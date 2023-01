Rishi Sunak doit faire une Maggie et affronter les syndicats militants

La Grande-Bretagne en 2023 commence à ressembler à la Grande-Bretagne en 1984. Ou 1979.

Les syndicats militants tentent une fois de plus de rançonner le pays, comme ils l’ont fait avec succès à la fin des années 1970, pendant l’hiver du mécontentement sous le désastreux premier ministre travailliste de James Callaghan.

Heureusement, Arthur Scargill, le président de la gauche dure des années 1980 du puissant syndicat national des mineurs, ne menace plus la nation.

Scargill était déterminé à affronter le gouvernement conservateur de l’époque et était connu pour ses opinions pro-communistes et son approche marxiste.

La tristement célèbre grève des mineurs de 1984-85 a été la dernière véritable grande grève de l’ère moderne.

Rien qu’en 1984, 27 millions de journées de travail ont été perdues en raison d’actions revendicatives.

Mais finalement, les demandes de Scargill ont échoué et le NUM a subi une défaite catégorique.

Même le parti travailliste l’a abandonné.

DOMMAGES MAXIMAUX

Mais ses successeurs à l’extrême gauche sont aujourd’hui déterminés à mettre en œuvre la même tactique de tyran, en frappant dans les trains, dans les hôpitaux et dans tout le pays.

Les dirigeants syndicaux tels que Mick Lynch, du RMT, sont les héritiers modernes de Scargill.

Insensibles, indifférents et avec un agenda socialiste dangereux et extrême, ils opèrent avec impitoyabilité et un pur mépris pour les gens ordinaires.

C’est encore une fois les syndicats contre le peuple.

Les syndicalistes militants ne respectent pas la démocratie et sont déterminés à infliger un maximum de dommages à l’économie nationale et une immense misère au public britannique.

Selon eux, plus les conditions se détériorent, plus leur position de négociation et leur pouvoir d’intimidation des élus sont puissants.

Mon ancienne patronne, Margaret Thatcher, a tenu tête à Scargill et à ses tactiques de voyous.

Elle ne serait pas intimidée par les dirigeants syndicaux qui cherchaient à détruire le capitalisme et le marché libre en empruntant les tactiques des révolutionnaires communistes.

La Dame de fer a compris que la seule façon de vaincre les forces de la gauche socialiste était par la force et la détermination.

Elle considérait les syndicats militants comme des institutions néfastes et fondamentalement antidémocratiques qui supprimaient la liberté des travailleurs et les forçaient à faire partie d’un « atelier fermé » d’adhésion syndicale obligatoire, les taxant par des cotisations onéreuses et menaçant quiconque défiait leurs ordres de grève.

Avec une législation percutante, y compris les lois sur l’emploi de 1982, 1988, ainsi que la loi sur les syndicats de 1984, elle a mis fin à la pratique du “closed shop”, brisant l’emprise de fer des dirigeants syndicaux et permettant aux syndicats d’être condamnés à des amendes et à leurs fonds susceptibles d’être saisis si leur action revendicative était jugée illégale.

À la fin du mandat de Lady Thatcher en 1990, la Grande-Bretagne a connu le plus faible nombre d’arrêts de travail depuis 1935, et le nombre de jours de travail perdus en raison de grèves était tombé aux niveaux des années 1950.

Le thatchérisme avait triomphé des tactiques souvent violentes et agressives des syndicats.

Ses efforts ont abouti à la libération de millions de travailleurs du joug oppressif du pouvoir syndical.

Rishi Sunak prévoit de sévir et de présenter sa propre législation anti-grève.

Il doit dire aux grévistes provocants et grincheux de reprendre le travail ou de perdre leur emploi.

Il doit être prêt à se battre contre les “humides” de son propre parti, les travaillistes et les Lords qui feront tout leur possible pour édulcorer ses propositions.

Le Premier ministre doit démontrer qu’il a une colonne vertébrale et qu’il est prêt à se battre pour le peuple face à la méchanceté des syndicats – peu importe les obstacles en cours de route.

Comme les membres de nos merveilleuses forces armées l’ont démontré à Noël, les travailleurs syndiqués peuvent être remplacés et leur travail peut être fait plus efficacement par d’autres, notamment parmi les militaires.

Comme Thatcher l’a fait dans les années 1980, l’administration de Sunak doit s’assurer que les travailleurs ne sont pas confrontés à des brimades et à des intimidations de la part de collègues syndiqués.

Sunak prétend être un thatchérien. C’est le moment pour lui de le prouver, en tenant tête aux dirigeants syndicaux qui veulent entraîner cette grande nation dans la boue et l’abattre, grève par grève.

TITAN POUR LA LIBERTÉ

S’il projette force et détermination, le peuple l’encouragera.

S’il n’agit pas, la Grande-Bretagne sera confrontée à une nouvelle ère de déclin, avec une productivité en baisse, des grèves sans fin et une culture de défaitisme et de désespoir.

La première femme Premier ministre de Grande-Bretagne était un titan de la liberté à la maison et sur la scène mondiale et était le destructeur infatigable du socialisme.

Margaret Thatcher s’est battue pour la liberté face à la tyrannie. Nous lui sommes à jamais redevables.

Sunak doit démontrer qu’il est prêt à faire avancer l’héritage de Thatcher, à défendre la liberté économique et à protéger le public de la colère aveugle de l’extrême gauche – pas seulement avec des mots et des promesses, mais avec des actions.

Nous avons besoin d’une force et d’une détermination à la Thatcher pour affronter les syndicats militants et gagner de manière décisive.

La concession et le compromis ne nous mèneront nulle part. C’est un moment de courage et de conviction.

Seul le temps nous dira si Sunak est prêt à suivre l’exemple de Thatcher et à faire le nécessaire.

Nile Gardiner est directeur du Margaret Thatcher Center for Freedom à The Heritage Foundation aux États-Unis.