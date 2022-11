Rishi Sunak doit abandonner le crétin pompeux Gavin Williamson et continuer à trier le pays

QUAND vous avez regardé les images émouvantes des funérailles de la reine après sa vie impeccable de devoir désintéressé, quelle a été votre principale pensée ?

Je vais prendre un botté de dégagement sauvage ici et deviner que ce n’était pas, “Où est Gavin Williamson?”

Gavin Williamson est un imbécile pompeux et doit être abandonné du gouvernement, déclare Jane Moore Crédit : PA

L’ancien président du parti conservateur, Sir Jake Berry, a déclaré avoir informé Rishi Sunak des messages que Williamson avait envoyés à l’ex-chef de file Wendy Morton la veille de sa nomination au poste de Premier ministre. Crédit : PA

Pourtant, l’actuel ministre sans portefeuille (ou les manières, semble-t-il) a jeté un nombre considérable de jouets hors de son landau après avoir été exclu d’une liste d’invités « extrêmement limitée » alors qu’il était encore député d’arrière-ban.

Nous le savons parce que ses textes arrogants et pleins de jurons sur son exclusion sont maintenant tombés dans le domaine public – et se révèlent plutôt éclairants.

Prenant le ton lésé d’un parent d’hélicoptère qui vient de découvrir que leur précieux petit Tristram n’a pas été invité à la petite fête du cinquième anniversaire de Tobias, Williamson a pointé ses pistolets en plastique sur le whip en chef Wendy Morton, qui supervisait les participants.

La série de textes, s’étendant sur un mois, a un “savez-vous qui je suis?” ton sur lequel il lui rappelle que “je sais comment ça marche alors ne me chiez pas” (ce que l’on suppose être une faute de frappe de p * ss ou de push), l’accuse de “truquer” la liste des invités et la met en garde ” il y a un prix à tout », à la manière d’un mafioso à bas prix.

Oh cher. Les mots pompeux, intitulé, grandiose et pétulant me viennent à l’esprit.

Cela sent aussi l’intérêt personnel rampant alors que, idéalement, nous avons besoin que nos politiciens se concentrent sur ce qui est le mieux pour les personnes qu’ils représentent, plutôt que pour eux-mêmes.

À son crédit, Mme Morton traite sa crise de colère avec le mépris qu’elle mérite et ne cesse de répéter “ce n’est pas le cas” avec une retenue admirable tout en expliquant que la majorité des places sont allées aux membres du Cabinet en exercice, ce qu’il n’était pas à l’époque.

Nous savons maintenant qu’elle a par la suite déposé une plainte officielle auprès du Parti conservateur au sujet de son comportement, puis le président du parti, Sir Jake Berry, a déclaré qu’il avait informé Rishi Sunak de l’évolution de la situation la veille de sa nomination au poste de Premier ministre.

Pourtant, Sir Jake et Mme Morton ont tous deux perdu leur emploi lors du remaniement qui a suivi et «Sir Gavin» (comment diable cela s’est-il passé?), Qui a été limogé à la fois par Theresa May et Boris Johnson, est revenu à la table du haut.

De plus en plus curieux.

Maintenant, une femme députée s’est présentée pour accuser Sir Gavin d’avoir soulevé des détails sensibles sur sa vie privée dans le but de la faire taire, et un responsable du ministère de la Défense a affirmé qu’il les avait “délibérément rabaissés et intimidés” régulièrement lorsqu’il était secrétaire à la Défense entre 2017 et 2019, leur disant, à différentes occasions, de “se trancher la gorge” et de “sauter par la fenêtre”.

Le responsable a déclaré avoir signalé le comportement présumé au responsable des ressources humaines du MoD à l’époque, mais n’avait pas déposé de plainte officielle.

Sir Gavin a déclaré: “Je rejette fermement cette allégation et j’ai entretenu de bonnes relations de travail avec les nombreux brillants fonctionnaires avec lesquels j’ai travaillé au sein du gouvernement.”

Affaires difficiles

Mais une enquête “informelle” est maintenant en cours et le mot “intimidateur” est répandu.

La politique est une affaire difficile, ce sont tous des adultes et – à tort ou à raison – lancer des insultes est assez courant, alors voyons ce qui se passe.

Mais pour l’instant, l’homme qui a envoyé ces textes justifie la description d’imbécile pompeux et, pour cette seule raison, Williamson devrait devenir «ministre sans poste au sein du cabinet».

Nous vivons une époque sérieuse, et nous avons besoin de personnes sérieuses pour régler les problèmes du pays, et non de quelqu’un qui consacre tant d’efforts à envoyer des messages lésés sur quelque chose d’aussi insignifiant que la poursuite de son propre agrandissement.

Pas beaucoup de g-Owen entre les oreilles

L’acteur de HOLLYOAKS, Owen Warner, n’a pas tardé à sauter dans la douche I’m A Celeb et à montrer son physique déchiré.

