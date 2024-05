Rishi Sunak double son plan de service national alors que le mécontentement des conservateurs augmente

Rishi Sunak va redoubler d’efforts pour rétablir le service national obligatoire au Royaume-Uni lundi, alors que le mécontentement monte au sein du parti conservateur face à ses résultats électoraux hésitants.

Alors que débute la première semaine complète de la campagne, le Premier ministre exhortera les patrons à donner la priorité aux candidats ayant servi dans l’armée.

Mais son projet de service national « audacieux » a suscité des inquiétudes au sein des forces armées, craignant qu’il n’impose des tensions aux militaires.

La chef adjointe du Parti travailliste, Angela Rayner, a dénoncé le projet de Sunak de détourner 1,5 milliard de livres sterling par an des fonds destinés à « niveler » les régions défavorisées pour aider à financer ce programme « désespéré ». Un milliard de livres sterling supplémentaire proviendrait de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

« Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer », a déclaré un ancien président du parti conservateur à propos de la campagne de Sunak jusqu’à présent. Un autre ancien président du parti a déclaré : « Les mots me manquent ».

Mais les alliés du Premier ministre estiment que le plan a permis d’obtenir quelque chose qui lui échappait depuis des mois : une audience.

L’un d’eux a déclaré : « Pendant longtemps, les gens n’écoutaient tout simplement pas ce que nous disions. En annonçant les élections, nous obligeons les gens à engager une conversation.»

L’engagement pris dans le manifeste de Sunak de faire participer tous les jeunes de 18 ans à un stage militaire d’un an ou d’effectuer 25 jours de « volontariat » obligatoire dans la communauté a été sa plus grande déclaration politique à ce jour.

Le Premier ministre, s’il est réélu le 4 juillet, demandera à une commission royale d’examiner comment les quelque 30 000 participants annuels au programme militaire de 2,5 milliards de livres sterling pourraient obtenir un « coup de pouce » dans leur carrière.

Sunak a déclaré qu’une option serait d’encourager les employeurs à « prendre en compte ceux qui terminent leur stage dans les forces armées lors de leur candidature à un emploi ».

D’autres options pourraient consister à leur proposer des « entretiens accélérés » pour des emplois, y compris le programme accéléré de la fonction publique, ou à leur accorder une attention particulière lors des candidatures à l’université et à l’apprentissage.

Sunak a déclaré : « Nous voulons nous assurer que les générations futures de Grande-Bretagne puissent tirer le meilleur parti du service national. C’est pourquoi nous cherchons des moyens d’ouvrir des portes qu’ils n’auraient pas accès autrement au travail ou à l’éducation.

Mais la politique du service militaire national a été rejetée la semaine dernière par le ministre de la Défense Andrew Murrison, qui a déclaré que le fait de recruter des recrues réticentes dans le service national « pourrait nuire au moral, au recrutement et à la rétention et consommerait des ressources militaires et navales professionnelles ».

Le ministre de l’Intérieur, James Cleverly, a déclaré que la voie militaire ne serait pas obligatoire et que les recrues seraient donc motivées. « Même si vous serez obligés de participer au service national, personne ne sera obligé de faire le service militaire », a-t-il déclaré.

Le service national a été aboli au Royaume-Uni en 1960 et de hauts responsables militaires ont averti en privé que sa réintroduction imposerait un nouveau fardeau aux forces armées.

L’équipe de Sunak a comparé les débuts actifs – et semés d’accidents – du Premier ministre avec une approche plus discrète adoptée par Sir Keir Starmer, suggérant que le leader travailliste était déjà épuisé.

Un proche de Downing Street a qualifié le leader travailliste de 61 ans de « Sleepy Keir », une tentative apparente de le lier, dans l’esprit du public, au président américain Joe Biden, âgé de 81 ans, surnommé « Sleepy Joe » par Donald Trump.

« Les campagnes sont des choses difficiles et fatigantes et il est compréhensible qu’il soit fatigué », a déclaré un responsable de campagne conservateur. « Mais être Premier ministre est un travail 24h/24 et 7j/7 qui demande de l’endurance. »

Les travaillistes ont rejeté cette plainte en signe de désespoir. «Nous avons discuté avec les électeurs de tout le pays dans la demi-heure qui a suivi le déclenchement des élections», a déclaré un porte-parole de Starmer.

En privé, de vétérans conservateurs, dont certains auraient pu donner un coup de main pendant la campagne, ont gardé leurs distances, s’attendant à ce que Sunak se dirige vers le désastre.

Un ancien conseiller conservateur a déclaré que la campagne, qui a commencé avec un Sunak trempé annonçant la date des élections sous une pluie torrentielle, était « embarrassante ». Un autre a déclaré qu’il ne pouvait pas croire « à quel point la situation était grave ».

Par ailleurs, de hauts ministres, dont le vice-Premier ministre Oliver Dowden et le secrétaire à la Défense Grant Shapps, ont déclaré à leurs collègues qu’ils n’étaient pas en faveur d’élections anticipées le 4 juillet.

Shapps a déclaré à Sunak qu’attendre jusqu’à l’automne aurait permis au parti au pouvoir d’établir son message et de permettre aux ménages de ressentir de meilleures nouvelles sur l’inflation et les taux d’intérêt.

« Grant pensait que partir tôt était une erreur et il l’a dit », a déclaré un haut conservateur informé des discussions la semaine dernière.

Pendant ce temps, Starmer promettra lundi de « se battre » pour les électeurs s’il gagne, affirmant qu’il mettrait toujours « le pays avant le parti ». La chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré dimanche que la victoire était « à portée de main ».