Rishi Sunak et Liz Truss rivalisent pour remplacer Boris Johnson. Ni l’un ni l’autre n’a de “véritable plan” pour réparer son économie en difficulté

Mais Ethan Ilzetzki, professeur agrégé d’économie à la London School of Economics, pense que le débat sur le leadership reste “déconnecté” de la nature et de l’ampleur des défis économiques : une décennie de stagnation des niveaux de productivité ne sera pas facilement résolue.

“Aucun d’entre eux n’a de véritable plan, sauf pour réduire les impôts”, a-t-il déclaré à CNN Business.

“Tout dépend du niveau des impôts, de la taille du gouvernement. Ce sont des questions importantes… [but] il n’y a pas de solution facile en termes de réduction d’impôts aux problèmes profonds que nous avons ici », a-t-il déclaré.

Alors que certaines des difficultés de la cinquième économie mondiale seront en grande partie indépendantes du contrôle de Sunak ou de Truss, ils ont fait des promesses audacieuses aux Britanniques. Peuvent-ils les livrer?

Les prix mondiaux de l’énergie

Sunak, l’ancien ministre des Finances du gouvernement, a déclaré que la lutte contre l’inflation était sa plus grande priorité – l’inflation annuelle des prix à la consommation au Royaume-Uni a atteint un nouveau sommet en 40 ans le mois dernier pour atteindre 9,4%. C’est l’augmentation la plus rapide parmi les pays du G7.

Mais les options de Sunak sont limitées, voire inexistantes, compte tenu de l’exposition du Royaume-Uni, en tant que grand importateur de carburant, aux prix mondiaux de l’énergie.

“Nous importons cette inflation”, a déclaré à CNN Business Sanjay Raja, économiste en chef de la Deutsche Bank au Royaume-Uni.

La Banque d’Angleterre a augmenté ses taux d’intérêt à cinq reprises depuis décembre dans le but d’endiguer la spirale des prix. Il s’attend à ce que l’inflation dépasse 11% plus tard cette année. Mais ses pouvoirs sont limités, dit Raja.

“Le Royaume-Uni, en tant que petite économie ouverte, ne peut pas faire grand-chose, [it] ne peut pas fournir et fabriquer ces biens pour limiter l’augmentation des prix pour compenser cette inflation », a déclaré Raja.

Le pays dépense plus pour importer des biens qu’il n’en tire de ses exportations. La flambée des prix du carburant a aidé le Royaume-Uni à accumuler un déficit commercial de 8,3 %, le plus important depuis que le bureau des statistiques du gouvernement a commencé à tenir des registres en 1955.

Ajoutez à cela une devise affaiblie — la livre a perdu près de 12 % de sa valeur par rapport au dollar américain depuis le début de cette année — et le pays peut s’attendre à ce que les coûts de ses importations augmentent, tandis que ses exportations pourraient devenir plus compétitives sur le marché mondial.

“Il y a beaucoup plus d’argent qui sort qu’il n’en rentre”, a déclaré Maria Demertzis, directrice par intérim de Bruegel, un groupe de réflexion économique, à CNN Business.

Le Royaume-Uni a effectivement puisé dans ses économies, a déclaré Demertzis, pour l’aider à absorber les chocs des derniers mois. Ce n’est un problème que si cela dure beaucoup plus longtemps.

Mais les prix mondiaux de l’énergie montrent peu de signes de refroidissement à court terme. Les coûts exorbitants du gaz naturel en gros ont fait grimper la facture énergétique annuelle de millions de ménages britanniques de 54 % cette année. Les factures devraient grimper à nouveau à l’automne pour atteindre 3 000 £ (3 572 $), selon la société de recherche énergétique Cornwall Insight.

Les Britanniques se sont serrés la ceinture en réponse, dépensant moins dans les supermarchés et abandonnant leurs abonnements au streaming.

En effet, le salaire réel – les salaires des travailleurs qui tiennent compte de l’inflation – a subi sa plus forte baisse en plus de deux décennies entre mars et mai, selon les données officielles publiées cette semaine.

Taxer ou ne pas taxer

Truss espère offrir aux travailleurs et aux entreprises une bouée de sauvetage, promettant de réduire considérablement les impôts sur le revenu et d’abandonner une hausse d’impôt prévue pour les entreprises l’année prochaine. Mais l’augmentation des dépenses pourrait exacerber l’inflation et saper les efforts de la Banque d’Angleterre pour ralentir l’économie afin d’endiguer les hausses de prix galopantes.

Sunak a également promis de réduire les impôts, mais seulement une fois que l’inflation sera maîtrisée.

L’Institute for Fiscal Studies (IFS) a estimé que les réductions d’impôts totales de Truss s’élèveraient à 30 milliards de livres sterling (36 milliards de dollars). Elle n’a présenté aucun plan de maîtrise des dépenses publiques pour compenser une baisse des recettes fiscales.

C’est un message attrayant pour les millions de personnes qui luttent pour joindre les deux bouts, mais ses détracteurs affirment que ces mesures alimenteraient davantage l’inflation et augmenteraient la dette publique, qui devrait atteindre 100 milliards de livres sterling cette année.

En juin, l’inflation a poussé les paiements d’intérêts sur la dette publique à leur plus haut niveau depuis que le gouvernement a commencé à tenir des registres il y a 25 ans.

