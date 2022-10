Rishi Sunak est la bonne personne pour le poste et sera le plus jeune Premier ministre des temps modernes, déclare Piers Morgan

PIERS Morgan a soutenu Rishi Sunak après avoir été confirmé comme prochain Premier ministre après le retrait choc de son rival Boris Johnson de la course.

S’adressant à Twitter pour féliciter M. Sunak, l’expert de TalkTV lui a souhaité “plein succès”.

Piers Morgan de TalkTV a tweeté son soutien au nouveau Premier ministre Rishi Sunak

Piers a écrit: “Rishi Sunak est le nouveau Premier ministre britannique.

“Il sera le premier Premier ministre anglo-asiatique et le premier Premier ministre hindou, et à 42 ans, le plus jeune Premier ministre des temps modernes.

“Je soutiens Rishi depuis longtemps et je pense que c’est la bonne personne pour le poste.”

Piers est un critique de longue date de Boris Johnson, qui était le plus proche rival de M. Sunak pour la direction.

Le chroniqueur de renommée mondiale a tweeté hier, lorsque la nouvelle du retrait de M. Johnson du concours a éclaté, disant: “Boris Johnson se retire de la course à la direction du Parti conservateur, ouvrant la voie à Rishi Sunak pour devenir le prochain Premier ministre britannique. Bonne nouvelle.”

Il a également exprimé ouvertement son point de vue sur Liz Truss, qui a déclenché la course à la direction en démissionnant de son poste de Premier ministre la semaine dernière.

Savage le gouvernement Truss sur TalkTV la semaine dernière, il a déclaré: “Ces clowns inutiles ont ravagé notre pays, faisant couler la livre, saccageant les marchés et faisant monter en flèche nos taux d’intérêt.”

Il a également aimé et retweeté un certain nombre de tweets l’appelant à se retirer.

M. Sunak deviendra le plus jeune Premier ministre depuis plus de deux siècles, puisque William Pitt le Jeune a été élu en 1783 à l’âge de 24 ans seulement.

Il se faufile sous David Cameron, qui avait 43 ans lorsqu’il est entré en fonction en 2010.

Le nouveau Premier ministre ne risque cependant pas de devenir le plus jeune à quitter ses fonctions, même s’il devait être éliminé demain.

Ce record est détenu par le duc de Grafton, qui a pris sa retraite en 1770 à seulement 34 ans.

M. Sunak a battu à la fois l’ancien Premier ministre Johnson et la chef de la Chambre des communes Penny Mordaunt dans la course pour remplacer Mme Truss après sa démission.

Il était le seul candidat à atteindre officiellement le seuil des 100 députés pour se présenter au scrutin, les deux autres candidats se retirant.

Le gouvernement de Mme Truss s’est effondré après seulement 45 jours au pouvoir.

Elle détient maintenant son propre record en tant que Premier ministre avec le plus petit nombre de jours au pouvoir.

Ce n’était pas le mandat le plus court, car le duc de Wellington n’a été Premier ministre que pendant 24 jours en 1834.

Le duc, cependant, avait déjà occupé le poste entre 1828 et 1830, ce qui signifie que Mme Truss se classe au plus bas pour les jours combinés au pouvoir.