Rishi Sunak est abstinent, un père de famille à cheval sur Peloton qui a appris la valeur du travail acharné dans la pharmacie de sa mère

Hier, RISHI Sunak a assumé le poste le plus puissant de Grande-Bretagne en tant que 57e Premier ministre.

Mais jeudi dernier, Rishi, 42 ans, n’était qu’un père profitant d’une demi-journée avec ses filles.

Le nouveau Premier ministre Rishi Sunak avec sa femme Akshata Murty et leurs deux filles Krishna et Anoushka

Le génie de l’école Rishi est prêt pour la classe

Alors que Liz Truss quittait son poste de Premier ministre ce jour-là, après six semaines tumultueuses au pouvoir, il offrait à Krishna et Anoushka un déjeuner au TGI Fridays.

Il se préparait pour une partie de quilles à dix quilles lorsqu’il a reçu l’appel disant qu’il y aurait une autre bataille pour le leadership.

L’ancien chancelier attendait également avec impatience ses premières vacances en famille en trois ans et demi.

Avance rapide juste quelques jours – et il est entré dans Downing Street pour faire face à l’un des plateaux d’entrée les plus difficiles de l’histoire.

Mais en grandissant, ce n’était pas son rêve d’enfant de devenir premier ministre.

Rishi, fan de Star Wars, voulait plutôt «être un chevalier Jedi».

Et les Britanniques aux abois espèrent que la Force est vraiment avec lui alors qu’il s’attaque aux problèmes économiques gargantuesques de la Grande-Bretagne.

M. Sunak partage son amour de Star Wars avec l’un de ses plus proches amis en politique, Sajid Javid, à qui il a succédé au poste de chancelier en 2020.

En effet, lors de sa nomination, Sajid a tweeté à propos de son successeur : « La Force est forte chez le jeune Sunak.

Au sein de Westminster, Rishi est bien connu comme un homme qui aime commencer à travailler tôt et finir tard. Sa femme glamour Akshata Murty, la fille milliardaire du 6e homme le plus riche de l’Inde, serait dévouée à son mari depuis 13 ans et ne se soucie pas de travailler jusqu’à minuit.

Le nouveau PM très discipliné aime commencer chaque jour par un entraînement tôt le matin, soit sur le tapis roulant, soit sur son vélo Peloton bien-aimé.

Il a un jour admis que sa classe Peloton préférée était inspirée de la vidéo Toxic de Britney Spears.

La foi hindoue de Rishi aide à guider son style de vie.

Il est abstinent depuis toujours et ne mange pas de bœuf. Lorsqu’il est devenu député, il a prêté serment sur le livre sacré hindou, la Bhagavad Gita.

À juste titre, il est devenu Premier ministre le premier jour de Diwali, le festival le plus important de la religion.

Il semble que les seuls vices du nouveau Premier ministre soient le Coca-Cola, les doubles muffins au chocolat et la dégustation de « deux biscuits » avec une tasse de thé.

Cependant, dans le plus pur style Rishi, il jeûne le lundi pour l’aider à rester en forme.

La rigueur et l’éthique de travail qui l’ont marqué tout au long de sa carrière, d’abord dans le secteur bancaire puis en politique, ont été affinées lors de son éducation à Southampton en tant que fils de parents immigrés qui ont déménagé en Grande-Bretagne dans les années 1960.

Les grands-parents de Rishi étaient originaires du Pendjab en Inde, mais son père Yashvir, médecin généraliste du NHS, est né au Kenya et sa mère Usha, pharmacienne, est née en Tanzanie.

Rishi a grandi en participant à la pharmacie que sa mère possédait et a même aidé à équilibrer les livres.

Il a déclaré: «Cela a vraiment informé qui je suis en fait, ce sont les valeurs avec lesquelles j’ai été élevé – une famille forte, le service communautaire, la petite entreprise.

“Cela m’a façonné pour être la personne que je suis aujourd’hui. Ce sont mes racines et ce sont ces valeurs que je veux apporter au gouvernement.

“Je veux créer un pays où le travail acharné est récompensé, où les familles sont fortes et soutenues et où l’aspiration est quelque chose qui est célébré.”

Kuti Miah, un ami de la famille des Sunaks, qui possède une maison de curry à Southampton où Rishi a attendu des tables pendant un certain temps, a déclaré que Yashvir et Usha ont toujours “travaillé très, très dur” et étaient “passionnellement britanniques”.

Ces deux traits ont déteint sur leur fils aîné, qui a toujours soutenu l’Angleterre plutôt que l’Inde au cricket.

Fan passionné du Southampton FC depuis son enfance, le héros du football de Rishi en grandissant était Matt Le Tissier.

Le nouveau Premier ministre a rendu une visite nostalgique à la boutique de ses parents à Southampton Crédit : Getty

Sunak avec sa femme Akshata Murty

M. Sunak a un jour admis que l’un de ses biens les plus précieux était une carte de 18e anniversaire signée par toute l’équipe.

À l’âge de 11 ans, la vie de Rishi a changé lorsqu’il a obtenu une place au pensionnat Winchester College, Hants.

Cependant, lorsqu’il n’a pas réussi à empocher une bourse attendue, ses parents ont pris la décision d’assumer eux-mêmes les frais.

C’était une lutte pour la famille et Rishi a admis qu’il avait honte en tant qu’écolier de devoir porter un uniforme d’occasion.

Mais il n’a jamais tenté de dissimuler son passé d’école publique. Plutôt le contraire, en fait.

