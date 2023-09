Rishi Sunak donne un signe clair que la partie Manchester du HS2 est pour le coup et insiste sur le fait qu’il est prêt à faire face à des réactions négatives

RISHI Sunak se dit prêt à accepter des critiques massives en signalant le plus clairement que HS2 est pour le coup.

Il a déclaré au Sun : « Je suis sous le capot. J’ai vu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce que je veux faire différemment. C’est la phase dans laquelle nous nous trouvons. »

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est entretenu avec le rédacteur politique du Sun, Harry Cole

Le Premier ministre a laissé entendre que HS2 était pour le coup Crédit : Dan Charity

Rishi a déclaré qu’il était « d’accord avec les critiques » – et qu’il en recevait « beaucoup » Crédit : Dan Charity

Il a laissé entendre que la partie Manchester du HS2 serait annulée Crédit : Les temps

Le Premier ministre a balayé les terribles avertissements de ses prédécesseurs et des grandes entreprises lui demandant de ne pas réduire le projet de train à grande vitesse, dont le budget était largement dépassé.

Et, laissant clairement entendre que le tronçon de Manchester de la ligne sera conservé, il a déclaré qu’il était temps d’investir davantage dans les chauffeurs et les bus dans le Nord.

Il a déclaré : « Si vous faites ce travail, vous devez accepter les critiques et j’en comprends beaucoup.

« Mais je fais ce que je pense être bon pour le long terme du pays.

« C’est aussi simple que ça. C’est mon étoile directrice. »

Abordé directement sur les réactions négatives qu’il a reçues cette semaine à propos de la menace HS2, il a répliqué : « Quand je suis en déplacement, la plupart des gens me disent ‘bien sur vous avec un net zéro’. »

Et il a déclaré qu’il était temps de se concentrer davantage sur les routes que sur les trains.

« Comme si on se concentrait tellement sur cette seule chose, on oublie qu’en fait, comment la plupart des gens se déplacent-ils ?

« Ils utilisent leurs voitures. Nous devrions également veiller à ce que nos routes soient bien entretenues et à combler les nids-de-poule. »

Il a ajouté : « Quel est le moyen de transport public le plus populaire ?

« Bus, nous veillons donc à soutenir nos services de bus dans tout le pays, en particulier dans les zones rurales.

Et il a ajouté que le Nord avait besoin de plus que HS2, affirmant que « ce dont le Nord a besoin, c’est de relier toutes les villes du Nord – d’est en ouest – c’est ce que le Nord veut et c’est ce que nous faisons.

« Mais nous devons investir dans toutes ces formes de transport. C’est ainsi qu’on passe vraiment au niveau supérieur, mais aussi en faisant simplement les choses qui comptent pour les gens et qui changeront réellement notre pays. »