Rishi Sunak est le premier Premier ministre britannique plus riche que le monarque. Est-ce que ça importe?

Ainsi, Rishi Sunak est riche. Et alors? Le monde est jonché de dirigeants politiques milliardaires, passés et présents.

En outre, le milliard de dollars – ou peut-être simplement des centaines de millions de dollars – appartient principalement à la femme de Sunak, Akshata Murty, qui détient un peu moins d’un pour cent des actions d’Infosys, la société de logiciels de plusieurs milliards de dollars fondée par son père en Inde. .

On ne sait pas exactement combien vaut le couple, mais le Sunday Times de Londres a estimé mardi le montant à environ 730 millions de livres sterling, soit 1,2 milliard de dollars canadiens. C’est peut-être plus ou moins.

Et même si la richesse de sa femme éclipse ses revenus, Sunak a quand même contribué à plusieurs millions de dollars à la tirelire familiale grâce à son travail de banquier d’investissement avant de devenir député en 2015.

Le roi Charles III accueille Rishi Sunak au palais de Buckingham où il a invité le chef nouvellement élu du Parti conservateur à devenir Premier ministre et à former un nouveau gouvernement. (Aaron Clown/Associated Press)

Quel que soit le chiffre exact, les médias britanniques n’ont pas tardé à souligner que lorsque Sunak rencontré le roi Charles Mardi, pour que le poste de Premier ministre lui soit officiellement conféré, pour la première fois dans l’histoire moderne, le chef politique du pays et sa femme étaient plus riches que le monarque et sa reine consort.

Est-ce que ça importe?

Sunak dit que non. L’important, a-t-il déclaré après avoir rencontré le roi Charles, est qu’il “apportera de la compassion aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui”.

Lors d’un entretien avec un Podcast du télégraphe de Londres cet été, il a déclaré que “les valeurs sont ce qui est important, ce que je porte n’a rien à voir avec tout cela”.

Rishi Sunak, à gauche, et le maire de Tees Valley, Ben Houchen, visitent le chantier de construction de Teesside Freeport le 16 juillet en Angleterre. Sunak a été critiqué pour avoir porté une paire de mocassins Prada coûteuse à l’événement de la campagne. (Ian Forsyth/Getty Images)

Cela dit, Rishi Sunak a un penchant pour les costumes à 5 000 $ et il a été critiqué pour une fois sur un chantier de construction avec des mocassins Prada d’une valeur d’environ 750 $.

Sans parler de ses deux maisons en Angleterre, d’un appartement pour rendre visite à des parents à Londres et d’une “retraite” de plusieurs millions de dollars en Californie.

Quant aux questions sur sa richesse, “je l’apprécie en fait, pour être honnête”, a-t-il déclaré dans l’interview du podcast. “C’est le contraire d’ennuyeux. Très peu de gens m’en parlent.”

REGARDER | Rishi Sunak dit qu’il va unir la Grande-Bretagne, gagner sa confiance : Le nouveau Premier ministre britannique Sunak promet la “stabilité économique” Rishi Sunak a été nommé troisième Premier ministre britannique de l’année par le roi Charles. Dans son premier discours dans le rôle, Sunak s’est engagé à rétablir la confiance dans le gouvernement et a mis en garde contre des décisions difficiles à venir.

Les dirigeants mondiaux riches

Sunak rejoint maintenant une foule plutôt hétéroclite de dirigeants mondiaux très riches. Prenons : Vladimir Poutine, Kim Jong Un, Ferdinand Marcos Jr., Ali Bongo. Et il y en a d’autres récemment démis de leurs fonctions – Silvio Berlusconi et, bien sûr, Donald Trump.

Le premier groupe a utilisé de hautes fonctions pour piller leur chemin vers de vastes richesses.

Le président russe Vladimir Poutine aurait caché ses milliards dans des sociétés fictives souvent détenus par ses lieutenants, selon les révélations des “Panama Papers” publiés par le Consortium international des journalistes d’investigation.

Kim Jong Un, le dirigeant de la Corée du Nord, possède jusqu’à 200 comptes bancaires dans des banques du monde entier d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, selon les enquêtes des gouvernements américain et sud-coréen.

Les dirigeants mondiaux suivants sont représentés, dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir du coin supérieur gauche : le président russe Vladimir Poutine, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. et le président gabonais Ali Bongo. (Getty Images)

Ferdinand Marcos Jr est le président nouvellement élu des Philippines . Son père, Ferdinand Marcos Sr., également président pendant plus de 20 ans jusqu’à son renversement en 1986, a réussi à voler des milliards, selon les enquêteurs du gouvernement. De cela, sa femme, Imelda – elle de la 1 000 paires de chaussures – et son fils a réussi à conserver quelque chose comme 10 milliards de dollars américains, malgré les tentatives répétées du gouvernement pour récupérer les fonds. La famille Marcos a rejeté les accusations de détournement de fonds.

Il y a aussi Ali Bongo, fils d’Omar Bongo, décédé en 2009. Ensemble, les deux ont dirigé l’État africain riche en pétrole du Gabon pendant près de 55 ans. Le père Omar était protégé par le gouvernement français (des parachutistes français l’ont une fois sauvé d’un enlèvement et d’une tentative de coup d’État). En retour il a donné l’énorme concession pétrolière du pays à Elf Aquitaine , une société française. Par la suite, les gouvernements français successifs ont fermé les yeux sur la kleptocratie familiale. Le président Ali Bongo est réputé pour valoir plus d’un milliard de dollars, avec des propriétés chères en France et aux États-Unis.

