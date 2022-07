Rishi Sunak et Liz Truss nommés finalistes pour être le prochain Premier ministre britannique

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Le prochain Premier ministre britannique et chef du Parti conservateur est désormais assuré d’être une minorité ethnique ou une femme, après que les législateurs conservateurs ont sélectionné mercredi deux finalistes – l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak et la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss – avec un gagnant pour être annoncé en septembre.

Alors que Boris Johnson continue d’être une sorte de Premier ministre intérimaire insouciant, le concours pour le remplacer se déroulera désormais devant les quelque 200 000 membres cotisants du Parti conservateur, qui sélectionneront, par vote postal, le successeur de Johnson.

Il n’y aura pas d’élections générales pour choisir le nouveau Premier ministre, et de nombreux événements de « campagne électorale » seront officieux ou hors de vue de la presse britannique.

Comment sera choisi le prochain Premier ministre britannique

L’affrontement entre Sunak et Truss offre aux électeurs conservateurs le choix entre un homme qui dit qu’il est le seul adulte dans la course et une femme qui dit qu’elle est la seule à avoir fait preuve d’un véritable leadership.

Si Truss gagne, ce serait la troisième fois que le Parti conservateur nomme une femme à la plus haute fonction, après les postes de Premier ministre de Margaret Thatcher et Theresa May.

Les deux prétendants sont tous deux conservateurs et, pour le monde extérieur, leurs différences politiques sont subtiles.

Truss soutient un tas de réductions d’impôts.

Sunak dit que la Grande-Bretagne doit d’abord maîtriser l’inflation. Il a suggéré que les réductions d’impôts sont une sorte d’économie «d’île fantastique», et que Truss et son équipe n’ont aucune idée de la façon dont ils paieront les emprunts nécessaires pour maintenir le gouvernement britannique à flot après deux ans de subventions pandémiques.

Sunak est un ancien poids lourd de Goldman Sachs, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Il s’est marié très riche. Sa femme, qu’il a rencontrée à Stanford, est la fille de NR Narayana Murthy, le milliardaire indien qui a fondé Infosys.

Sunak et son épouse Akshata Murty figuraient sur la liste des 250 personnes les plus riches de Grande-Bretagne du Sunday Times Rich List, avec une fortune commune estimée à 730 millions de livres sterling, soit environ 875 millions de dollars.

Truss est la première femme ministre britannique des Affaires étrangères conservatrice, qui se dit prête à diriger le pays «dès le premier jour».

Truss a remporté des applaudissements pour son soutien à la guerre en Ukraine – et a été la cible de critiques de la part de la Russie.

Bien qu’elle se soit opposée au référendum sur le Brexit en 2016, elle a depuis déclaré qu’elle regrettait ce vote, et elle a été une voix proéminente pour l’argument selon lequel la Grande-Bretagne doit réécrire les dispositions sur l’Irlande du Nord dans son accord commercial post-Brexit.

Les deux passeront l’été – à des déjeuners sur des terrains de golf, des auditoriums de centres civiques, des rassemblements discrets avec des donateurs – à faire valoir leurs arguments.

Pendant ce temps, Johnson fera un long au revoir. Mercredi, il a fait ses adieux à la Chambre des communes – et à ses collègues législateurs qui lui ont donné la botte – dans une apparition tapageuse marquant la fin proche de son poste de premier ministre et cet étrange âge de Boris qui change de forme.

Ou comme l’a dit Johnson, “Je tiens à remercier tout le monde ici, et hasta la vista, bébé!”

Sérieusement, ce sont ses derniers mots – emprunt du slogan popularisé par Arnold Schwarzenegger dans le film “Terminator 2”.

Rifquant sur la déclaration de victoire prématurée du président George W. Bush en Irak, Johnson a déclaré son héritage : « mission largement accomplie ».

Était-ce convenable ? Était-ce désinvolte ? Était-ce… du génie ? Johnson, un fanfaron en série qui adore le rôle de conférencier divertissant après le dîner, a conquis le cœur de son parti et du pays avec de telles lignes.

Et n’oubliez pas, Schwarzenegger a été élu gouverneur de Californie, non pas une mais deux fois.

Johnson est sur le point de sortir. Mais beaucoup dans les couloirs de Westminster prévoient qu’il pourrait un jour faire son retour.

Quel avenir pour Boris Johnson ? Des livres, des chroniques, des discours, un retour ?

Ce n’était pas un adieu sombre de sa part mercredi, mais toute la surface, tous les points de discussion, tous les plus grands succès, livrés avec des pompes de poing et l’élocution à grande vitesse caractéristique du Premier ministre.

La Chambre des communes était bondée – et rugissante, remplie des insultes habituelles et des points marqués, comme c’est généralement le cas lors de la session hebdomadaire connue sous le nom de Questions du Premier ministre, un concours de gladiateurs pour les débatteurs diplômés d’Oxford et de Cambridge.

Il y avait des braiments, il y avait des hargneux, il y avait des “chasseurs à partir d’une position sédentaire”, un ancien orateur légendaire de la Chambre l’a un jour appelé.

Mercredi, Johnson s’est tenu à la place du Premier ministre à la “boîte d’expédition” pour ce qu’il a appelé “probablement, certainement” sa dernière raclée verbale.

A la fin de son allocution, il donna ce conseil à son successeur :

“Restez proches des Américains, défendez les Ukrainiens, défendez la liberté et la démocratie partout.”

Qui sera le prochain Premier ministre britannique ? Ce qu’il faut savoir sur les candidats.

Et aussi : “Réduisez les impôts et déréglementez partout où vous le pouvez pour en faire le meilleur endroit où vivre et investir.”

“Concentrez-vous sur la route devant vous, mais n’oubliez pas de vérifier le rétroviseur”, a déclaré le Premier ministre.

« Et n’oubliez pas, avant tout, que ce n’est pas Twitter qui compte. Ce sont les gens qui nous ont envoyés ici », a-t-il conclu.