Rishi Sunak et Jeremy Hunt en pourparlers pour abandonner la phase deux du HS2 alors que les coûts s’envolent

Rishi Sunak et Jeremy Hunt sont en discussion sur l’abandon de la deuxième étape du projet ferroviaire HS2 alors que les coûts grimpent en raison de retards importants.

Une estimation des coûts, vue par L’indépendantrévèle que le gouvernement a déjà dépensé 2,3 milliards de livres sterling pour la deuxième étape du chemin de fer à grande vitesse reliant Birmingham à Manchester, mais suspendre la phase nord permettrait d’économiser jusqu’à 34 milliards de livres sterling.

Les documents, discutés mardi lors d’une réunion au n°10 intitulée « Chancelier et Premier ministre Bilat », suggèrent que les 2,3 milliards de livres sterling ne sont désormais pas récupérables, même s’ils sont annulés. L’indépendant Il comprend que des pourparlers sont en cours.

Cela survient alors que le chancelier tente de trouver plus de marge économique alors qu’il fait face à une pression croissante de la part des députés conservateurs pour proposer des réductions d’impôts avant les prochaines élections.

Le document, faisant référence à une rencontre entre M. Sunak et M. Hunt, a été photographié mardi à l’extérieur du Trésor. (Photos politiques)

Ce serait un nouveau coup dur pour le projet en difficulté qui a déjà été réduit au nord de Birmingham, avec un embranchement est prévu à construire vers Leeds qui devrait maintenant s’arrêter dans les Midlands de l’Est.

Les parties restantes du projet ont été longtemps retardées en raison de la flambée des coûts de construction, les travaux étant désormais suspendus sur le dernier tronçon menant à la gare d’Euston à Londres.

Et le propre organisme de surveillance des infrastructures du gouvernement a averti en juillet que le projet était « irréalisable ».

Des photographes de presse postés mardi devant le Trésor ont aperçu des documents faisant référence à une rencontre entre M. Sunak et M. Hunt.

La page comprenait les coûts de chaque partie de la phase deux, dans le cadre d’un « tableau d’économies » indiquant combien chaque partie devrait coûter et combien d’argent avait été dépensé jusqu’à présent.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « On pourrait s’attendre à ce que le n°10 et le Trésor discutent régulièrement de grands projets d’infrastructure.

« Les choses sont déjà en place sur le programme HS2, et nous restons concentrés sur sa réalisation. »

M. Sunak a été pressé sur cette question lors des questions du Premier ministre plus tôt mercredi par le député conservateur Michael Fabricant qui lui a directement demandé s’il abandonnerait la phase 2 du projet.

M. Fabricant, qui a soulevé la question des perturbations causées par les travaux sur le projet dans sa circonscription de Lichfield, a insisté : « Le Premier ministre essaiera-t-il à court terme de restructurer HS2 afin qu’il fonctionne comme une entreprise le devrait, et qu’à plus long terme il puisse il a sauvé d’autres circonscriptions en arrêtant HS2 à la fin de la phase 1 ?

Mais le Premier ministre a évité de répondre directement à la question.

Le projet de loi pour la phase 2a du projet, qui va jusqu’à Crewe, a déjà reçu la sanction royale du Parlement, ce qui signifie qu’il serait difficile de l’annuler purement et simplement. La législation du gouvernement pour la phase 2b à Manchester est actuellement au stade du rapport.

Des sources gouvernementales ont souligné les commentaires du ministre du Trésor, John Glen, à la Chambre des Communes la semaine dernière, dans lesquels il a déclaré que le gouvernement restait « pleinement engagé à mettre en œuvre le HS2 et le plan ferroviaire intégré ».

Il a ajouté : « Il s’agit d’un investissement à long terme qui rapprochera nos plus grandes villes les unes des autres. Il stimulera la productivité et fournira une alternative à faible émission de carbone aux voitures et aux avions pendant de nombreuses décennies à venir. »

HS2 réduira les temps de trajet interurbain nord-sud et libérera également de grandes quantités de capacité pour les services ferroviaires locaux sur les lignes existantes.

Les trains sur HS2 circuleront jusqu’à 225 mph (HS2 Ltd/PA)

Le projet devrait actuellement être achevé par étapes à partir de 2029, même s’il a été confronté à des retards persistants. La première phase devait initialement ouvrir en 2026.

Les travaillistes, actuellement en tête des sondages à l’approche des élections générales prévues l’année prochaine, ont déclaré qu’ils achèveraient le projet dans son intégralité.

Henri Murison, directeur général du Northern Powerhouse Partnership, a déclaré que les retards et les coupes dans le projet jusqu’à présent équivalaient à « des économies artificielles qui coûteront davantage aux contribuables à long terme ».

« S’il devait y avoir de nouveaux retards, en particulier dans la phase 2b, dans le nord, nous en serions très ennuyés », a-t-il déclaré. L’indépendant.

« Le problème fondamental est que ces changements ne font que rendre les choses plus coûteuses, donc vous n’obtiendrez pas les avantages aussi rapidement et cela coûtera plus cher. »

Le député conservateur Michael Fabricant, qui a insisté auprès de M. Sunak sur cette question à la Chambre des Communes mercredi, a déclaré : « HS2 est une entreprise dysfonctionnelle, incapable de contrôler son propre budget. Son design est déjà dépassé. Lichfield et d’autres régions ont déjà subi des dommages économiques en raison de la fermeture des routes et de la perturbation des entreprises.

« Ces absurdités ne peuvent pas continuer. Les coûts pour notre nation sont bien trop élevés. Il est temps de mettre un terme à ce projet raté. Cela devrait se terminer par la première phase.