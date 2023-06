Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les politiques énergétiques de Rishi Sunak sont plus « dangereuses et radicales » que les manifestants de Just Stop Oil, a averti Caroline Lucas avant de démissionner en tant que seule députée du Parti vert.

Mme Lucas, qui a eu deux mandats à la tête de son parti, ne se présentera pas aux prochaines élections pour se concentrer sur la lutte contre les « urgences naturelles et climatiques », a-t-elle annoncé.

Mme Lucas a déclaré que son rôle au Parlement signifiait qu’elle avait « lutté pour passer le temps que je voulais » sur les crises auxquelles l’environnement est confronté.

« J’ai donc décidé de ne pas me présenter à nouveau comme votre députée aux prochaines élections », a-t-elle déclaré aux électeurs dans une lettre.

Et s’adressant à la BBC, elle a fustigé le Premier ministre pour avoir accordé de nouvelles licences de forage pour le pétrole et le gaz. Mme Lucas a averti que le monde « se dirigeait vers le bord d’une falaise » en raison du réchauffement climatique, affirmant que les actions des manifestants radicaux pour le climat étaient « compréhensibles ».

Mme Lucas a déclaré: «Je me souviens juste de ces mots d’António Guterres, le secrétaire général de l’ONU, où il a déclaré que les radicaux vraiment dangereux ne sont pas des gens qui manifestent dans les rues, ce sont des gouvernements qui ne font pas face à l’ampleur de l’urgence. auxquelles nous sommes confrontés et que nous continuons, par exemple dans le cas de notre propre gouvernement, à autoriser davantage de pétrole et de gaz.

« C’est ce qui est vraiment dangereux et radical, pas des gens qui sont tout naturellement poussés à agir dans la rue parce qu’ils voient que nous nous dirigeons vers le bord d’une falaise. »

L’homme de 62 ans a été élu député de Brighton Pavilion lors des élections générales de 2010, devenant ainsi le premier candidat du Parti vert à être élu à la Chambre des communes.





La vérité est que, alors que ces menaces pour notre précieuse planète deviennent de plus en plus urgentes, j’ai eu du mal à passer le temps que je voulais sur ces crises qui s’accélèrent Caroline Lucas députée

Sa majorité a augmenté lors des trois élections suivantes, les électeurs la renvoyant au Parlement avec une majorité de près de 20 000 en 2019.

Dans des commentaires rapportés pour la première fois par le journal The Argus à Brighton, Mme Lucas a déclaré que cela avait été le « privilège de ma vie de servir cette circonscription et cette communauté extraordinaires ».

Mais elle a dit que son souci d’être « d’abord et avant tout une bonne députée de circonscription » signifiait qu’elle n’avait « pas été en mesure de se concentrer autant que je le souhaiterais » sur les préoccupations climatiques.

Elle a déclaré: «J’ai fait tout mon possible pour aider partout où je le pouvais et j’ai toujours travaillé pour que les gens se sentent entendus, que leurs préoccupations comptent et qu’ils ne soient pas seuls.

« Mais l’intensité de ces engagements de circonscription, ainsi que les responsabilités particulières d’être le seul député de mon parti, signifient que, ironiquement, je n’ai pas pu me concentrer autant que je le voudrais sur les défis existentiels qui me motivent – la nature et les urgences climatiques.

« J’ai toujours été un politicien différent – comme s’en souviendront ceux qui ont été témoins de mon arrestation, de mon procès et de mon acquittement suite à une manifestation pacifique sur le site de fracturation hydraulique de Balcombe il y a près de 10 ans.

« Et la vérité est que, alors que ces menaces pour notre précieuse planète deviennent de plus en plus urgentes, j’ai eu du mal à passer le temps que je veux sur ces crises qui s’accélèrent.

« J’ai donc décidé de ne pas me représenter comme votre député aux prochaines élections. »

Mme Lucas a été chef du Parti vert entre 2008 et 2012 avant de revenir pour un deuxième passage à la barre, co-dirigant cette fois le parti avec Jonathan Bartley pendant deux ans à partir de septembre 2016.

La co-chef du Parti vert, Carla Denyer, a présenté Mme Lucas comme une « force de la nature » en rendant hommage à son activisme.

Elle a déclaré: « L’impact de Caroline sur la politique de ce pays ne peut être surestimé. »

Le co-leader Adrian Ramsay a déclaré que le parti, qui a fait des gains lors des élections locales en Angleterre le mois dernier, se concentrerait sur l’élection de nouveaux représentants pour remplacer Mme Lucas, qui reste la seule candidate verte à avoir atteint les bancs verts.

«Avoir des députés qui se consacrent véritablement à la défense du climat et de la nature ne pourrait pas être plus important qu’il ne l’est en ce moment et c’est pourquoi nous nous efforçons de faire élire plus de députés verts aux prochaines élections générales afin que nous puissions tirer parti des réalisations de Caroline. , » il a dit.

Mme Lucas rejoint un groupe croissant de politiciens élus de haut rang qui ont déclaré qu’ils se retireraient lors des prochaines élections, qui devraient se dérouler l’année prochaine.

Plus de 50 députés ont annoncé la fin de leur carrière à la Chambre des communes, dont l’ancien chef du SNP Westminster Ian Blackford, l’ancien vice-Premier ministre conservateur Dominic Raab et l’ancienne chef adjointe du Parti travailliste Margaret Beckett.