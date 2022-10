Rishi Sunak et le président français Macron s’apprêtent à s’unir pour lutter contre les passeurs dans la Manche

Le Premier ministre Rishi Sunak et le président français Emmanuel Macron vont faire équipe pour lutter contre les passeurs dans la Manche.

Lors de leur premier appel téléphonique, les deux dirigeants ont promis de “dissuader les voyages meurtriers outre-Manche qui profitent aux criminels organisés”.

Sunak et Macron vont unir leurs forces pour “dissuader les voyages meurtriers outre-Manche” Crédit : AFP

Le Premier ministre va de l’avant avec son plan visant à fixer les objectifs français d’arrêt des bateaux Crédit : Alamy

Au total, 38 400 migrants sont arrivés jusqu’à présent cette année. Jeudi, 308 autres ont effectué la périlleuse traversée.

Le Premier ministre poursuit son plan visant à fixer les objectifs français d’arrêt des bateaux.

Et il veut s’assurer que 80 % des réclamations sont réglées dans les six mois avec du personnel supplémentaire et une meilleure technologie.

Les dirigeants ont convenu de travailler ensemble sur une série de questions, notamment l’Ukraine, le changement climatique et l’économie.

La semaine dernière, il a été révélé que seulement 4% des demandes d’asile avaient été résolues l’année dernière – alors que l’arriéré atteignait plus de 100 000.

Les ministres et les responsables examinent à nouveau un projet d’accord qui était sur le point d’être scellé avec la France.

Ils souhaitent également qu’il inclue des patrouilles françaises minimales sur les plages.

Cela est venu après des informations selon lesquelles des responsables du ministère de l’Intérieur ont envisagé d’installer des réfugiés dans des tentes sous chapiteau dans le centre de Londres pour lutter contre la spirale du nombre.

L’idée controversée a été soulevée lors de réunions avec les dirigeants des conseils de Londres ce mois-ci alors que le nombre de traversées de la Manche continue de monter en flèche, a rapporté le Times.

Mais l’idée a été rapidement rejetée et hier soir, le ministère de l’Intérieur a insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de le faire.

Un porte-parole a déclaré: “Il est catégoriquement faux de suggérer que le ministère de l’Intérieur envisage d’ériger des tentes pour héberger les demandeurs d’asile dans les parcs de Londres.”

M. Sunak a promis d’organiser un sommet France-Royaume-Uni l’année prochaine.