Rishi Sunak doit rallier ses conservateurs en difficulté. Il espère qu’un soupçon de populisme fera l’affaire

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak se rend dimanche à la conférence annuelle du parti conservateur au pouvoir face à un triple défi : remonter le moral d’un parti en retard dans les sondages d’opinion, mettre sur la touche ses rivaux qui lorgnent sur son poste et persuader les électeurs qu’un parti est au pouvoir depuis 13 ans. mérite un autre mandat.

L’arsenal de Sunak comprend un ensemble de mesures populistes – telles que le ralentissement des efforts visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles – conçues pour reconquérir les électeurs qui ont rejeté les conservateurs en raison de la stagnation de l’économie britannique, de la crise du coût de la vie et des vagues de grèves qui ont fait fermer les médecins par intermittence. ‘bureaux, écoles et services ferroviaires.

« Les services publics s’effondrent, l’économie ne réagit pas et (les conservateurs) n’ont pas tenu certaines des promesses qu’ils ont faites, on pourrait donc s’attendre à ce qu’ils soient plutôt découragés », a déclaré Tim Bale, professeur de politique à Queen Mary. Université de Londres.

Il a déclaré qu’en réponse, le parti « redouble d’efforts contre le populisme. Il s’agit de pousser les conservateurs à défendre les gens ordinaires contre une sorte d’élite ».

Ces dernières semaines, Sunak a approuvé de nouveaux forages pétroliers et gaziers en mer du Nord, retardé l’interdiction de vendre de nouvelles voitures à essence et diesel et édulcoré d’autres mesures vertes qui, selon lui, imposaient des « coûts inacceptables » aux citoyens ordinaires. À la veille de la conférence, il a annoncé son intention de réduire les soi-disant « mesures anti-voitures », telles que les limitations de vitesse générales à 20 mph (32 km/h) et les restrictions de circulation dans les zones résidentielles.

De telles mesures ont consterné les militants écologistes, mais sont conçues pour attirer les membres du parti, les responsables et les législateurs réunis à Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, pour une conférence qui se terminera par le discours du leader de Sunak mercredi. Le Parti travailliste, parti d’opposition de centre-gauche, tiendra sa propre convention dans la ville voisine de Liverpool une semaine plus tard.

Les conférences d’automne – mélanges de rassemblements d’encouragement, de forum politique et de fête arrosée – jouent un rôle important dans la vie politique britannique. Celle de cette année pourrait bien être la dernière avant des élections nationales. Dans le système parlementaire britannique, une élection doit être déclenchée dans les cinq ans suivant la précédente, tenue en décembre 2019.

Depuis le dernier vote national, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne, a enduré une pandémie et a expulsé deux premiers ministres – Boris Johnson, terni par le scandale, et la malheureuse Liz Truss, qui n’est restée que 49 jours au pouvoir. Sunak a pris les rênes en octobre 2022 dans le but d’apaiser les turbulences économiques déclenchées par les projets de réduction d’impôts de Truss.

Bronwen Maddox, directrice et directrice générale du groupe de réflexion sur les affaires internationales Chatham House, a déclaré que les conférences sont un lieu où un parti politique « se montre et se regarde », tout en essayant de parler à l’électorat au sens large.

« C’est une période très bloquée et difficile en Grande-Bretagne, et cela depuis le Brexit », a déclaré Maddox. « Et cela a ébranlé l’image du pays, celui d’un pays bien géré et bon dans des domaines comme le gouvernement.

« Les gens chercheront donc du réconfort et de l’espoir – et chercheront également des raisons de mépriser. Ce que nous surveillerons… est-ce que (Sunak) peut vraiment susciter un sentiment d’espoir dans son parti et chez un public beaucoup plus large d’électeurs potentiels ?

Cela pourrait être difficile. Après 13 ans de gouvernement conservateur, les sondages d’opinion placent le parti entre 15 et 20 points derrière les travaillistes. Ils suggèrent que le soutien au parti s’affaisse dans presque tous les groupes démographiques, y compris les électeurs du « mur rouge » dans les régions postindustrielles du nord de l’Angleterre. Les conservateurs de Johnson ont remporté bon nombre de ces sièges face aux travaillistes en 2019 en promettant que le Brexit apporterait un renouveau économique – un renouveau qui ne s’est en grande partie pas concrétisé.

Sunak est le cinquième leader conservateur depuis 2016, et ses rivaux ont commencé à se positionner pour une course à la direction du parti qui pourrait suivre une défaite électorale. La ministre de l’Intérieur Suella Braverman et la secrétaire d’État aux Affaires Kemi Badenoch font toutes deux appel au soutien de l’aile populiste du parti, qui souhaite des restrictions strictes sur l’immigration irrégulière et une guerre contre les valeurs sociales libérales qualifiées de « éveillées ».

Paul Goodman, un ancien législateur qui édite le site Internet Conservator Home, a déclaré que la stratégie de Sunak consiste à dépeindre le leader travailliste Keir Starmer, un avocat qui était autrefois procureur en chef du pays, comme un agent déconnecté du statu quo.

« Il sait que si les prochaines élections se déroulent entre travaillistes et conservateurs, les travaillistes gagneront presque certainement », a déclaré Goodman. « Mais je pense qu’il pense que si cela peut être présenté comme Keir Starmer contre le changement, alors peut-être qu’il reviendra. Il doit donc se personnifier en tant que changement et raconter à quel point il est axé sur le changement.

Goodman a déclaré que la victoire électorale de Sunak était « possible, mais très improbable ».

« La situation s’annonce un peu meilleure pour lui que lorsqu’il est devenu Premier ministre, même si les chances restent intimidantes », a-t-il déclaré.