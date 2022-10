Rishi Sunak et Emmanuel Macron, avec des bios similaires, vont-ils démarrer une bromance ?

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS – Il y a seulement deux mois, les relations franco-britanniques semblaient avoir atteint un nouveau creux lorsque Liz Truss – à l’époque la favorite pour succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre – a déclaré “le jury est sorti” pour savoir si le président français Emmanuel Macron était l’ami ou l’ennemi de la Grande-Bretagne. Huit semaines et un gouvernement britannique tumultueux plus tard, certains à Paris et à Londres espèrent que la question est enfin réglée et que le nouveau Premier ministre Rishi Sunak contribuera à améliorer les relations antagonistes entre la Grande-Bretagne et la France, malgré les inquiétudes que le Brexit – et en particulier le statut du Nord Irlande – pourrait encore faire dérailler tout progrès.

“Les différences de politique et de programme sont encore assez profondes”, a déclaré Peter Ricketts, ambassadeur de Grande-Bretagne en France entre 2012 et 2016. Mais il a ajouté que Sunak “n’a pas l’habitude de Johnson de se moquer et de dénigrer les dirigeants internationaux”.

“C’est un politicien beaucoup plus respectueux et sérieux, et je pense que lui et Macron s’entendront probablement assez bien”, a-t-il déclaré.

Ce serait une bonne nouvelle à l’Élysée, où Macron n’a laissé aucun doute ces dernières semaines sur le fait que l’Europe doit “remettre le Royaume-Uni sur son cheval”, a déclaré Elvire Fabry, chercheuse principale à l’Institut parisien Jacques Delors.

Johnson et Truss semblaient avoir peu en commun avec Macron. Mais le président français, 44 ans, et Sunak, 42 ​​ans, partagent un certain nombre de similitudes qui vont de leurs antécédents en banque d’investissement à leurs ascensions politiques abruptes et à leurs apparitions occasionnelles en sweat à capuche. (Ils ont à peu près la même hauteur aussi.)

“Est-ce que Macron et Sunak se dirigent vers une belle bromance ?”, a titré mardi le magazine conservateur britannique Spectator.

Au moins à certains égards, “tous deux semblent être des politiciens pratiques et moins idéologiques”, a déclaré Nicholas Dungan, analyste de la politique française et fondateur du groupe consultatif CogitoPraxis.

Un rapprochement franco-britannique marquerait un changement majeur dans la politique européenne, après des années au cours desquelles les deux pays ont mené d’âpres batailles diplomatiques sur les réfugiés, les contrats de sous-marins et les droits de pêche. Les tensions étaient si fortes qu’à un moment donné l’année dernière, la France et la Grande-Bretagne se sont littéralement retrouvées à envoyer des canonnières en mer dans une prise de bec pour des coquillages. “Nous sommes prêts pour la guerre”, a déclaré le tabloïd britannique Daily Mail en toutes lettres à l’époque.

Des mois plus tard, alors que la Russie préparait une véritable guerre, les deux plus grandes puissances militaires d’Europe occidentale étaient toujours occupées à se ridiculiser. Lorsque la France a découvert que les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne avaient secrètement négocié un accord sur la technologie des sous-marins, faisant ainsi dérailler un accord franco-australien distinct, les responsables français se sont moqués de la Grande-Bretagne en la qualifiant de “cinquième roue sur le chariot”. Contrairement à Biden, qui s’est pratiquement excusé pour l’accord et a cherché à réparer les dégâts, Johnson ne semblait pas ressentir le besoin de calmer les Français.

La situation était “pire que je ne me souvienne pendant 40 ans de relations franco-britanniques”, a rappelé l’ancien ambassadeur Ricketts.

Mais l’invasion russe de l’Ukraine a changé la donne et a progressivement ouvert la voie à un renouveau des relations, car “il y a bien plus de choses qui les unissent que de les diviser”, a déclaré Georgina Wright, directrice du programme Europe de l’Institut Montaigne à Paris.

Les différends féroces s’étaient déjà quelque peu atténués au cours des dernières semaines du mandat de Johnson, et les relations se sont encore améliorées lorsque Truss a assisté à un sommet soutenu par Macron pour la “communauté politique européenne” au début du mois.

