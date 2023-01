Rishi Sunak doit défier les “puritains” du Brexit pour obtenir un accord de protocole, avertissent les meilleurs avocats

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Rishi Sunak devrait défier “l’idéologie puriste” des Brexiters purs et durs pour résoudre la querelle sur le protocole d’Irlande du Nord et d’autres problèmes post-Brexit, ont fait valoir les meilleurs avocats.

Dans un article partagé avec L’indépendantd’anciens avocats de la Cour européenne ont déclaré que le Premier ministre devait faire preuve de “courage politique, dans l’intérêt national, pour déplaire à une faction de puristes du Brexit”.

Eleanor Sharpston KC, ancienne avocate générale à la Cour de justice de l’Union européenne, et Ian Forrester KC, ancien juge à la même cour de l’UE, ont déclaré qu’il était temps que le “bon sens pragmatique” l’emporte afin de rétablir les liens avec Bruxelles. .

L’approche du gouvernement conservateur face à la querelle protocolaire – y compris la menace de déchirer unilatéralement l’accord – était “une étonnante manifestation de mauvaise foi” et “profondément préjudiciable à la future crédibilité du Royaume-Uni en tant que partenaire de négociation”, ont-ils averti.

Les avocats seniors ont également critiqué le “bûcher” prévu du droit européen conservé, arguant qu’il serait préférable de concentrer “notre effort réglementaire sur la résolution des problèmes… que le Brexit a créés”.

Le document juridique, commandé par Gina Miller, chef du parti True and Fair, a déclaré qu’une plus grande coopération avec l’UE était nécessaire pour résoudre les problèmes persistants – y compris certains des problèmes de bureaucratie subis par les petites entreprises et les musiciens en tournée.

“Les dirigeants politiques et les acteurs clés du Royaume-Uni ont désormais besoin de courage politique, dans l’intérêt national, pour déplaire à une faction de puristes du Brexit”, ont écrit Mme Sharpston et M. Forrester.

Les avocats ont ajouté : « Cela nous fait mal de voir les dommages inutiles actuellement causés par la manière dont le Brexit est mis en œuvre. Les petites entreprises et les gens ordinaires des deux côtés de la Manche souffrent de multiples façons. Ce n’est pas leur faute et ce n’est pas inévitable.

Mme Miller – l’avocate en campagne qui a lancé une contestation judiciaire contre le déclenchement de l’article 50 en 2016 – a déclaré que l’inversion du Brexit “ne sera pas possible avant au moins une génération”.

Arguant que les Tory Brexiteers ne devraient pas “superviser” l’avenir du Royaume-Uni en dehors du bloc, elle a ajouté: “Comme le montre cet article important, leur puritanisme idéologique l’emporte sur tout bon sens pragmatique, condamnant le pays à un Brexit pire que même le reste le plus fidèle n’aurait jamais pu l’être. envisagé. »

Cela survient alors que l’espoir monte d’un accord de compromis pour faciliter les contrôles de protocole, après que les discussions entre les responsables britanniques et européens se sont intensifiées ces dernières semaines.

Un responsable britannique a déclaré Le Sunday Times “Nous avons un accord” et a suggéré que Bruxelles était prête à accepter une “voie verte” qui supprimerait les contrôles physiques pour une partie des marchandises envoyées de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

Cependant, le n ° 10 a minimisé l’idée d’une percée majeure, insistant sur le fait que les pourparlers de «cadrage» se poursuivaient. Le DUP, ainsi que les députés conservateurs du groupe de recherche européen, ont averti qu’ils n’accepteraient rien qui compromettrait la place de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni.

Pendant ce temps, le gouvernement de M. Sunak a suggéré que le refus de l’administration de Joe Biden d’engager des pourparlers sur un accord commercial avec la Grande-Bretagne est à blâmer pour le non-respect d’une promesse du manifeste conservateur.

Dans une réponse écrite au Labour, le ministre du Commerce Nigel Huddleston a déclaré que l’incapacité à atteindre l’objectif de 80% du commerce britannique couvert par des accords de libre-échange dans les trois ans était en partie due à “l’approche différente” du président américain.

M. Huddleston a déclaré: «Lorsque le gouvernement a adopté cet objectif, les États-Unis étaient en pourparlers en cours sur un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, mais ont depuis adopté une approche différente pour [free trade agreement] pourparlers sous l’administration Biden.