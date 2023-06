Rishi Sunak et Joe Biden tremblent sur un nouveau pacte économique abattant les barrières commerciales

RISHI Sunak et Joe Biden ont chargé les batteries de la Relation Spéciale en s’ébranlant sur un pacte de sécurité économique.

La nouvelle déclaration de l’Atlantique verra le Royaume-Uni et les États-Unis abattre les barrières commerciales protectionnistes sur les minéraux essentiels essentiels à la propulsion des voitures électriques.

Rishi Sunak et Joe Biden ont chargé les batteries de la Relation Spéciale Crédit : Reuters

Le Premier ministre et le président américain ont tremblé sur un pacte de sécurité économique Crédit : AP

L’accord, annoncé hier soir, forgera également des liens atlantiques plus étroits sur les dépenses de défense, l’IA, la biotechnologie et l’espace – alors que l’Occident serre les rangs contre la Chine.

Mais cela se fait au prix d’un accord de libre-échange post-Brexit couvrant les biens et services – le Premier ministre admettant que les pourparlers étaient pratiquement morts.

No10 a déclaré qu’il s’agissait d’une « décision consciente » de rechercher l’accord de sécurité face aux défis économiques posés par Pékin et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Cela atténue également certains des problèmes causés par la loi sur la réduction de l’inflation de M. Biden, qui a injecté des subventions massives dans l’industrie américaine.

Et cela pourrait permettre aux fabricants britanniques de se qualifier pour certains de ces dons de l’État par la porte noire.

Les batteries de véhicules électriques produites dans le reste du monde doivent concurrencer des subventions américaines paralysantes.

Le nouvel accord facilitera l’importation et l’exportation de ressources comme le lithium et le cobalt qui sont utilisées dans la production de batteries et de panneaux solaires.

L’IRA accorde une subvention d’environ 3 000 £ pour chaque véhicule électrique produit, tant que les minéraux critiques utilisés proviennent des États-Unis ou d’un pays avec lequel ils ont un accord.

Les pourparlers pour que le Royaume-Uni se qualifie pour cela commenceront immédiatement.

Le Premier ministre a déclaré hier soir: « Il est naturel que, face à la plus grande transformation de nos économies depuis la révolution industrielle, nous nous tournions les uns vers les autres pour construire ensemble un avenir économique plus fort. »

Le président Biden a déclaré: « C’est une relation spéciale – il n’y a pas de pays plus proche de nous que la Grande-Bretagne. »

Sur la situation technologique, il a déclaré : « Le potentiel de l’IA est stupéfiant. Nous attendons de la Grande-Bretagne qu’elle nous aide à ouvrir la voie.

« Il n’y a pas de pays en qui nous avons plus confiance pour aider à négocier notre chemin à travers cela. »

Cela survient après que les espoirs d’un accord de libre-échange à part entière ont été abandonnés.

Mais M. Sunak a déclaré: « Ne doutez pas, la relation économique n’a jamais été aussi forte.

« Le commerce entre nos pays vaut des centaines de millions de livres et de dollars chaque année. »

Le PRÉSIDENT Biden a déclaré hier soir le secrétaire à la Défense Ben Wallace comme « un candidat très qualifié » pour être le prochain chef de l’OTAN.

La nouvelle déclaration atlantique forgera des liens atlantiques plus étroits sur les dépenses de défense, l’IA, la biotechnologie et l’espace Crédit : Alamy