Rishi Sunak et Liz Truss se sont précipités pour aider Kate McCann après s’être évanouie lors du débat des lecteurs du Sun

Les prétendants CARING Rishi Sunak et Liz Truss se sont précipités pour aider Kate McCann hier soir après qu’elle se soit évanouie lors du débat des lecteurs de Sun.

Le couple qui se bat pour devenir Premier ministre a déclaré qu’il était heureux que Kate se rétablisse rapidement après qu’elle soit tombée malade à mi-chemin du débat en direct.

Liz Truss a été choquée après que l’animatrice Kate McCann se soit évanouie lors du débat des lecteurs du Sun

La rédactrice politique de TalkTV, Kate, leur avait donné une féroce grillade sur le NHS, les impôts et le coût de la vie.

M. Sunak a tweeté après que le débat a dû être écourté : “Bonne nouvelle que vous récupérez déjà Kate McCann.

“Ce fut un grand débat et j’ai hâte d’être à nouveau grillé par vous bientôt!”

Et Liz Truss a ajouté : “Soulagée d’apprendre que Kate McCann va bien.

“Vraiment désolé qu’un si bon débat ait dû se terminer.

“J’ai hâte de retrouver Kate et le reste de l’équipe The Sun et TalkTV bientôt.”

Les deux équipes faisaient leurs présentations pour être le prochain PM dans une confrontation aux heures de grande écoute en direct sur TalkTV – jusqu’à ce que le débat soit écourté à 18h31.

Une porte-parole de News UK a déclaré: “Kate McCann s’est évanouie à l’antenne ce soir et même si elle va bien, l’avis médical était que nous ne devrions pas poursuivre le débat.

“Nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs et auditeurs.”