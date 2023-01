Rishi Sunak “envisage un paiement unique pour le personnel du NHS pour mettre fin aux grèves”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement de Rishi Sunak envisagerait un «paiement unique pour les infirmières et les ambulanciers pour mettre fin aux grèves provoquant des perturbations majeures dans le NHS.

Le Premier ministre a suscité un « soupçon d’optimisme » quant à une éventuelle augmentation des salaires des agents de santé après avoir signalé sa volonté de répondre pour la première fois aux demandes de salaires plus élevés.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, devrait se concentrer sur le processus de révision des salaires de l’année prochaine – plutôt que sur le conflit salarial actuel – lorsqu’il rencontrera les dirigeants des syndicats de la santé lundi matin.

Mais les ministres envisageraient un paiement « unique » aux infirmières et aux ambulanciers, peut-être sous la forme d’un paiement du coût de la vie, pour éviter des grèves imminentes, selon Le gardien.

Les travailleurs de la santé au Pays de Galles se sont vu offrir un tel paiement pour éviter de nouvelles grèves. Mais le n ° 10 et le Trésor ont été accusés d’avoir bloqué l’accord lorsque l’idée avait été lancée auparavant.

Malgré l’insistance du gouvernement pour que la réunion de lundi se concentre sur la révision des salaires 2023-2024, certains dirigeants syndicaux ont exprimé un optimisme prudent après que M. Sunak a déclaré qu’il était “ouvert” à discuter du salaire des agents de santé.

Interrogé le dimanche de la BBC Avec Laura Kuennseberg si les pourparlers pourraient inclure le différend salarial de 2022-23 « ici, maintenant », le Premier ministre a répondu : « Nous voulons avoir ces conversations.

Mais M. Sunak a également ajouté: “Nous sommes sur le point de commencer un nouveau cycle de règlement des salaires pour cette année [2023-4]. Avant que ce processus ne commence, le gouvernement tient à s’asseoir avec les syndicats et à parler de rémunération et à s’assurer qu’ils comprennent d’où nous venons.

Le chef du Royal College of Nursing (RCN), Pat Cullen, a déclaré que les commentaires de M. Sunak offraient une « pointe d’optimisme » selon laquelle les grèves qui devraient commencer à la mi-janvier pourraient encore être évitées, ses commentaires représentant un « petit changement ».

Avant les pourparlers avec M. Barclay, la directrice du RCN pour l’Angleterre, Patricia Marquis, a déclaré lundi à Sky News qu’il y avait moins de 50% de chances d’éviter les grèves à partir de la mi-janvier.

“S’il y a des lueurs d’espoir, s’il y a d’autres réunions, alors mes collègues et moi resterons tous optimistes quant à la possibilité d’obtenir une résolution”, a-t-elle déclaré.

Sharon Graham, de Unite, a déclaré que M. Sunak “trompait” le public britannique sur les “soi-disant négociations salariales”, tandis que le syndicat GMB a également versé de l’eau froide sur l’idée d’une percée, décrivant la réunion de lundi comme un “exercice de coche”.

Pat Cullen, secrétaire général du Collège royal des sciences infirmières (fil de sonorisation)

Des milliers de jeunes médecins en Angleterre commenceront à voter lundi sur l’opportunité de faire grève pendant trois jours en mars. Les infirmières doivent déjà faire grève les 18 et 19 janvier, tandis que le personnel ambulancier sortira les 11 et 23 janvier.

M. Barclay a laissé entendre que le personnel en grève du NHS pourrait se voir proposer un meilleur accord salarial à partir d’avril – si les dirigeants syndicaux acceptaient en retour des réformes de «productivité et efficacité».

Interrogée sur l’idée d’une augmentation de salaire en échange de réformes d’efficacité, Mme Marquis a déclaré: «Cela, pour moi, me rend très, très inquiète – cela montre un niveau d’incompréhension de la situation dans laquelle se trouvent actuellement le NHS et les soins infirmiers. ”

Le directeur du RCN a ajouté: «Bien sûr, il y a toujours des gains d’efficacité qui peuvent être réalisés, mais il semble vraiment que ce qu’ils essaient de faire est d’obtenir … le NHS pour financer sa propre récompense salariale et nous ne le faisons pas. pense que c’est possible.

Lundi, le secrétaire à la Santé devrait également annoncer un financement supplémentaire de 200 millions de livres sterling pour acheter des milliers de lits supplémentaires dans les foyers de soins dans le but d’alléger la pression actuelle sur les hôpitaux.

L’argent supplémentaire pour les conseils de soins intégrés vise à libérer des lits d’hôpitaux afin que les gens puissent être admis plus rapidement d’A&E aux services.

Un montant supplémentaire de 50 millions de livres sterling sera consacré à un financement en capital supplémentaire pour les hôpitaux afin d’agrandir les salles de sortie et les centres d’ambulance pour aider à lutter contre les files d’attente d’ambulanciers paramédicaux attendant de remettre les patients.

Le secrétaire à la santé de l’ombre du travail, Wes Streeting, a critiqué les plans comme «un énième sparadrap», plutôt qu’une tentative de réparer les services de santé et de soins «déformés». Il a déclaré que le parti travailliste «s’attaquerait plutôt à la cause profonde de la crise» en recrutant et en retenant davantage de soignants.

M. Streeting a qualifié les grèves d'”appel à l’aide” des travailleurs du NHS, avertissant que le personnel ressentait un “véritable sentiment de préjudice moral”.

Le frontbencher travailliste a déclaré à la BBC Déjeuner que le gouvernement devait négocier un accord «équitable» avec les travailleurs de la santé. “Je pense qu’ils parlent au nom de l’ensemble de la main-d’œuvre du NHS”, a-t-il ajouté sur le personnel en grève.