Rishi, qui a été gouverneur d’une école publique, a salué les opportunités incroyables que cela lui offrait et l’a encouragé à faire en sorte que tous les enfants aient accès à une bonne éducation.

Il a déclaré : « Cette expérience a changé ma vie. Mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse fréquenter de bonnes écoles.

Les ambitions des Sunaks pour leurs enfants ont clairement porté leurs fruits.

Le jeune frère de Rishi, Sanjay, est maintenant psychologue et sa jeune sœur Raakhi travaille pour le Fonds mondial des Nations Unies pour l’éducation.

Rishi était l’un des rares Asiatiques du Winchester College, vieux de 600 ans, mais il n’a pas laissé cela le retenir. Il est plutôt devenu le premier préfet de l’école d’origine indienne.

Aussi, lorsqu’en 2016 il s’est prononcé en faveur du Brexit, son euroscepticisme remonte à l’époque scolaire.

En 1997, lorsque Tony Blair est devenu Premier ministre, un jeune Rishi a écrit un article pour le magazine de l’école se plaignant des plans de Blair pour «l’adhésion à un super-État européen».

Tim Johnson, un contemporain, se souvient : “On s’est toujours attendu à ce qu’il soit préfet en chef car il était assez intelligent, assez raisonnable et assez bien élevé.”

Sa seule transgression à l’école semble avoir été une fois de faire passer en contrebande une télé portable pour ne pas manquer les matchs de l’Euro 96.

Il n’est pas surprenant qu’à 18 ans, il ait obtenu une place pour étudier la philosophie, la politique et l’économie à Oxford.

Mais là-bas, il a largement dévié de la politique.

Sunak sert de la nourriture dans le cadre du programme Eat Out to Help Out Covid Crédit : Simon Walker HM Trésor

L’épouse de Sunak, Akshata Murthy, est assise avec ses parents, Usha & Yashvir, lors d’une assemblée électorale Crédit : AFP

Il n’a pas rejoint l’Association conservatrice de l’université et, contrairement à d’autres Premiers ministres conservateurs tels que Boris Johnson ou Theresa May, il ne s’est pas impliqué dans la célèbre Union d’Oxford.

Au lieu de cela, il est devenu président de la University Investment Society, où les étudiants ont invité des banquiers à leur parler de la façon de réussir dans la ville.

Lorsque M. Sunak a obtenu son diplôme, il n’est pas surprenant qu’il ait rejoint la grande banque d’investissement Goldman Sachs.

Plus tard, il s’est taillé une carrière réussie dans les fonds spéculatifs, où il était considéré comme un beau parleur, adepte des investisseurs charmants.

Rishi a quitté Goldman en 2004 pour étudier pour une maîtrise en administration des affaires à l’Université de Stanford en Californie, où il était un prestigieux boursier Fulbright.

C’est là qu’il a rencontré Akshata, une étudiante artistique passionnée de mode et fille de NR Narayana Murthy, un milliardaire indien autodidacte de l’informatique.

Le couple s’est marié en 2009 dans sa ville natale de Bangalore lors d’un mariage de deux jours en présence de 1 000 invités.

M. Murthy a vu Rishi comme le gendre parfait et l’a nommé directeur du véhicule d’investissement privé de sa famille.

Étant donné qu’il est entré dans une ligue de super riches après son mariage, un passage à la politique semblait surprenant. Certains commentateurs ont émis l’hypothèse que le statut était un facteur de motivation.

Mais une source conservatrice a déclaré: “Il voulait entrer en politique de cette manière démodée parce que c’était considéré comme une bonne chose à faire.”

Rishi a été sélectionné comme candidat dans l’ancien siège de William Hague à Richmond, North Yorks, l’un des sièges conservateurs les plus sûrs du pays, en 2014.

Il a dû travailler dur pour convaincre les habitants – dont certains pensaient qu’il avait été parachuté de Londres – faisant campagne lors des fêtes de village et parlant aux agriculteurs sur les marchés.

Il a un jour plaisanté en disant que lui et sa femme constituaient toute la population immigrée de la circonscription.

En mai 2015, il remporte le siège avec plus de 50 % des voix.

Une fois élu, il a acheté un manoir de 1,5 million de livres sterling dans la circonscription.

Il a été localement surnommé “le Maharaja des Dales” en raison de l’énorme garden-party d’été que lui et sa femme organisent chaque année pour les villageois.

Le couple passe une grande partie de son temps dans leur maison de 7 millions de livres sterling à Kensington, dans l’ouest de Londres, et une fille fréquente la même école que Harper Beckham.

Rishi est également connu comme une commode accrocheuse. Un ancien collègue qui a travaillé avec lui sur le groupe de réflexion Policy Exchange se souvient à quel point Rishi intelligent se démarquait parmi ses collègues les plus négligents.

Ils ont dit : « Il est dans ses vêtements. Tout, de la façon dont Rishi s’habille à la façon dont il structure sa vie, est très bien organisé.

Compte tenu de la richesse dans laquelle il s’est marié – et de sa propre carrière réussie dans le secteur bancaire – certains commentateurs se sont demandé ce qui le motive en politique.

Mais une ex-petite amie a un jour observé : « Il n’est pas là pour la gloire ou la richesse, pour autant que je sache. J’aime donc espérer que cela signifie qu’il est vraiment là pour améliorer les choses.

La nation espère certainement qu’elle a raison.

Sunak fait du patin à glace avec ses filles Crédit : Jam Press