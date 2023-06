Rishi Sunak doit cesser d’essayer de cacher des preuves de l’enquête Covid | Andrew Rawnsley

jet est marqué dans les calendriers autour de Westminster et Whitehall comme un jour à redouter. Le 13 juin, l’enquête publique sur la gestion de la pandémie commencera à recueillir des témoignages oraux. Un cortège de ceux qui sont au cœur de la prise de décision et de la bévue du gouvernement seront interrogés sous serment sur leurs actions et leurs inactions. Heather Hallett, la juge à la retraite occupant le fauteuil, serait déçue de ne pas avoir été nommée lord juge en chef. Pourtant, il n’y a sûrement pas de rôle plus important dans son travail que celui d’enquêter, de porter un jugement et de tirer des leçons de la performance du gouvernement pendant l’urgence la plus meurtrière en temps de paix depuis plus d’un siècle.

Cette inquisition ne sera pas un exercice sec et sans effusion de sang. Le formidable juge adopte une approche sans prisonnier. Nous le savons grâce aux questions préalables que l’équipe d’enquête a envoyées à ceux qui sera examiné.

Va un scorcher à Boris Johnson: « À l’automne 2020 ou vers cette période, avez-vous déclaré que vous préféreriez » laisser les corps s’entasser « plutôt que d’ordonner un autre verrouillage, ou des mots à cet effet? » Un autre : « Veuillez confirmer si en mars 2020 (ou vers cette période), vous avez proposé à de hauts fonctionnaires et conseillers de vous injecter du Covid-19 à la télévision pour démontrer au public qu’il ne constituait pas une menace ? » Un troisième zinger : « Avez-vous dit le 22 septembre 2020 ou vers cette date que vous aviez l’impression que Sage vous avait ‘manipulé’ pour vous faire imposer le premier confinement ? »

Lady Hallett a l’intention à juste titre d’apporter un examen minutieux à la conduite de nos dirigeants et au calibre de l’État britannique pendant la pandémie. Certains des participants peuvent émerger avec leur statut poli ; d’autres ont de bonnes raisons d’avoir peur de l’impact sur leur réputation d’une collecte de preuves sans remords sur les nombreuses choses qui ont mal tourné pendant une crise qui a coûté tant de vies. Les conservateurs craignent que l’enquête, qui ne doit pas terminer ses audiences avant l’été 2026, hantera leur parti pour les années à venir.

Expliquer ce qui s’est passé et pourquoi est un devoir moral envers les personnes en deuil et en particulier envers ceux qui ont des raisons de penser que des êtres chers auraient pu survivre si notre pays avait été mieux préparé à la pandémie et mieux gouverné pendant celle-ci. Cette enquête ne peut ramener personne à la vie. Le service qu’il peut rendre aux victimes a été illustré par des enquêtes antérieures telles que celles sur la catastrophe de Hillsborough, les meurtres du Bloody Sunday et le scandale du sang contaminé. L’une des fonctions essentielles de cette enquête publique est de donner la parole aux personnes endeuillées et de fournir une forme de justice en obligeant les décideurs à rendre compte et à assumer leurs actes.

Ceux qui n’apprennent pas de l’histoire sont condamnés à la répéter. Une enquête approfondie sur la pandémie est essentielle pour améliorer nos chances d’éviter une répétition des calamités humaines, sociales et économiques infligé par le Covid-19. Certains remettent en question le but de cette enquête au motif que les leçons ont déjà été apprises. J’aimerais pouvoir en être sûr. À Westminster et à Whitehall, l’apprentissage des leçons a pris une troisième place très éloignée à la couverture du cul et à la recherche d’excuses. Les comptes internes qui nous ont été fournis jusqu’à présent, comme Dominic Cummings et Matt Hancock, se sont auto-promus et égoïstes. L’enquête est l’occasion de recueillir les témoignages de l’ensemble des témoins et d’exiger la production de l’intégralité de la preuve. Sans cela, nous n’obtiendrons pas ce dont nous avons besoin, c’est-à-dire comprendre pourquoi tant d’armes vitales de l’État se sont fissurées sous la pression de la pandémie et le centre était souvent en plein effondrement.

Pour être sûr que l’enquête obtienne toute la vérité, il est essentiel que Lady Hallett l’emporte dans sa bataille avec le gouvernement pour lui faire remettre des documents qu’il ne veut pas qu’elle voie. Le point de litige immédiat est une cache de textes et de messages WhatsApp entre Boris Johnson et 40 de ses lieutenants de l’époque, dont Rishi Sunak, ainsi que le contenu de 24 carnets de journaux qu’il tenait. au numéro 10. Le Cabinet Office a pris la décision extraordinaire d’aller au tribunal pour essayer de bloquer la demande du juge de voir ce matériel.

Personne à qui j’ai parlé ne peut penser à un précédent pour un gouvernement cherchant à contrecarrer une demande de preuves d’une enquête officielle que le gouvernement lui-même a mise en place.

