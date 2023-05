Rishi Sunak esquive les questions sur Suella Braverman après avoir tenté de dévier un cours public de sensibilisation à la vitesse

TETCHY Rishi Sunak a évité aujourd’hui les questions sur Suella Braverman – après avoir demandé à des fonctionnaires de l’aider à esquiver un cours public pour excès de vitesse.

Le Premier ministre a déclaré qu’il n’avait pas parlé au ministre de l’Intérieur et qu’il n’avait aucune idée des détails de l’affaire.

Rishi Sunak a évité les questions sur le cours de sensibilisation à la vitesse de Suella Braverman Crédit : AFP

M. Sunak a refusé de dire qu’il avait confiance en elle – mais No10 a insisté sur le fait qu’il l’avait fait.

Le Premier ministre a refusé de répondre aux questions sur l’ouverture d’une nouvelle enquête éthique sur le ministre de l’Intérieur – six mois seulement après son limogeage pour avoir enfreint le code ministériel en utilisant un e-mail personnel pour informer les députés des nouvelles politiques à venir.

Mme Braverman est sous le feu des critiques après qu’il a été révélé qu’elle avait demandé aux responsables du ministère de l’Intérieur de voir si elle pouvait suivre un cours de sensibilisation à la vitesse en privé plutôt que d’avoir à y assister avec jusqu’à 30 autres personnes en ligne.

Ils ont refusé d’intervenir sur l’affaire personnelle et ont renvoyé l’affaire au bureau du cabinet.

Elle a ensuite demandé à un assistant politique de se pencher sur l’affaire, mais ils n’ont pas réussi.

Mme Braverman a alors décidé de prendre les trois points sur son permis de conduire à la place pour éviter d’avoir à suivre le cours en ligne.

M. Sunak a refusé de répondre aux questions sur l’opportunité de lancer une enquête sur la question lors d’une conférence de presse de clôture du G7 au Japon aujourd’hui.

Il a dit qu’il n’avait pas parlé avec le ministre de l’Intérieur, ne connaissait pas les détails de l’affaire, mais qu’elle avait « exprimé des regrets et payé une amende ».

No10 a insisté sur le fait qu’il avait été trop occupé pour lui parler encore grâce à une matinée de réunions et de discussions bilatérales avec les dirigeants.

Le Premier ministre a remercié Zeleneksy d’être venu en personne au sommet du G7 et a déclaré que c’était « d’une importance historique » qu’il avait pris l’avion pour plaider en faveur de la paix.

Il a insisté sur le fait que « nous resterons aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra… leur sécurité est notre sécurité ».

Il a salué Biden pour une « percée » dans la fourniture de jets F16 à la ligne de front et a insisté sur le fait qu’une paix durable ne doit pas simplement être un cessez-le-feu ordonné par la Russie.

Le Premier ministre a également qualifié la Chine de « plus grand défi de notre époque pour la sécurité mondiale ».

Ils deviennent plus « autoritaires chez eux et plus affirmés à l’étranger », a-t-il averti, mais a insisté sur le fait que notre stratégie était de « dérisquer et non de découpler ».