“Assurément [cutting income tax] renforcerait les incitations à entrer sur le marché du travail et à gagner plus, même si ces effets seraient loin d’être suffisants pour que la réforme s’autofinance”, a déclaré l’IFS dans une note de jeudi.

Si Truss gagne et ne parvient pas à réduire les dépenses, a déclaré l’IFS, la réalité finirait par mordre. “Mais en fin de compte, des impôts moins élevés signifient moins [public] dépenses », a-t-il ajouté.

Chute de productivité

Malgré une légère augmentation du PIB du Royaume-Uni en mai, le dernier mois pour lequel il existe des données, les craintes que le pays ne bascule dans une récession ne se sont pas dissipées.

Pourtant, l’un des principaux moteurs de la croissance, la productivité, a stagné depuis la crise financière de 2008.

“Le cœur de la croissance économique réside dans la croissance de la productivité”, a déclaré Dean Turner, économiste européen et britannique à la banque UBS, à CNN Business. La productivité mesure la production par unité de capital, de travail ou d’autres intrants.

Selon l’Office for National Statistics, au cours de la décennie précédant 2007, la production par heure de travail au Royaume-Uni a augmenté de 1,9 % en moyenne chaque année, mais est tombée à 0,7 % au cours de la décennie qui a suivi la crise financière. C’est la deuxième croissance la plus lente du G7 après l’Italie.

Turner a déclaré que le Royaume-Uni devrait “repenser [its] modèle économique dans son ensemble » pour stimuler la productivité.

“Le fait est que nous n’investissons tout simplement pas assez, nous ne faisons pas assez de R&D au Royaume-Uni, et c’est quelque chose qui entrave la croissance de notre productivité”, a déclaré Turner.

Une productivité plus élevée serait une aubaine pour les travailleurs. Les entreprises pourraient produire plus pour le même nombre d’employés et se permettre de leur verser des salaires plus élevés.

Malgré une inflation élevée, les salaires moyens ne sont pas plus élevés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient avant 2008, a déclaré la Resolution Foundation dans un rapport ce mois-ci.

Ilzetzki a déclaré que davantage d’investissements dans l’innovation, la recherche et le développement et la formation professionnelle de la main-d’œuvre contribueraient dans une certaine mesure à stimuler la productivité et à encourager l’immigration.

Pourtant, aucune des propositions de Truss et Sunak “ne mettrait ne serait-ce qu’une petite brèche dans les défis structurels profonds auxquels le Royaume-Uni est confronté”, a-t-il déclaré.

Le Brexit toujours non résolu

Selon Ilzetzki, une priorité majeure pour le prochain Premier ministre devrait être de clarifier “une fois pour toutes, les relations du Royaume-Uni avec son plus grand partenaire commercial”, l’Union européenne.

Truss, qui a voté pour rester dans l’UE en 2016, est depuis devenu un ardent défenseur du Brexit. Elle fait pression pour déchirer le protocole d’Irlande du Nord – un texte législatif au cœur de l’accord de retrait de l’UE que le Royaume-Uni a signé en 2020 – qui permet la libre circulation des marchandises entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.

Le protocole soumet l’Irlande du Nord aux règles de l’UE sur le commerce intérieur et signifie que les marchandises voyageant entre le pays et le reste du Royaume-Uni doivent être contrôlées.

Les critiques soutiennent que l’arrangement crée effectivement une frontière maritime au sein du Royaume-Uni et implique des coûts et des formalités administratives onéreux pour les entreprises.

Truss, alors qu’il était ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni plus tôt cette année, a présenté une législation qui promettait de “mettre fin à la situation intenable où les habitants d’Irlande du Nord sont traités différemment du reste du Royaume-Uni” et de protéger “l’intégrité territoriale” du pays.

Mais outrepasser le protocole pourrait entraîner des représailles de la part de l’UE, avec des tarifs imposés sur les exportations britanniques. La guerre commerciale qui en résulterait serait très mauvaise pour les entreprises britanniques.

Sunak a été moins ouvert sur la façon dont il traiterait la question, mais a précédemment déclaré qu’il préférerait avoir un règlement négocié avec l’Europe.

L’incertitude décourage les investissements au Royaume-Uni, a déclaré Ilzetzki.

“Personne n’investira au Royaume-Uni pour quelques points d’imposition inférieurs alors qu’il n’est pas certain que les exportateurs britanniques seront en guerre commerciale avec l’UE d’ici un an”, a-t-il ajouté.

Le double impact du Brexit et de la pandémie a également rendu beaucoup plus difficile pour les employeurs britanniques d’exploiter une énorme source de travailleurs pour aider à combler une pénurie de main-d’œuvre criante.

Depuis janvier 2021, tous les ressortissants de l’UE à la recherche d’un emploi doivent passer par le même processus d’immigration basé sur des points que les autres nationalités. Environ 211 000 ressortissants de l’UE de moins travaillaient au Royaume-Uni au premier trimestre par rapport à la même période en 2020, tandis que le nombre de travailleurs non européens a augmenté de 182 000, selon les statistiques officielles.

Pour aggraver les choses, un million de travailleurs ont quitté la population active et beaucoup ne reviendront probablement pas. Selon le Learning and Work Institute, environ la moitié ont cité une mauvaise santé chronique comme raison de quitter le travail.

“Nous avons assisté à un exode de travailleurs comme nulle part ailleurs dans le monde avancé”, a déclaré Raja.