Comme le montrent les chiffres du PIB et les analyses du renseignement, aucun de ces dirigeants n’a laissé son pays en meilleure forme que lorsqu’il a pris ses fonctions.

Berlusconi, Trump a fait étalage de richesses

Les deux derniers – Berlusconi, Premier ministre italien pendant 12 ans et Trump, président des États-Unis de 2017 à 2021 – ont gagné leurs milliards, par des moyens honnêtes ou non, avant d’entrer en fonction.

Berlusconi était réputé pour avoir commencé son empire immobilier avec mafia-launde argent rouge . Trump et sa compagnie sont poursuivi pour fraude par le procureur général de New York qui prétend avoir construit son empire immobilier en gonflant ses actifs pour obtenir des conditions de prêt favorables et en minimisant la valeur de ces actifs à d’autres moments à des fins fiscales.

Les deux hommes ont défilé de manière flamboyante devant leurs électeurs. En 2018, Trump se décrivait comme “ un génie très stable. ” Berlusconi lui a fait mieux, en annonçant en campagne électorale en 2006 : “ Je suis le Jésus-Christ de la politique. ”

L’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, à gauche, et l’ancien président américain Donald Trump ont tous deux tenté un retour politique après avoir été démis de ses fonctions. (Andrew Medichini/Associated Press, Drew Angerer/Getty Images)

Chaque homme a offert sa richesse comme garantie qu’il ne pouvait pas être corrompu au pouvoir. Les deux ont renié cela.

Une fois élu, Berlusconi a conservé son vaste empire commercial, y compris la plupart des chaînes de télévision privées du pays, qui ont fait pencher leurs programmes d’information en sa faveur. Il a fait adopter par le parlement italien une loi en 2008 le protégeant des poursuites pendant son mandat. Il a été rejeté par la Cour constitutionnelle italienne en 2009. En 2013, le même tribunal a confirmé sa condamnation pour escroquerie, lui infligeant une peine de quatre ans, réduite à un an en raison de son âge. Il a été condamné à faire des travaux d’intérêt général.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2016, Trump a promis de mettre ses intérêts commerciaux en une confiance aveugle s’il a gagné. Au lieu de cela, il a cédé les opérations commerciales à ses enfants . Et selon des documents récemment publiés par un comité du Congrès, la société de Trump facturé des prix exorbitants pour les chambres d’hôtel utilisé par des agents des services secrets payés pour le protéger.

Berlusconi et Trump ont finalement été chassés de leurs fonctions par leurs électeurs, et tous deux ont tenté des retours politiques dans leurs pays respectifs bien qu’ils les aient laissés à la dérive.

Sunak partage peu de la flamboyance de Berlusconi et de Trump, mais comme eux, il a travaillé pour s’accrocher fermement aux richesses dont sa femme et lui jouissent.

L’épouse de Sunak, Akshata Murty, vue lors d’un événement de campagne à la direction du Parti conservateur à Londres le 31 août, bénéficiait jusqu’à récemment d’un statut fiscal britannique connu sous le nom de ” non-dom “, ce qui signifie qu’elle n’avait pas à payer d’impôts britanniques sur les revenus à l’étranger. (Hannah McKay/Reuters)

La femme de Sunak critiquée pour son statut fiscal

Il s’est accroché à une carte de sortie de prison britannique pour les très riches au nom de sa femme, qui a été déclarée “non-dom”, c’est-à-dire non domiciliée en Grande-Bretagne à des fins fiscales. Pour la somme de 50 000 $ par an versée au fisc, dérisoire pour quelqu’un d’aussi riche, Murty ne paierait aucun impôt sur ses revenus non britanniques.

L’année dernière, ses dividendes d’Infosys étaient estimés à plus de 15 millions de dollars. Ne pas payer d’impôt britannique sur cela ne peut être décrit que comme une économie délicieuse, non disponible pour des millions de contribuables britanniques, qui paieraient normalement un impôt de 38% sur ces paiements de dividendes.

L’épouse de Sunak n’a pas changé de statut même lorsque son mari est devenu ministre britannique des Finances en 2020. Ce n’est que lorsque le statut de non-dom est devenu public plus tôt cette année et que la réputation de Sunak a pris un coup sévère que Murty a annoncé qu’elle paierait des impôts britanniques sur ses revenus à l’étranger.

Sunak, au centre, aux côtés du chancelier de l’Échiquier, Jeremy Hunt, au centre droit, tient mercredi son premier conseil des ministres à Downing Street. (Stefan Rousseau/Associated Press)

Néanmoins, les Sunaks dépensent des centaines de milliers de dollars pour construire une piscine et une salle de sport dans leur manoir du nord de l’Angleterre à une époque d’inflation brutale où des millions de Britanniques se demandent comment ils paieront leurs factures cet hiver.

Et malgré ses protestations selon lesquelles il est à l’aise de parler de son argent, Sunak n’a fourni presque aucun détail sur les investissements de sa femme ou sur la fiducie aveugle en son nom contenant ses investissements.

Bien qu’il soit clair que Sunak ne manque pas d’argent, il ne peut pas se permettre d’être considéré comme trop riche pour son propre bien ou celui de son pays.