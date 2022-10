Rishi Sunak, en tant que nouveau Premier ministre britannique, représentera de nombreuses premières

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Après des mois de fièvre politique, la Grande-Bretagne aura mardi un nouveau Premier ministre, le troisième en deux mois, le pays se tournant désormais vers Rishi Sunak – un ancien ministre des Finances et gestionnaire de fonds spéculatifs, un as de 42 ans enfant, plus riche que la famille royale – pour repousser les vents contraires économiques les plus durs ici depuis une génération, y compris certaines de ses propres créations.

Sunak, un hindou pratiquant d’origine indienne, sera la première personne de couleur à occuper la plus haute fonction britannique, et sa victoire à la direction du parti conservateur lundi, coïncidant avec le festival de Diwali, a marqué un moment de jubilation parmi de nombreux en Grande-Bretagne avec le Sud Héritage asiatique.

L’ascension de Sunak aux plus hautes fonctions est particulièrement significative dans un pays qui a parfois eu du mal à faire face à l’héritage de son passé colonialiste. La Grande-Bretagne a gouverné l’Inde pendant près d’un siècle de 1858 à 1947, et le Royaume-Uni d’aujourd’hui est rempli d’enfants et de petits-enfants d’immigrants de l’ancien royaume.

À Southall, une zone de l’ouest de Londres parfois appelée “Little India” pour sa grande diaspora, les gens dans les rues ont célébré Sunak – même si de nombreux habitants soutiennent le Parti travailliste d’opposition.

“Si Rishi Sunak a jamais rêvé qu’il serait Premier ministre le jour de Diwali, eh bien, vous ne pourriez pas parier là-dessus. Quelle chose merveilleuse », a déclaré Davinderpal Singh Kooner, 67 ans, un chirurgien dentiste, qui parlait devant un temple, alors que de jeunes enfants allumaient des bougies derrière lui.

“C’est un moment unique d’avoir un Premier ministre asiatique”, a-t-il déclaré – s’arrêtant pour les feux d’artifice qui ont éclaté dans un affichage rouge vif au-dessus de sa tête – “c’est un moment charnière dans la politique de ce pays.”

Hardeep Marwa, 45 ans, un technicien du National Health Service, a déclaré que ses amis parlaient de la victoire de Sunak comme “un moment Obama”.

“Cela ouvre la porte aux Sud-Asiatiques pour entrer en politique”, a déclaré Marwa.

D’autres en Grande-Bretagne n’étaient pas si festifs – pour le fait que le public britannique dans cette course n’était que de simples spectateurs, sans rôle à jouer, comme les législateurs du Parti conservateur à la Chambre des communes ont conclu, sur la base des votes de 357 membres, que Sunak était leur sauveur. .

Dans une allocution télévisée de deux minutes, sa première en tant que chef conservateur, Sunak a rendu hommage à “la dignité et la grâce” de la première ministre sortante Liz Truss, dont le mandat de six semaines a été un désastre sans précédent. Sunak a averti que la Grande-Bretagne était confrontée à un “défi économique profond”. Dans ces quelques mots, les prévisions ensoleillées d’une « Grande-Bretagne mondiale » post-Brexit, précédemment vendues par Sunak et ses prédécesseurs, ont commencé à être ancrées dans de nouvelles réalités.

Sunak a juré de servir avec “intégrité et humilité” – les qualités qui, selon lui, manquaient lorsqu’il a démissionné du gouvernement de Boris Johnson et a mené une révolte contre son ancien patron. Il appelait à « la stabilité et l’unité », c’est-à-dire à l’opposé du tumulte et des divisions qui caractérisaient le mandat de Truss.

Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique, a déclaré le 24 octobre que la Grande-Bretagne était confrontée à de sérieux défis économiques et avait besoin de stabilité et d’unité. (Vidéo : Reuters)

Les politiciens de l’opposition ne semblent pas laisser beaucoup de marge de manœuvre pour une période de lune de miel. Lundi, ils ont poursuivi leurs appels à des élections générales. La législatrice travailliste Angela Rayner s’est plainte que l’adhésion du Sunak était un couronnement et que les conservateurs ne pouvaient pas “continuer à distribuer des premiers ministres chaque mois”. Le dirigeant travailliste Keir Starmer a accusé Sunak d’être “couvert dans le désordre” que 12 ans de régime conservateur avaient créé.

Sunak est un modéré de centre droit qui promet de tracer une voie prudente pour équilibrer les comptes de la Grande-Bretagne, pour faire face à sa dette exorbitante, qui est en partie le résultat de ses propres emprunts. Sunak a écrit de gros chèques en tant que chancelier sous Johnson pendant la pandémie. Il a demandé au gouvernement de couvrir jusqu’à 80% des salaires de millions de travailleurs britanniques en congé – l’une des subventions pandémiques les plus généreuses au monde. Il a également promu un mois de repas subventionnés en août 2020, surnommé « Eat Out to Help Out » ou « Plats de Rishi », conçu pour ramener les Britanniques dans les restaurants.

