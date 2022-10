Rishi Sunak entame sa première journée complète avec la réunion du Cabinet et les PMQ après avoir juré de reconstruire l’économie et d’unir la Grande-Bretagne

RISHI Sunak fait face à une première journée complète de travail, commençant par une réunion du Cabinet avant de se rendre aux Communes pour un blockbuster PMQ.

Tôt ce matin, les membres de la nouvelle table des onglets supérieurs de M. Sunak se réuniront au n ° 10 pour entendre le Premier ministre.

Rishi Sunak commencera sa première journée complète de travail en organisant une réunion du Cabinet au n ° 10 Crédit : rishisunak/Twitter

À midi, Rishi Sunak affrontera Sir Keir Starmer lors de ses premiers PMQ en tant que PM

L’économie sera en tête de l’ordre du jour de la réunion, la crise du coût de la vie continuant de peser sur les finances des ménages.

À la fin du Cabinet, M. Sunak se rendra aux Communes pour sa toute première confrontation face à face avec Sir Keir Starmer.

Son équipe au nouveau look, qui comprend de nombreux visages familiers, sera assise derrière lui pour l’encourager.

Les travaillistes attaqueront férocement les PMQ, non seulement à cause de la flambée des factures et de l’inflation, mais aussi du fait que M. Sunak est le troisième Premier ministre conservateur en l’espace de quatre mois.

Hier, M. Sunak a lancé son poste de Premier ministre en s’engageant à corriger les erreurs de Liz Truss et à “mettre vos besoins au-dessus de la politique”.

Il a juré : « J’unirai notre pays, non pas avec des mots, mais avec des actes. Je travaillerai jour après jour pour vous livrer.

Ne perdant pas de temps à lutter contre la crise économique qui frappe le pays, M. Fix-It a ajouté : “Ce travail commence immédiatement”.

En début d’après-midi, les annonces des nouvelles nominations au Cabinet ont commencé.

Quinze borisites ont été expulsés de la meilleure équipe.

Mais un certain nombre ont réussi à survivre dans un remaniement qui a vu toutes les ailes du parti conservateur se voir confier un rôle à jouer.

No10 a confirmé que Jeremy Hunt resterait chancelier, tout comme James Cleverly en tant que ministre des Affaires étrangères.

Grant Shapps a été muté au poste de secrétaire aux affaires pour ouvrir la voie à Suella Braverman pour un retour spectaculaire en tant que secrétaire à l’intérieur.

Juste six ans avant d’être licenciée par Mme Truss pour avoir envoyé des e-mails confidentiels à partir d’un compte privé – une violation majeure du code ministériel.

Parmi les autres enfants de retour, citons Michael Gove en tant que secrétaire de mise à niveau, Oliver Dowden en tant que chancelier du duché de Lancaster et Mark Harper en tant que secrétaire aux transports.

Hier soir, M. Sunak a également passé une série d’appels téléphoniques importants.

Il s’est entretenu avec le héros président Volodymyr Zelenskyy et lui a assuré que le soutien de la Grande-Bretagne à l’Ukraine restait aussi fort que jamais.

M. Sunak a également appelé le président américain Joe Biden, Nicola Sturgeon et Mark Drakeford.