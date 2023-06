Rishi Sunak et Joe Biden annoncent un nouveau pacte économique radical pour abattre les barrières commerciales

RISHI Sunak et Joe Biden ont chargé les batteries de la relation spéciale ce soir – secouant un vaste pacte de sécurité économique.

La nouvelle déclaration de l’Atlantique verra le Royaume-Uni et les États-Unis abattre les barrières commerciales protectionnistes sur les minéraux essentiels essentiels à la propulsion des voitures électriques.

Rishi Sunak et Joe Biden tiennent une conférence de presse à la Maison Blanche Crédit : Reuters

Rishi Sunak et Joe Biden ont signé un nouvel accord aujourd’hui Crédit : AP

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, le président Biden a déclaré que les États-Unis n’avaient « pas de pays plus proche de nous » que la Grande-Bretagne.

Et à son tour, M. Sunak a annoncé que la relation anglo-américaine était « indispensable » – en disant: « Lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni sont unis, le monde est un endroit plus sûr, meilleur et plus prospère. »

Le nouvel accord forgera également des liens plus étroits sur les dépenses de défense, les qualifications de l’IA, la biotechnologie et l’espace – alors que l’Occident serre les rangs contre la Chine.

Mais cela se fait au prix d’un accord de libre-échange post-Brexit couvrant les biens et les services – le Premier ministre admettant que les pourparlers étaient pratiquement morts.

Répondant aux affirmations selon lesquelles il avait échoué dans sa tentative d’obtenir un accord de libre-échange, M. Sunak a déclaré: « Il ne fait aucun doute que la relation économique n’a jamais été aussi forte. Le commerce entre nos pays vaut des centaines de millions de livres et de dollars chaque année. année. »

Il a insisté : « Notre accord aujourd’hui se concentre sur les défis particuliers auxquels nous sommes confrontés et les opportunités que nous avons. »

M. Biden a déclaré: « Jamais dans l’histoire de l’activité humaine, l’homme n’a été confronté à un tel potentiel de changement technologique. Le potentiel de l’IA est stupéfiant.

Il a ajouté: « Nous comptons sur la Grande-Bretagne pour nous aider à traverser cela. Il n’y a aucun pays en qui nous avons plus confiance pour aider à négocier notre chemin à travers cela. »

No10 a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une « décision consciente » de rechercher ce nouvel accord de sécurité économique dans un monde de plus en plus dangereux dominé par la Chine communiste et une Russie imprudente.

L’accord atténue également certains des problèmes causés par la loi sur la réduction de l’inflation de M. Biden, qui a injecté des subventions massives dans l’industrie américaine.

Et cela pourrait permettre aux fabricants britanniques de se qualifier pour certains de ces dons de l’État par la porte noire.

Les batteries de véhicules électriques produites dans le reste du monde doivent actuellement concurrencer des subventions américaines paralysantes.

Le nouvel accord facilitera l’importation et l’exportation des ressources vitales telles que le lithium et le cobalt qui sont utilisées dans la production de batteries et de panneaux solaires.

L’IRA fournit une subvention de 3 750 $ pour chaque véhicule électrique produit, tant que les minéraux critiques utilisés proviennent des États-Unis ou d’un pays avec lequel ils ont un accord.

Les négociations pour que le Royaume-Uni se qualifie pour cela commenceront immédiatement.

Cela permettra également aux ingénieurs britanniques et américains de travailler dans les deux pays sans avoir besoin de qualifications supplémentaires et de réduire les formalités administratives pour les petites entreprises liées aux données informatiques.

Le Congrès devra voter pour approuver un accord sur les dépenses de défense – qui est vital pour le pacte de production de sous-marins AUKUS signé par les Britanniques, les Américains et les Australiens.

Cela permettra aux entreprises d’armement britanniques d’être traitées exactement comme les entreprises américaines lorsqu’elles se disputent des contrats de défense américains massifs.

L’accord intervient après que les espoirs d’un accord de libre-échange à part entière ont été abandonnés, les responsables britanniques insistant sur le fait que la nouvelle approche ciblée était une meilleure réponse aux défis économiques posés par Pékin et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Des travaux seront également menés pour améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement et les efforts seront intensifiés pour exclure la Russie de Vladimir Poutine du marché mondial du nucléaire civil.

Un accord sur la protection des données allégera les charges des petites entreprises faisant du commerce transatlantique, ce qui pourrait économiser 92 millions de livres sterling.

Les deux nations collaboreront également dans des secteurs clés – l’intelligence artificielle, les télécommunications 5G et 6G, l’informatique quantique, les semi-conducteurs et la biologie de l’ingénierie.

S’exprimant à la Maison Blanche, M. Sunak a déclaré: «Le Royaume-Uni et les États-Unis ont toujours repoussé les limites de ce que deux pays peuvent réaliser ensemble.

« Au fil des générations, nous nous sommes battus les uns contre les autres, avons partagé des informations que nous ne partageons avec personne d’autre et avons construit la relation d’investissement la plus solide de l’histoire du monde.

« Il est donc naturel que, face à la plus grande transformation de nos économies depuis la révolution industrielle, nous nous tournions les uns vers les autres pour construire ensemble un avenir économique plus fort. »

Mais plus tôt dans la journée, M. Sunak avait tenté de blâmer la guerre en Ukraine et Covid pour l’échec de la conclusion d’un accord de libre-échange post-Brexit avec les États-Unis.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les négociations commerciales avec la Maison Blanche de Biden ont été gelées, le Premier ministre a déclaré que la situation économique avait changé ces dernières années.

Mais le Premier ministre a refusé d’accepter l’échec du gouvernement à conclure un accord de libre-échange avec les États-Unis équivalant à une « promesse non tenue » – bien qu’un tel accord soit promis dans le manifeste électoral des conservateurs.

Interrogé sur la promesse des conservateurs lors des élections générales de 2019 de conclure un accord américain au cours des trois premières années de gouvernement, le Premier ministre a déclaré que la guerre en Ukraine et la pandémie signifiaient que la « situation macroéconomique » rendait cela impossible.

Mais M. Biden avait gelé les négociations bien avant l’invasion russe de l’Ukraine en 2022.

Le Premier ministre a déclaré aux journalistes lors de son voyage aux États-Unis : « Depuis lors, nous avons eu une pandémie, nous avons eu une guerre en Ukraine, et cela a changé la situation macroéconomique.

« La bonne réponse à cela est de s’assurer que nous concentrons notre engagement économiquement sur les choses qui feront le plus de différence. »