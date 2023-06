QUAND les problèmes arrivent, comme Shakespeare l’a presque écrit, ils arrivent par camions entiers.

Si Rishi Sunak ne l’était pas déjà, il doit être sous le choc aujourd’hui après qu’un autre député a démissionné et qu’une vidéo est apparue montrant Tory Hourra Henrys ivre lors d’une fête de verrouillage.

Rishi Sunak est sur le point de sortir de sa cabine téléphonique Superman en tant que «conservateur moderne à spectre complet»

Downing Street a du mal à rester à flot au milieu d’un ouragan de mauvaises nouvelles alors que le Parlement se prépare pour ses longues vacances d’été – la saison des complots – et que les électeurs fatigués se dirigent vers la plage.

Au moment où nous atteindrons la saison des conférences politiques en septembre, le pays sera effectivement sur le pied d’élections.

Pourtant, croyez-le ou non, Downing Street prévoit une riposte.

Sunak est sur le point de sortir de sa cabine téléphonique Superman en tant que «conservateur moderne à spectre complet», loin de l’image peinte par ses ennemis d’un socialiste bleu tendre de gauche.

« Rishi est une figure beaucoup plus conservatrice que Boris Johnson ne l’a jamais été », insiste un proche allié.

Le Premier ministre poursuivra l’attaque contre les guerres de genre, le lobby racial, l’immigration clandestine, la criminalité de rue et le soi-disant « crap vert » où Boris était lent et le parti travailliste n’est même pas dans le combat.

Ce sont les problèmes d’ordre public qui exaspèrent les électeurs ordinaires de tous les partis et révèlent de quel côté se trouve le gouvernement.

Au milieu des prévisions de 80 000 illégaux traversant la Manche cette année, Sunak est déjà personnellement impliqué dans la rédaction de nouvelles lois strictes pour arrêter les petits bateaux.

Celles-ci renforceront la capacité des tribunaux à réduire l’énorme arriéré de demandes d’asile et d’ordonnances d’expulsion non testées.

Les logements des centres de détention seront agrandis afin que les migrants ne puissent pas simplement partir et disparaître dans l’économie souterraine.

Le Premier ministre est déterminé à légiférer d’ici septembre « de la manière la plus dure » pour briser la résistance des lobbies des droits de l’homme qui se tordent contre les expulsions vers le Rwanda.

Mais les ministres sont également engagés dans les questions de pain et de beurre qui gagnent des votes, y compris l’aide aux familles sur le coût de la vie.

Le chancelier Jeremy Hunt est sous pression pour réduire les impôts sur les salaires, les droits de succession et la TVA pour les touristes en visite.

Mais avec des familles aux abois confrontées à l’agonie hypothécaire incessante, les appels à une réduction d’impôt encore plus radicale se font de plus en plus nombreux.

La suppression des droits de timbre sur les achats immobiliers libérerait d’un coup la mobilité de l’emploi, stimulerait l’économie, aiderait les jeunes familles à acheter une maison et permettrait aux électeurs plus âgés de réduire leurs effectifs sans payer une fortune pour ce privilège.

Personne ne peut trouver une bonne chose à dire sur le droit de timbre – sauf en tant que choix facile pour les radinaux du Trésor qui peuvent amasser des milliards sans lever le petit doigt.

Grâce aux anciens chanceliers Gordon Brown et George Osborne, il est passé de 1 % lorsque le parti travailliste a pris ses fonctions en 1997 à 12 % aujourd’hui.

En une seule année d’imposition – 2021 à 2022 – les revenus ont augmenté de 50%, passant de 12,3 milliards de livres sterling à 18,5 milliards de livres sterling.

Oui, le Trésor a besoin de ce genre de liquidités pour réduire la dette nationale gonflée de la Grande-Bretagne.

Mais cela signifie que les travailleurs ne peuvent pas se permettre de déménager pour un meilleur emploi ailleurs, et que les personnes âgées ne peuvent pas réduire leurs effectifs et ouvrir le marché du logement à d’autres.

Tout achat supérieur à 250 000 £ est taxé à 5 % du prix à partir de 250 001 £, doublant à 10 % entre 925 001 £ et 1,5 million de £. Ensuite, la taxe passe à 12 %.

« Le plus dommageable »

Les primo-accédants sont exonérés, mais sont alors effectivement piégés. Toute tentative d’évolution vers un nouvel emploi dans une nouvelle ville s’accompagne d’une pénalité de prix sévère.

Paul Johnson, de l’Institute for Fiscal Studies, veut que tout le système soit supprimé.

« De toutes les taxes perçues actuellement, le droit de timbre a de bonnes raisons d’être le plus dommageable et le plus pernicieux du lot », dit-il.

Le député conservateur Anthony Browne, membre du Comité du Trésor des Communes, a déclaré: «Le droit de timbre est particulièrement pénible pour les acheteurs de maison car vous ne pouvez pas contracter d’hypothèque pour le payer. Elle est déduite de l’acompte durement gagné.

“Contrairement au paiement d’une extension, cela n’augmente pas la valeur de votre maison et vous ne la récupérerez pas lors de la vente.

« Nous devrions supprimer le droit de timbre. »