Il y a un consensus sur le fait que la pandémie était plus meurtrière qu’elle n’aurait dû l’être parce que M. Johnson était si inutile pour prendre des décisions

Les ministres doivent penser que quelque chose d’énorme est en jeu pour lancer un pari qui semble si épouvantable. Des groupes représentant des familles endeuillées crient à la trahison et l’opposition porte des accusations de camouflage. La plupart des avis juridiques pensent que le gouvernement subira une défaite humiliante parce que l’enquête a été mise en place avec un mandat statutaire qui donne à Lady Hallett le pouvoir étendu d’exiger la production de preuves. « Ils vont perdre », déclare un haut responsable conservateur. « Même dans le cas improbable où ils gagneraient au tribunal, ils perdraient quand même parce qu’ils auraient l’air coupables aux yeux de l’opinion publique. »

Le Cabinet Office soutient qu’il veut refuser l’accès au matériel Johnson parce qu’il est « sans rapport » avec l’enquête. Ce n’est pas à lui d’en décider. Il appartient au juge de juger de ce qui est potentiellement utile à ses enquêtes. Une autre des affirmations du gouvernement est qu’il a le devoir de protéger « la vie privée » des politiciens et des fonctionnaires. Cela ne lave pas non plus. Le juge doit connaître le contexte dans lequel les acteurs clés opéraient au moment où les gros appels ont dû être faits. Nous avons déjà de bonnes raisons de penser que l’état de la vie personnelle de M. Johnson est extrêmement pertinent à cet égard. Nous savons qu’il était en train de finaliser un divorce compliqué et qu’il se débattait pour le financer lorsque la pandémie a commencé. Il est tout à fait légitime que le juge s’intéresse au « degré d’attention porté à l’émergence du Covid-19 début 2020 par le premier ministre de l’époque ».

Le gouvernement affirme que la remise de ce matériel créera « un dangereux précédent ». L’argument est que les fonctionnaires cesseront de donner des conseils francs et que les ministres ne s’engageront pas dans des débats francs de peur que les échanges privés ne soient rendus publics à l’avenir. J’aurais peut-être plus de sympathie s’il n’y avait pas le fait que les ministres divulguent constamment des informations privilégiées lorsqu’ils pensent que cela sert leurs intérêts. Le supposé devoir de respecter la confidentialité des conversations privées est aussi régulièrement bafoué lorsque les politiciens sortent leurs mémoires.

Voilà pour les prétextes futiles du gouvernement pour tenter de cacher ce matériel. Qu’est-ce que le Cabinet Office essaie de protéger et qui ? Les messages et les journaux peuvent contenir des choses atrocement embarrassantes pour M. Johnson, mais il a maintenant fait un furet inverse en disant qu’il est heureux que le juge ait tout cela. L’ancien Premier ministre en disgrâce a probablement moins à craindre de cette enquête que d’autres, ne serait-ce que parce que sa réputation a déjà touché le fond. Il existe un consensus établi sur le fait que la pandémie a été plus meurtrière qu’elle ne l’aurait dû parce qu’il était si inutile pour prendre des décisions et qu’il a présidé un régime aussi chaotiquement dysfonctionnel au numéro 10.

Il y a des raisons de soupçonner que la cache Johnson contient des choses que les responsables tiennent à garder secrètes. L’exposition plus tôt dans l’année des messages WhatsApp de Matt Hancock était extrêmement inconfortable pour le secrétaire du cabinet, Simon Case, qui a trouvé « hilarant » que les voyageurs soient « enfermés » dans des chambres « boîtes à chaussures » dans des hôtels de quarantaine. Le matériel est également très susceptible de contenir des éléments que les ministres en exercice ne veulent pas voir dans le domaine public. « Mon intuition est que Sunak ou quelqu’un d’autre encore au gouvernement se sent en danger », remarque un ancien membre du cabinet. Le Premier ministre et son peuple sont clairement inquiets à l’idée que le juge exigera ensuite de voir tous ses textes sur la pandémie et ses messages WhatsApp. Cela ne lui semblerait pas bon si, par exemple, il était révélé que M. Sunak avait été averti à l’avance que sa respiration sifflante subventionnée par Eat-Out-to-Help-Out-the-Virus serait le propagateur de peste qu’il est devenu être.

La vérité à ce sujet et tout le reste sur le fonctionnement interne du gouvernement pendant la pandémie doit être mise en lumière. Le but d’une enquête publique est d’aller en profondeur et d’être approfondie, médico-légale et inébranlable. Lady Hallett a tout à fait raison d’exiger l’accès à toute preuve qui pourrait être pertinente pour son travail d’une importance vitale et le gouvernement a tort et semble désespéré d’essayer de le dissimuler. Nous devons avoir une divulgation complète pour garder la confiance du public et servir l’intérêt public.