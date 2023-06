Rishi Sunak – en direct: Starmer dit que Sunak est «trop faible» pour bloquer la liste des honneurs de Johnson dans les PMQ enflammés

S’exprimant au Parlement alors que ses pairs poursuivaient leur débat sur le projet de loi sur la migration illégale, Lord Murray of Blidworth a déclaré: « Il devrait y avoir des voies sûres et légales. La question est de savoir quel est le mécanisme de cette voie sûre et légale, et comment cela s’inscrit dans le schéma Projet de loi pour dissuader les gens de se lancer dans des voyages dangereux à travers la Manche. »