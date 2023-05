Rishi Sunak doit prier pour ses améliorations au travail grinçant du NHS – pour notre bien à tous

Dose de sens

C’est un rituel misérable auquel sont confrontés des millions de personnes. Brouillez-vous vers un téléphone à 7 h 59, appelez la réceptionniste du médecin généraliste et espérez le meilleur.

Trop souvent, le résultat est un ton engagé ou, si vous avez de la chance, un rendez-vous dans une semaine ou deux.

Trier les temps d’attente du NHS est l’une des cinq promesses de Rishi Sunak 1 crédit

Dans notre NHS moderne, malgré les dizaines de milliards de livres qu’il dévore, vous devez savoir à l’avance si vous allez être malade.

Aujourd’hui, Rishi Sunak – le fils d’un père médecin généraliste et d’une mère pharmacienne – présente ce qui ressemble à des améliorations pratiques et sensées du système de grincement.

Permettre aux femmes d’obtenir la pilule auprès de leur pharmacien sans voir leur médecin généraliste au préalable et encourager les patients à se rendre directement chez un pharmacien lorsqu’ils ont besoin d’un contrôle de la tension artérielle ou de médicaments pour des affections plus bénignes, libérera des millions de rendez-vous.

Et alléger une partie de l’énorme pression sur les médecins laissera à son tour plus de temps aux patients qui ont vraiment besoin de voir leur médecin généraliste et évitera de les détourner vers A&E.

Trier les temps d’attente du NHS est l’un des cinq engagements du Premier ministre. Rishi doit prier pour que ce médicament fonctionne – pour notre bien à tous.

Ralentissement lent

Il est peu probable que le public porte d’autres excuses de la part de la police ou des politiciens pour ne pas avoir réussi à maîtriser les crétins de Just Stop Oil après ce week-end.

Les éco-fanatiques étaient de retour hier, marchant lentement, la plupart du temps en toute impunité, dans les rues du centre de Londres, perturbant au maximum la vie des gens ordinaires et respectueux des lois.

Si les lois actuelles ne sont pas adéquates pour faire face aux crétins de Just Stop Oil, dépêchez-vous d’en découvrir de nouvelles Crédit : Tom Bowles

Pourtant, à peine deux jours plus tôt, les flics ont prouvé qu’ils étaient heureux de procéder à un certain nombre d’arrestations s’il y avait le moindre risque pour le grand jour du roi.

Nous ne pouvons pas avoir une police des atteintes à l’ordre public entièrement différente selon que les cibles sont des membres de la famille royale ou des travailleurs.

La loi doit être appliquée de la même manière.

Et si les lois actuelles ne suffisent pas à faire face aux extrémistes marchant à pas de tortue sur notre réseau routier, dépêchez-vous d’en adopter de nouvelles.

Très grand de ta part

Le Big Help Out d’hier, qui a vu des millions de personnes se porter volontaires dans tout le pays, a été une excellente finale pour le week-end du couronnement.

Mais pourquoi cela devrait-il s’arrêter là ?

Le Big Help Out d’hier était une excellente finale du week-end du couronnement, illustré au-dessus de Rishi Sunak et de sa femme Akshata Murthy au Mill End Community Center Crédit : AP

Pendant la pandémie, la merveilleuse Jabs Army du Sun a démontré le remarquable appétit de la nation pour aider les autres, et quiconque s’implique pour la première fois hier aura découvert la camaraderie et l’épanouissement que procure le bénévolat.

Un Big Help Out annuel serait un héritage approprié d’un week-end de couronnement axé sur le service aux autres.