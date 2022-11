Rishi Sunak envisage d’augmenter les pensions et les prestations de l’État avec l’inflation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak envisage d’augmenter les pensions et les prestations de l’État en fonction de l’inflation, ce qui entraînerait probablement des réductions plus importantes des dépenses publiques ailleurs et des hausses d’impôts plus élevées.

Le Premier ministre et chancelier Jeremy Hunt envisage d’imposer jusqu’à 60 milliards de livres sterling de hausses d’impôts et de réductions de dépenses dans le budget d’automne du 17 novembre.

Des sources du Trésor ont insisté sur le fait qu’aucune décision n’avait été prise, mais n’ont pas démenti un rapport dans Les temps déclarant qu’ils éviteraient des réductions en termes réels des pensions et des avantages sociaux.

Le secrétaire au travail et aux pensions, Mel Stride, a déclaré que les retraités seront maintenus au « premier rang » des décisions difficiles.

Il a déclaré: “Les retraités sont absolument à l’avant-garde du groupe que nous voulons vraiment protéger autant que possible en ces temps difficiles.”

L’augmentation des pensions et des prestations de l’État pourrait coûter 11 milliards de livres sterling l’année prochaine, mais empêcherait une rébellion de certains députés conservateurs.

M. Sunak voudrait protéger les pensions et les prestations de l’État contre l’inflation (Getty Images)

Des membres du cabinet de M. Sunak, dont Michael Gove, ont précédemment mis en garde contre un retour sur l’engagement du manifeste de maintenir le “triple verrouillage” des retraites.

Mais avec M. Hunt envisageant jusqu’à 35 milliards de livres sterling de “reserrement budgétaire”, toute dépense supplémentaire entraînerait des économies plus importantes et des hausses d’impôts plus élevées nécessaires ailleurs.

Le chancelier envisageait un raid furtif sur les droits de succession en prolongeant le gel de la “bande à taux zéro” des droits de succession de 2025-27 à 2027-28.

Le Financial Times, qui a annoncé les plans pour la première fois, a déclaré que cette décision pourrait rapporter au moins un demi-milliard de livres au Trésor.

Le chancelier Jeremy Hunt envisage jusqu’à 35 milliards de livres sterling de “reserrement fiscal” (fil de sonorisation)

M. Sunak rencontrera son cabinet mardi alors qu’il cherche à trouver des économies départementales.

Il est également censé envisager un important accord gazier avec les États-Unis après son retour du sommet sur le climat Cop27 en Égypte.

Le secrétaire aux affaires, Grant Shapps, a laissé entendre lundi que la taxe exceptionnelle sur les géants du pétrole et du gaz pourrait être élargie pour alléger le fardeau des contribuables.

“Je pense que cela pourrait être une façon intelligente de me demander à nouveau ce qu’il y a dans la déclaration d’automne, mais nous allons l’exposer, le chancelier l’exposera très prochainement”, a-t-il déclaré.