L’ascension de Sunak au poste de Premier ministre offre désormais la possibilité d’une rupture nette. Cela pourrait, par exemple, donner une impulsion à un accord visant à empêcher davantage de demandeurs d’asile de traverser la Manche vers la Grande-Bretagne, qui est depuis longtemps un point de discorde. Mais cela survient également alors que les relations franco-allemandes – traditionnellement le moteur d’une grande partie de la politique européenne – sont de plus en plus tendues, ce qui pourrait ouvrir la voie à des alliances ad hoc limitées entre Macron et Sunak.

“Ils seront probablement bien alignés sur les questions de défense, en particulier vis-à-vis de l’Ukraine”, a déclaré Dungan.

La Grande-Bretagne et la France sont également confrontées à des situations économiques difficiles et à des factures énergétiques en hausse.

Sunak s’est engagé à “réparer notre économie”. En tant que l’une des personnes les plus riches de Grande-Bretagne, ses politiques seront examinées à la recherche de tout signe indiquant qu’il favorise les personnes riches par rapport à celles qui en ont le plus besoin. C’est une critique que Macron connaît. Ses opposants politiques l’ont qualifié il y a longtemps de “président des riches”.

“Sunak sera évidemment confronté à quelque chose auquel Macron a été confronté : qu’il a été critiqué pour ne pas être suffisamment enraciné dans la vie et les problèmes quotidiens des gens”, a déclaré Fabry.

Macron, qui enrage régulièrement les électeurs de gauche et d’extrême droite pour avoir semblé distant, a fait face à de violentes manifestations lors de son premier mandat, après que les augmentations proposées des taxes sur les carburants aient suscité des inquiétudes plus larges concernant les inégalités sociales en France. Pour éviter une répétition de ces manifestations, Macron a dépensé beaucoup plus d’argent pour plafonner les prix de l’énergie et limiter l’inflation que de nombreux autres gouvernements européens alloués cette année.

La politique économique de Sunak, en revanche, devrait inclure des réductions douloureuses des dépenses publiques qui, à certains égards, sont à l’opposé de l’approche actuelle de Macron.

“Je doute que Sunak soit d’humeur à se tourner vers la France pour tirer des leçons”, a déclaré Ricketts. “Mais je pense que ce serait bien pour lui s’il le faisait.”

Même si Sunak s’est engagé à poursuivre un style de leadership pragmatique, certains à Paris et dans d’autres capitales européennes craignent que sa politique ne reste influencée par les factions du Parti conservateur britannique qui ont soutenu la politique de Truss.

Dans le passé, Sunak faisait partie de ceux qui vendaient aux électeurs la perspective d’une «Grande-Bretagne mondiale» post-Brexit et, en tant que ministre des Finances, il a décidé d’introduire des zones à faible taux d’imposition, des «ports francs», malgré les inquiétudes concernant le blanchiment d’argent.

“Sunak n’a pas d’autre choix que d’essayer de faire du Brexit un succès”, a déclaré Dungan.

L’un des problèmes les plus brûlants reste le statut de l’Irlande du Nord, qui est effectivement restée dans le marché unique de l’Union européenne lorsque la Grande-Bretagne s’est retirée du bloc des 28 membres.

Sous Johnson et Truss, la Grande-Bretagne a cherché à modifier le protocole qui régissait une grande partie du statut post-Brexit de l’Irlande du Nord. Bien qu’initialement tendues, les discussions UE-Royaume-Uni ont semblé donner des résultats plus prometteurs vers la fin du court mandat de Truss.

Maintenant, Bruxelles surveille les signes indiquant comment Sunak gérera le problème. Il avait précédemment déclaré qu’il soutenait l’annulation de l’accord sur le Brexit, ce qui aggraverait inévitablement les tensions entre l’UE et le Royaume-Uni et pourrait déclencher une guerre commerciale.

La véritable amélioration des relations, a déclaré Ricketts, “tout dépend, dans mon esprit, du retrait du gouvernement de ce projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord, qui lui donne le pouvoir de déchirer des parties du protocole d’Irlande du Nord”.

Si, cependant, le projet de loi est adopté sous Sunak “cela met immédiatement une grande ombre sur la mesure dans laquelle les relations franco-britanniques peuvent s’améliorer”, a-t-il déclaré.

Mujtaba Rahman, directeur général du groupe Eurasia axé sur l’Europe, s’est dit “prudemment optimiste”.