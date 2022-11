Rishi Sunak donne son feu vert aux visas pour les Indiens dans l’espoir de sauver l’accord commercial

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a fait aujourd’hui une offre pour ressusciter les plans d’un accord commercial avec l’Inde, en donnant le feu vert à 3 000 visas pour que de jeunes professionnels du pays travaillent au Royaume-Uni chaque année.

Cette décision représente une branche d’olivier pour Delhi, après qu’un gouvernement indien indigné ait mis les plans d’un accord sur la glace en réponse aux commentaires de la secrétaire à l’Intérieur Suella Braverman sur les migrants indiens.

Et M. Sunak, qui doit rencontrer le Premier ministre indien Narendra Modi en marge du sommet du G20 en Indonésie mercredi, a déclaré que cela faisait partie d’une “nouvelle inclinaison” vers la région indo-pacifique qui deviendra une plus grande priorité au Royaume-Uni. politique sous son mandat de premier ministre.

Cependant, il a pris ses distances avec l’approche des accords commerciaux axée sur les délais adoptée par ses prédécesseurs Boris Johnson et Liz Truss, insistant sur le fait qu’il ne “sacrifierait pas la qualité pour la rapidité”.

Son commentaire est intervenu un jour après que l’ancien ministre du Cabinet George Eustice a critiqué un Truss trop hâtif pour avoir conclu des pactes avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande en tant que secrétaire au commerce, qui étaient mauvais pour la Grande-Bretagne.

En tant que Premier ministre, M. Johnson s’est engagé à conclure l’accord indien, d’une valeur estimée par le gouvernement à 24 milliards de livres sterling, par Diwali.

Mais le gouvernement britannique ne voulant apparemment pas céder à la demande de l’Inde pour plus de visas de travail et d’études, la date a été adoptée sans accord le mois dernier.

Un premier accord sur le programme UK-India Young Professionals Scheme a été conclu par le ministre de l’Intérieur de l’époque, Priti Patel, en 2021, dans le cadre d’un accord qui permettra également à la Grande-Bretagne de renvoyer plus facilement les personnes qui ont dépassé la durée de leur visa.

Mais il n’était pas encore entré en vigueur et le feu vert final de M. Sunak était nécessaire pour que les premiers jeunes viennent au Royaume-Uni au début de 2023.

Dans le cadre de ce programme, 3 000 ressortissants indiens diplômés âgés de 18 à 30 ans se verront offrir chaque année des visas pour vivre et travailler au Royaume-Uni jusqu’à deux ans, avec le même nombre de Britanniques capables de travailler en Inde.

Downing Street l’a décrit comme “un moment important à la fois pour notre relation bilatérale avec l’Inde et l’engagement plus large du Royaume-Uni à forger des liens plus solides avec la région indo-pacifique pour renforcer nos deux économies”.

Cela représente une rebuffade pour Mme Braverman, qui a provoqué la colère de Delhi en octobre avec une interview dans un magazine dans laquelle elle a exprimé des «réserves» sur davantage de visas pour les Indiens et a affirmé que les dépassements de séjour du sous-continent posent déjà un problème.

“J’ai des inquiétudes quant à l’ouverture d’une politique de migration des frontières avec l’Inde”, a-t-elle déclaré. Le spectateur. “J’ai quelques réserves. Regardez la migration dans ce pays – le plus grand groupe de personnes qui dépassent la durée de séjour sont les migrants indiens.

Les responsables de Delhi auraient été “choqués et déçus” par les propos “irrespectueux”, qui ont été blâmés pour l’annulation d’une visite au Royaume-Uni de M. Modi.

Saluant le programme de visas, M. Sunak a déclaré : « Je connais de première main la valeur incroyable des liens culturels et historiques profonds que nous entretenons avec l’Inde.

“Je suis heureux qu’encore plus de jeunes indiens parmi les plus brillants aient désormais l’opportunité de découvrir tout ce que la vie au Royaume-Uni a à offrir – et vice versa – pour enrichir nos économies et nos sociétés.”

Mais il a précisé qu’il ne s’attendait pas à ce que cela déclenche la conclusion rapide des négociations commerciales.

“Je pense que l’accord commercial avec l’Inde est évidemment une opportunité fantastique pour le Royaume-Uni et j’en ai parlé au Premier ministre Modi lorsque nous en avons parlé et nous en reparlerons sans aucun doute lors de notre rencontre cette semaine”, a déclaré M. Sunak.

« Mais je ne sacrifierais pas la qualité pour la vitesse. Et cela vaut pour tous les accords commerciaux. Il est important que nous les obtenions correctement plutôt que de les précipiter et c’est donc l’approche que j’adopterai pour les accords commerciaux.

Le commerce n’était qu’une partie de la relation plus large du Royaume-Uni avec l’Inde, qui était “incroyablement forte et en effet stratégique et se déroule dans de multiples aspects différents de la politique”, a-t-il déclaré.

La relation avec l’Inde faisait partie d’un changement de priorités vers l’Asie à la suite du Brexit, qui a également vu le Royaume-Uni entamer le processus d’adhésion au bloc commercial régional CPTPP et forger l’alliance militaire Aukus avec les États-Unis et l’Australie.

“L’Indo-Pacifique est de plus en plus crucial pour notre sécurité et notre prospérité”, a déclaré M. Sunak. “Elle regorge d’économies dynamiques et à croissance rapide, et la prochaine décennie sera définie par ce qui se passe dans cette région.” Outre ses entretiens avec M. Modi, le Premier ministre devait également rencontrer mercredi le président américain Joe Biden et les dirigeants australien et indonésien en marge du sommet du G20.

Les pourparlers avec Biden interviennent deux jours après la première rencontre en face à face du président américain avec le président chinois Xi Jinping au cours de laquelle les deux superpuissances étaient en désaccord sur Taiwan mais ont minimisé la perspective d’une “nouvelle guerre froide”.

M. Sunak a déclaré qu’il y avait “un énorme degré d’alignement dans la façon dont les États-Unis et le Royaume-Uni envisagent certains des défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés en ce moment”, notamment sur la guerre de la Russie en Ukraine et la crise d’approvisionnement énergétique qu’elle a provoquée. .

Il a déclaré qu’il avait l’intention de poursuivre le dialogue avec les États-Unis sur l’approvisionnement en gaz et de s’entretenir avec M. Biden sur le développement du partenariat Aukus et la coordination de l’action mondiale autour de l’Ukraine.

“Les États-Unis ont fait un travail fantastique pour soutenir l’Ukraine, tout comme nous”, a déclaré M. Sunak.

“Nous avons travaillé en étroite collaboration avec eux et pris l’initiative de résister à l’agression russe, ainsi que de soutenir les Ukrainiens et d’essayer de coordonner l’action mondiale autour des sanctions et, plus récemment, sur l’initiative céréalière.”