoir et est très populaire parmi les députés et la base conservatrice.

Sunak et Truss vont maintenant passer l’été à faire campagne auprès des membres conservateurs de base avant que le vainqueur ne soit annoncé par le parti le 5 septembre.

Après cela, Johnson démissionnera à la reine, que son successeur rendra ensuite visite et sera invité à former un gouvernement.