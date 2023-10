Rishi Sunak effectuera une visite cruciale en temps de guerre en Israël DEMAIN pour tenter d’empêcher les combats de s’envenimer

RISHI Sunak devrait arriver en Israël demain dans le cadre d’un voyage de deux jours visant à empêcher une spirale de conflit.

Le premier ministre rencontrera aujourd’hui le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président Isaac Herzog après la visite du président américain Joe Biden.

2 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontre RIshi Sunak lors d’une visite officielle au Royaume-Uni Crédit : Jack Hill

Des réunions ont lieu dans le cadre d’une tentative diplomatique désespérée pour mettre fin à une nouvelle escalade des tensions.

Le Premier ministre ferait pression pour qu’une route vers Gaza soit ouverte dès que possible pour l’acheminement de l’aide humanitaire.

Il servira également à faire sortir les personnes coincées sur le territoire, selon le numéro 10.

M. Sunak doit rencontrer ses homologues dans plusieurs capitales de la région élargie.

Avant son voyage, le Premier ministre a déclaré : « Chaque mort de civil est une tragédie. Et trop de vies ont été perdues à la suite de l’horrible acte terroriste du Hamas.

« L’attaque contre l’hôpital al Ahli devrait être un moment décisif pour les dirigeants de la région et du monde entier qui doivent s’unir pour éviter une nouvelle escalade dangereuse du conflit.

« Je veillerai à ce que le Royaume-Uni soit à l’avant-garde de cet effort. »

Cela survient alors que le ministre des Affaires étrangères James Cleverly organise une visite en Égypte, en Turquie et au Qatar.

M. Cleverly a déclaré : « Il n’est dans l’intérêt de personne – ni des Israéliens, ni des Palestiniens, ni du Moyen-Orient dans son ensemble – que d’autres soient entraînés dans ce conflit.

« Je rencontre mes homologues des États influents de la région pour promouvoir le calme et la stabilité, faciliter l’accès humanitaire à Gaza et travailler ensemble pour garantir la libération des otages. »

Israël a confirmé que l’Égypte serait autorisée à fournir des quantités limitées d’aide humanitaire à la bande de Gaza.

Après sa visite, Joe Biden a déclaré que le dirigeant égyptien Abdel Fattah El-Sisi avait accepté d’ouvrir le poste frontière de Rafah.

Cela permettra à environ 20 camions transportant de l’aide humanitaire d’entrer à Gaza.

Comme le rapporte Nouvelles du cielle président américain a déclaré : « Sissi mérite un réel crédit parce qu’il s’est montré accommodant ».

Si le Hamas confisque l’aide, « cela prendra fin », a-t-il ajouté.

L’aide humanitaire arrivera à partir de vendredi une fois l’accès établi, selon des responsables de la Maison Blanche.

Les rapports des travailleurs humanitaires à Gaza ont mis en garde contre le fait que les fournitures essentielles étaient presque complètement épuisées.

Israël a déclaré qu’il ne bloquerait pas l’eau, la nourriture et les médicaments entrant à Gaza en provenance d’Égypte en réponse à une demande de Biden.

La Maison Blanche a déclaré que Biden et El-Sisi étaient « convenus de travailler en étroite collaboration » sur « une réponse internationale urgente et robuste » aux atrocités commises à Gaza.

Et les deux dirigeants ont également convenu de la nécessité d’éviter une spirale des combats et de préserver la stabilité au Moyen-Orient, comme l’ont rapporté des responsables de la Maison Blanche.

La présidence égyptienne a confirmé que Biden et El-Sisi avaient évoqué lors d’un appel téléphonique les moyens de permettre à l’aide humanitaire d’arriver à Gaza le plus rapidement possible.

Biden devrait prononcer demain un discours sur le conflit Israël-Hamas et sur la guerre en Ukraine.

Cela survient alors qu’une énorme explosion a frappé l’hôpital arabe al-Ahli à Gaza cette nuit, tuant au moins 417 personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Le Hamas a affirmé que l’accident avait été causé par une frappe aérienne israélienne, mais les Forces de défense israéliennes et les services de renseignement américains soupçonnent qu’il s’agissait d’une roquette ratée par l’allié du Hamas, le Jihad islamique, qui a frappé l’hôpital.

Israël a publié ce qu’il prétend être des enregistrements enregistrés du Hamas admettant que la roquette a probablement été tirée de son propre côté par ses associés du Jihad islamique.

Cela a été démenti par le groupe militant.