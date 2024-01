Rishi Sunak et Lee Anderson (à droite) visitant une école de la circonscription d’Ashfield d’Anderson au début du mois.

Lors du briefing de lobby post-PMQ, à la question de savoir si Sunak le reconduirait, l’attaché de presse du Premier ministre a déclaré que c’était « la prérogative du Premier ministre de choisir et quand » qui obtiendra quels emplois. Elle poursuivit :

Anderson a maintenant a déclaré au Daily Telegraph qu’il aurait dû voter pour le projet de loi sur le Rwanda en troisième lecture, au lieu de s’abstenir, et qu’il aimerait retrouver son poste de vice-président conservateur.

Mais lui et Brendan Clarke-Smith, qui a également démissionné de son poste de vice-président conservateur pour les mêmes raisons, ont publié une lettre de démission remarquablement conciliante, affirmant leur « soutien à 100 % » à Sunak.

Anderson, un ouvrier de droite, a démissionné de son poste il y a deux semaines parce qu’il voulait défier le whip du parti et voter pour des amendements « rebelles » visant à renforcer le projet de loi sur le Rwanda.

L’ancien ministre conservateur Simon Clarke s’est vu dire que ce serait un « bon conseil » de se rendre dans une pièce sombre, de s’allonger et de se débrouiller, après avoir appelé Rishi Sunak à démissionner de son poste de chef conservateur sous peine de risquer un « massacre » conservateur à les élections générales. Dans les logements familiaux Keir Starmer » a raillé Sunak à propos des commentaires de Clarke, disant à la maison :

Le Premier ministre raconte tellement de bêtises qu’il n’est pas étonnant qu’ils l’abandonnent. Même aujourd’hui, alors que son gouvernement s’effondre autour de lui et que ses propres députés soulignent qu’il est déconnecté de la réalité et qu’il n’a aucun plan de croissance, de criminalité ou de construction de maisons, le Premier ministre s’en tient à son one-man-show de Pollyanna : tout va bien ; les gens devraient lui être reconnaissants ! Le problème, c’est que personne n’y croit. Comprend-il réellement pourquoi ses propres députés disent qu’il ne comprend pas la Grande-Bretagne et qu’il est un « obstacle à la reprise » ?

