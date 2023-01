Rishi Sunak doit faire face à l’inflation, à l’immigration et à la crise du NHS en 2023, selon un sondage majeur

RISHI Sunak doit arrêter la crise des bateaux de la Manche et réduire l’inflation et les temps d’attente du NHS s’il veut regagner le soutien des conservateurs, a révélé un sondage majeur.

Mais la confiance dans le gouvernement pour résoudre ces problèmes est au plus bas après une année étonnante de guerre civile et trois premiers ministres à Westminster.

Rishi Sunak doit mettre fin à la crise des bateaux de la Manche et réduire l’inflation et les temps d’attente du NHS pour regagner le soutien des conservateurs Crédit : EPA

Le Premier ministre dévoilera des lois pour réprimer l’immigration clandestine d’ici quelques semaines Crédit : PA

Les électeurs conservateurs et travaillistes interrogés ont déclaré que la résolution de la crise du NHS était une priorité absolue pour No10 Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Le public veut voir l’inflation et les listes d’attente du NHS réduites

La plupart des électeurs pensent également que le gouvernement n’a pas défendu les valeurs britanniques telles que la liberté d’expression, selon l’enquête Policy Exchange.

Les hauts députés conservateurs pensent que M. Sunak fait face à une « crise 2023 » alors qu’il se démène pour regagner la confiance des électeurs avant les prochaines élections – prévues à la fin de 2024.

De récents sondages ont prédit un bain de sang conservateur dans les urnes – mais le Premier ministre se bat contre les sombres prédictions en lançant une offensive du Nouvel An « durcissez-vous ».

Il dévoilera des lois pour réprimer l’immigration clandestine et les syndicats d’ici quelques semaines.

Dans l’ensemble, les électeurs conservateurs et travaillistes interrogés ont déclaré que la résolution de la crise du NHS et la maîtrise de l’inflation époustouflante étaient leurs principales priorités pour le n ° 10.

Un peu moins de la moitié (48 %) ont déclaré qu’il s’agissait de leurs plus grandes préoccupations.

Mais parmi les électeurs de l’enquête qui ont soutenu les conservateurs en 2019, la priorité absolue était d’arrêter les petits bateaux traversant la Manche.

Un peu plus de la moitié (53 %) souhaitent des mesures plus sévères, bien que de nombreux électeurs travaillistes s’y opposent activement.

Plus de 40 000 migrants sont arrivés en Grande-Bretagne sur des canots cette année seulement.

Plus d’un tiers des Britanniques (38%) ont déclaré que la construction de plus de centrales éoliennes, solaires et nucléaires est l’une de leurs trois principales priorités.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait monter en flèche les prix du gaz et a laissé de nombreuses familles dans l’incapacité de se chauffer.

Pendant ce temps, plus d’un quart des Britanniques (26%) ont déclaré que la priorité devrait être de réduire le fardeau fiscal exorbitant – qui est le plus important depuis les conséquences de la Seconde Guerre mondiale.

Mais alors que de nombreuses personnes pensent que les prélèvements sont trop élevés, l’enquête a révélé qu’elles s’opposent massivement aux coupes dans le NHS, les écoles ou la police.

Au lieu de cela, ils veulent réduire les dépenses en annulant le projet ferroviaire HS2 et en supprimant les initiatives d’égalité et de diversité «réveillées» et l’aide étrangère.

Près de la moitié (46%) des électeurs ont déclaré que HS2 – qui dépasse de plusieurs milliards de livres le budget et pourrait finalement coûter 106 milliards de livres sterling – devrait être supprimé.

Le même nombre a déclaré que notre budget d’aide étrangère gonflé devrait être réduit.

Et un tiers des Britanniques (31 %) réduisent considérablement les dépenses consacrées aux projets d’égalité et de diversité financés par les contribuables.

L’équipe Rishi se démène pour regagner le soutien du public après que le règne désastreux de Partygate et Liz Truss ait pris un marteau de forgeron pour le soutien des conservateurs.

Ils se sont engagés à changer les choses en se concentrant sur trois domaines : réduire l’inflation, sévir contre l’immigration clandestine et sévir contre les syndicats.

Mais dans un coup dur pour No10, l’enquête a également révélé que la confiance du public dans la capacité du gouvernement à améliorer des vies a été brisée.

Seul un répondant sur huit (13 %) a déclaré que le gouvernement avait une raison d’être claire.

Ceci est éclipsé par les 63% qui ne sont pas d’accord.

Interrogés sur leur opinion sur le bilan du gouvernement depuis les élections de 2019, l’opinion était extrêmement négative.

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils pensaient que le gouvernement avait bien fait, la réponse de loin la plus courante était “Rien”.

“Covid” était le suivant – mais avec une petite réponse – suivi de “Brexit”.

Dans un autre coup porté au n ° 10, seulement 15% des électeurs ont déclaré qu’ils pensaient que le gouvernement défendait les valeurs britanniques comme la liberté d’expression.

Beaucoup plus – 55% – n’étaient pas d’accord avec la déclaration.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a déclaré que les conservateurs ne gagneraient que s’ils livraient cette année – plutôt que de simplement parler dur.

Il a déclaré: «L’année dernière a peut-être été le témoin de la plus grande chute de grâce de tous les gouvernements des temps modernes.

“Nous, le Parti conservateur et le gouvernement, devons réparer les dégâts causés.”

Iain Mansfield, directeur de recherche chez Policy Exchange, qui a réalisé le sondage auprès de 1 431 adultes, a déclaré que le temps des discussions était terminé et que les Britanniques voulaient de l’action.

Il a déclaré : « Nous avons l’habitude d’entendre que notre société est polarisée et divisée. Ce sondage montre que sur les deux questions dominantes – le coût de la vie et le NHS – ce n’est pas vrai.

« Dans tous les groupes démographiques, le public est unanime pour dire que ceux-ci doivent être améliorés. Le gouvernement doit démontrer des progrès ici s’il espère gagner les prochaines élections.

“Parallèlement, il est clair qu’arrêter les petits bateaux traversant la Manche ferait beaucoup pour regagner le soutien de ceux qui ont voté conservateur en 2019.”

La grande bête conservatrice Simon Clarke, l’ancien secrétaire de Leveling Up, a déclaré: «Après les turbulences de la pandémie et le drame de l’automne dernier, les gens veulent que nous livrions.

“Ils savent que les travaillistes n’ont pas de réponses, mais ils ont besoin de nous pour prouver que nous pouvons maintenir la discipline nécessaire pour faire baisser l’inflation, soutenir le NHS mais aussi contester ses échecs, et surtout, ramener notre frontière sous contrôle – quoi qu’il en soit. il faut le faire. Si nous faisons cela, nous gagnerons en 2024 parce que nous aurons fait ce que les gens veulent. »

M. Duncan Smith a admis que de nombreux électeurs avaient “perdu confiance” dans les conservateurs après que des discussions difficiles sur des questions n’aient pas été suivies d’effet.

Il a déclaré: «Notre économie a atteint les tampons. Des grèves ont éclaté sur nos chemins de fer et dans nos hôpitaux. Les écoles semblent être les prochaines. Downing Street doit agir avec audace pour montrer qu’il a une emprise.

