Rishi Sunak écrit à la famille d’un écrivain anglo-égyptien emprisonné alors qu’il exige la fin du “traitement inacceptable” du détenu | Nouvelles du monde

Le Premier ministre Rishi Sunak a écrit à la famille d’un écrivain anglo-égyptien emprisonné pour exiger la fin des “traitements inacceptables” du détenu dans la prison du Caire.

Alaa Abd El-Fattah a été détenu derrière les barreaux en Egypte pendant la majeure partie de la dernière décennie et a été condamné en décembre après avoir été accusé de diffuser de fausses nouvelles.

Ses sœurs, Sanaa et Mona Seif, ainsi que d’autres membres de la famille, protestent contre l’emprisonnement de l’écrivain et militant pro-démocratie.

Ils ont entamé un sit-in à Whitehall le 18 octobre et entendent le poursuivre jusqu’à la conférence COP27.

Dans une lettre officielle, partagée par la famille du prisonnier avec Sky News, M. Sunak a déclaré qu’il “suivait de près le cas d’Alaa et était préoccupé par la détérioration de sa santé”.

Il a ajouté: “Je comprends que ce doit être une période extrêmement douloureuse pour votre temps pour le cas de votre frère; il reste une priorité pour le gouvernement britannique, à la fois en tant que défenseur des droits de l’homme et en tant que ressortissant britannique.

“Les ministres et les responsables continuent de faire pression pour un accès consulaire urgent à Alaa et d’appeler à sa libération au plus haut niveau du gouvernement égyptien.”

M. Sunak a déclaré à la famille d’El-Fattah que son prédécesseur Boris Johnson avait évoqué l’affaire avec le président égyptien Abdel Fattah al Sisi.

Image:

Sanaa (à gauche) et Mona Seif, les sœurs du militant pro-démocratie Alaa Abd El-Fattah



“Je continuerai à souligner au président Sissi l’importance que nous attachons à la résolution rapide du cas d’Alaa et à la fin de son traitement inacceptable”, a-t-il écrit.

“La présence du Royaume-Uni à la COP27 est une autre occasion de soulever le cas de votre frère auprès des dirigeants égyptiens.

“Je tiens à vous remercier à nouveau d’avoir écrit et à vous assurer que le gouvernement est profondément déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre le cas d’Alaa dans les meilleurs délais.”