Les factures liées à la pandémie dans le monde arrivent maintenant à échéance. Et la situation difficile de la Grande-Bretagne a été aggravée par le plan de Truss visant à réduire les impôts des riches et des entreprises et à doubler les emprunts, dans l’espoir d’une augmentation de la croissance de l’offre.

Même après que Truss ait vidé son plan et annoncé sa démission, le meilleur indice boursier du pays, le FTSE 100, est en difficulté. La livre a été battue et se négocie avec le dollar à 1,13 $. La Banque d’Angleterre prévoit une récession pour la Grande-Bretagne dans les mois à venir. L’inflation a culminé à 10,1%, un sommet en 40 ans, avec une flambée du coût de la vie en raison de la hausse des coûts de l’énergie et des aliments, en partie à cause de la guerre de la Russie en Ukraine.

L’agence de notation Moody’s a abaissé vendredi les perspectives économiques de la Grande-Bretagne de “stables” à “négatives”, citant “l’imprévisibilité accrue de l’élaboration des politiques dans un paysage politique intérieur volatil” et “le risque d’une inflation plus persistante”.

Autrefois impassible, la Grande-Bretagne est devenue une sorte de risée mondiale, une version nord-européenne de l’Italie, avec son changement constant de direction et de dirigeants, comme le demandaient les alliés : Qui a les clés de cette voiture ?

Johnson a diverti un retour au siège du conducteur, montant une offre qui a échoué dimanche. Johnson a déclaré qu’il avait suffisamment de soutien pour procéder à un vote parmi les législateurs du Parti conservateur lundi – une affirmation qui n’a pas été reflétée dans les décomptes des législateurs déclarés par la BBC et le Guardian. Johnson a déclaré: “Je pense que j’ai beaucoup à offrir, mais je crains que ce ne soit tout simplement pas le bon moment.”

La challenger Darkhorse Penny Mordaunt, la chef conservatrice à la Chambre des communes, s’est retirée lundi juste avant la date limite pour obtenir des approbations. “Il est clair que nos collègues pensent que nous avions besoin de certitude aujourd’hui”, a déclaré Mordaunt dans un message. publié sur Twitter. « Cette décision est historique et montre, une fois de plus, la diversité et le talent de notre parti. Rishi a tout mon soutien.

Il n’y a jamais eu de Premier ministre comme Sunak. Beaucoup en Inde et dans sa diaspora ont salué cette étape importante de la politique britannique comme un témoignage du multiculturalisme du pays – contrastant avec une histoire de colonialisme et de racisme.

En Inde, le développement a pris une signification supplémentaire, en particulier parmi les nationalistes qui ont célébré la perspective d’un politicien d’origine indienne – et un hindou pratiquant – prenant les rênes d’une ancienne puissance coloniale qui dirigeait autrefois leur pays. Premier ministre indien Narendra Modi a envoyé ses félicitations à Sunak, se référant à lui comme “le” pont vivant “des Indiens du Royaume-Uni” et exprimant l’espoir qu’ensemble, ils “transformeront nos liens historiques en un partenariat moderne”.

En Grande-Bretagne, l’héritage de Sunak était célébré comme « allant à contre-courant des hiérarchies profondément raciales », a déclaré Avinash Paliwal, maître de conférences en diplomatie à l’École des études orientales et africaines. Mais en Inde, a-t-il ajouté, “cela sera célébré et alimentera le récit populaire de la montée de la puissance mondiale indienne – même hindoue”.

Anuj Dhar, un auteur basé à Delhi qui a écrit sur les combattants de la liberté indiens, a salué “l’exploit incroyable” qu’une personne d’origine indienne dirigerait la Grande-Bretagne. Et Priti Gandhi, une dirigeante du parti au pouvoir Bharatiya Janata, a déclaré qu’elle avait applaudi “avec une grande joie” la montée d’un “fier hindou qui reconnaît et respecte publiquement sa culture et ses racines”.

Déménager à Downing Street sera une démission pour Sunak. Il est l’une des personnes les plus riches de Grande-Bretagne. Sunak, un ancien banquier, et sa femme, l’héritière technologique indienne Akshata Murty, ont une fortune estimée à environ 827 millions de dollars, selon la Sunday Times Rich List. Sur la même liste, publiée avant la mort de la reine Elizabeth II, le monarque était estimé à environ 420 millions de dollars.

Plus riche que la famille royale : Win met la richesse de Rishi Sunak à l’honneur

L’argent du couple provient principalement de la participation de Murty dans l’entreprise de son père, Infosys, qui emploie également des milliers de travailleurs en Grande-Bretagne.

Plus tôt cette année, l’épouse de Sunak a été au centre d’un scandale fiscal après qu’il est apparu qu’elle avait fait une déclaration au Royaume-Uni en tant que résidente “non domiciliée”, ce qui lui a permis d’éviter de payer des impôts britanniques sur les revenus substantiels qu’elle a gagnés à l’étranger. .