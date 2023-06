Arrêtez les luttes intestines

LES pygmées politiques qui ont renversé Boris Johnson célèbrent non seulement sa disparition, mais l’espoir qu’elle déclenchera une nouvelle guerre civile au sein du parti conservateur.

Les conservateurs ne doivent pas laisser faire.

Rishi Sunak doit rassembler les conservateurs et ne pas permettre une guerre civile au sein du parti Crédit : AFP

Oui, Bojo a toutes les raisons d’être amer de la façon dont il a été recousu.

Et ses partisans peuvent à juste titre se sentir lésés en son nom.

Mais chercher à se venger dans une crise de rage pyrotechnique ne fera que brûler tous les côtés de leur parti.

Les loyalistes de Rishi Sunak ne devraient pas non plus être tentés de riposter.

Un œil pour œil laissera tout le parti aveuglé sur le danger réel, et c’est un tour facile pour le parti travailliste lors des prochaines élections.

Keir Starmer n’a rien eu à faire pour gagner une bonne avance dans les sondages, à part regarder les conservateurs s’autodétruire au cours de la dernière année.

En effet, une nouvelle enquête a révélé que 60% doutaient que Starmer et le parti travailliste fassent du bon travail au pouvoir.

Ils pensaient juste que plus la même chose serait pire.

Quelle situation déprimante… mais qui devrait aussi dire aux conservateurs que tout est loin d’être perdu.

Les conservateurs doivent comprendre que les électeurs, en dehors de la bulle poignardante de Westminster, ont des soucis bien plus pressants que les luttes intestines politiques – la crise du coût de la vie, le NHS et les soins sociaux, et l’immigration.

Rishi Sunak doit rassembler ses troupes et mettre en œuvre des politiques qui amélioreront la vie des électeurs.

Et Boris et ses alliés doivent faire une trêve.

Le chantage des docs

Les agitateurs de l’UNION à la tête de la dernière grève de 72 heures des jeunes médecins admettent ouvertement la douleur qu’ils causeront aux patients.

Pourtant, ils insistent sur le fait qu’ils procéderont à des débrayages répétés pendant un an à moins que le gouvernement ne fasse une « offre crédible ».

Il n’y a rien de crédible dans la demande hautement politisée de 35 % de salaire des marxistes à la tête de la British Medical Association.

Se plier à un tel chantage entraînerait une spirale de revendications salariales, alimenterait davantage l’inflation et appauvrirait tout le monde, y compris les travailleurs du secteur privé qui n’ont rien reçu comme les augmentations pour lesquelles le personnel du secteur public est en grève.

Les jeunes médecins travaillent dur et méritent un traitement équitable, mais il est temps que leurs dirigeants placent le bien-être des patients avant leur idéologie politique déformée.

Pas de demande d’asile

Les députés rapportent que les ressortissants albanais courent peu de risques dans leur pays d’origine.

Ils ont représenté plus d’un quart des arrivées de petits bateaux l’année dernière, mais n’ont aucune base pour les demandes d’asile.

Dites-nous quelque chose que nous ne savions pas.

Mieux encore, dites-le à ceux qui croient à tort que chaque migrant introduit dans ce pays par des criminels organisés fuit la guerre ou la persécution.