Rishi Sunak espère que 7 milliards de livres sterling seront dépensés avant les élections – si le budget brutal du chancelier fonctionne

RISHI Sunak espère avoir un budget de 7 milliards de livres sterling à dépenser avant les prochaines élections – si le budget brutal de son chancelier cette semaine fonctionne.

La nation se prépare à la déclaration d’automne de Jeremy Hunt qui réduira de 35 milliards de livres sterling les dépenses publiques tout en augmentant les impôts pour lever 25 milliards de livres sterling.

Rishi Sunak espère avoir un budget de guerre de 7 milliards de livres sterling à dépenser avant les prochaines élections Crédit : PA

Mais cela ne sera possible que si le budget brutal de Jeremy Hunt cette semaine fonctionne Crédit : AFP

Mais les députés conservateurs ont été informés qu’il y avait “de l’espoir à l’horizon” à condition que le plan de M. Hunt réussisse à réduire l’inflation d’ici le milieu de l’année prochaine, tout en comblant un trou noir de 55 milliards de livres sterling dans les coffres du pays et en raccourcissant une récession prévue de deux ans. .

Écrivant dans le Sun dimanche avant l’annonce de jeudi, M. Hunt a averti: «J’aimerais pouvoir brosser un meilleur tableau ou dire aux lecteurs de Sun on Sunday que tout ira bien. Mais je ne peux pas faire ça.

Cependant, il a déclaré qu’il protégerait les plus vulnérables et a admis pour la première fois que les personnes et les entreprises les plus riches en subiraient le poids.

Il a ajouté: “Bien que nous ne puissions pas protéger tout le monde, nous demanderons à ceux qui ont les épaules les plus larges de porter un peu plus de charge.”

Le Sun de dimanche peut révéler qu’il augmentera la taxe exceptionnelle sur les producteurs de pétrole et de gaz de la mer du Nord – augmentant le taux de 25% à 35% – levant 45 milliards de livres sterling au cours des cinq prochaines années.

Il accélérera également une nouvelle taxe internationale sur les bénéfices des sociétés multinationales opérant dans plusieurs pays, qui, selon l’OBR, pourrait rapporter environ 2 milliards de livres sterling.

La chancelière devrait également annoncer une série de seuils de gel des impôts furtifs et d’abattements personnels sur l’impôt sur le revenu, l’assurance nationale, la TVA, les droits de succession et les pensions pendant encore deux ans.

Il réduira également le seuil du taux supplémentaire de 45 pence d’impôt sur le revenu de 150 000 £ à 125 000 £.

L’aide au paiement des factures d’énergie sera également prolongée au-delà d’avril, mais M. Hunt n’a engagé que 20 milliards de livres sterling dans le programme – un tiers du paquet actuel – qui ciblera les plus vulnérables.

Et il a déclaré au Sunday Times qu’il ne voulait pas se retrouver “avec un deuxième NHS entier en termes de coût de nos factures énergétiques” qui freinerait la croissance.

Mais le salaire minimum et le salaire vital national augmenteront, bien que l’augmentation exacte reste à déterminer, le triple verrouillage des retraites restera et les prestations augmenteront en fonction de l’inflation.

Les initiés du Trésor ont averti de ne pas s’attendre à des “lapins sortis du chapeau”, ajoutant: “S’il y en avait un, ce serait celui qui a perdu ses yeux et toutes ses dents sont tombées.”

Certains députés conservateurs ont été informés par l’OBR, le chien de garde financier du Royaume-Uni, que M. Sunak disposera de 5 à 7 milliards de livres sterling de liquidités supplémentaires si leur budget réussit à faire baisser l’inflation d’environ 10% aux deux de la Banque d’Angleterre. pour cent l’année prochaine.

L’un d’eux a déclaré: “Si tout se passe comme prévu, Rishi disposera de 5 à 7 milliards de livres sterling de marge budgétaire à utiliser dans un trésor de guerre électoral selon l’OBR.”

Mais hier soir, l’ancien secrétaire aux affaires Jacob Rees-Mogg a averti M. Hunt de ne pas planifier son budget en fonction des conseils de l’influent chien de garde.

Il a déclaré: «L’OBR donne aux horoscopes une apparence respectable.

“Il est très risqué de définir une politique économique étant donné la marge d’erreur importante dans leur travail la plupart des années.”

Et l’ancien secrétaire à l’Éducation, Kit Malthouse, a également averti que toute réduction des budgets des écoles la semaine prochaine serait un “désastre” pour le pays.

Un autre ex-ministre a déclaré dimanche au Sun: “Il me semble que c’est une correction excessive, embarquant dans la panique, pour corriger ce que Liz Truss et Kwasi Kwarteng ont fait.”

Et écrivant dans le Sun on Sunday Labour, la chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré que les hausses d’impôts ne devraient pas toucher les travailleurs.

Elle a déclaré: «Il semble que chaque fois que les impôts augmentent, cela vous tombe dessus.

“Je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que cela ne se produise la semaine prochaine.”

Hier soir, M. Hunt a fouillé Matt Hancock en ajoutant: “Je pense que manger des testicules dans la jungle est littéralement le seul travail au monde qui soit pire que le mien.”