Eh bien, vous le feriez, n’est-ce pas, quand vous aurez passé tout ce temps à perfectionner vos pectoraux à la salle de sport.

Owen Warner montre son physique dans la douche I’m A Celeb 1 crédit

Owen ne semblait pas savoir qui était Boy George lors de sa première présentation dans la série 1 crédit

Malheureusement, le jeune Owen ne semble pas avoir passé autant de temps à développer son cerveau.

Malgré les gros titres il y a quelques semaines selon lesquels Boy George rejoindrait probablement la jungle, Owen, 23 ans, ne semblait pas savoir qui il était lors de sa première présentation.

Et quand George a expliqué que sa camarade de camp Scarlette Douglas était de A Place In The Sun, Owen a demandé: “Où se trouve-t-il?”

Plus tard, il s’est piqué dans l’œil pour avoir une idée de ce que c’est que de toucher un œil de poisson et a demandé à Mike Tindall si sa femme Zara était australienne.

Bénissez-le. Il fait ressembler Buddy dans Elf à Sir Stephen Hawking.

Ou peut-être, comme Joey Essex avant lui, il s’amuse parce qu’il sait que ça fait de la bonne télé et que nous sommes les tasses pour le croire.

Le temps nous le dira.

Est-ce que Tony gooner l’a gagné?

L’ANCIEN capitaine d’Arsenal, Tony Adams, a obtenu le score le plus bas sur Strictly ce week-end, mais a encore une fois survécu à la danse grâce au vote du public.

Un rapport récent a suggéré qu’un forum de 100 000 fans de Gooner a été rappelé pour le garder.

Tony Adams et Katya Jones ont obtenu le score le plus bas sur Strictly le week-end mais ont survécu à la danse Crédit : PA

Tony – avec sa partenaire de danse Katya Jones – a été divertissant jusqu’à présent, mais alors que nous entrons dans la huitième semaine, le blé valsant commence généralement à se séparer du cha-cha-chaff.

Décidera-t-il de tomber sur son épée comme John Sergeant en 2008 qui, malgré la popularité du public, a déclaré que c’était une “pensée effrayante” qu’il puisse gagner.

Ou est-ce que “l’âne” – comme Adams était connu – se fraye un chemin vers la victoire et mettra cette balle scintillante au fond du filet?

L’asile n’est pas une échappatoire

STOKE Rochford Hall ressemble à l’une des grandes demeures majestueuses présentées dans les séries télévisées de la régence.

Mais le manoir classé Grade I près de Grantham, Lincs, est actuellement fermé aux invités payants car il est utilisé pour héberger des demandeurs d’asile aux frais des contribuables.

Rochford Hall est utilisé pour héberger des demandeurs d’asile aux frais des contribuables Crédit : Getty

Avec l’hôtel Crowne Plaza près de l’aéroport d’Heathrow, ce n’est qu’un des nombreux hôtels haut de gamme utilisés à cette fin alors que les migrants continuent d’arriver sur nos côtes dans de petits bateaux.

Le couple marié Lumnije et Sokol Kopani séjournent à Stoke Rochford Hall et disent qu’ils sont venus ici pour fuir la “mafia albanaise”.

Je déteste le leur dire mais, à en juger par les rapports sur le nombre de gangs albanais qui opèrent ici, on dirait qu’ils ont peut-être sauté de la poêle à frire et dans le feu.

Coupe du monde des faussaires

Peter Tatchell, militant des droits de l’homme BRAVE, a déclaré à propos de la Coupe du monde : “Le Qatar achète des mentions de célébrités pour renforcer sa réputation internationale et détourner l’attention des critiques de ses politiques discriminatoires envers les femmes, les personnes LGBT+ et les travailleurs migrants”.

Le commentateur Gary Neville est l’un d’entre eux et c’était génial de voir son hypocrisie dénoncée par Ian Hislop sur Have I Got News For You.

John Boyega a été accusé de “faire passer l’argent avant les principes” après avoir signé un accord pour promouvoir les chips Lay’s pendant la Coupe du monde Crédit : Getty

Maintenant, l’acteur de Star Wars et ardent partisan de Black Lives Matter, John Boyega, a été accusé de “faire passer l’argent avant les principes” après avoir signé un accord à sept chiffres pour promouvoir les chips de Lay pendant le tournoi.

Tatchell ajoute : “Je suis stupéfait que John Boyega soit de connivence avec ce régime raciste, qui abuse des travailleurs indiens, bangladais et népalais d’une manière qu’il n’oserait jamais faire à ses propres citoyens.”

Groucho Marx a dit un jour : « Ce sont mes principes. Si vous ne les aimez pas, j’en ai d’autres.

Il aurait pu ajouter : « Surtout s’il y a un gros chèque en cause.

Aimer? Mon chien le nez

Un couple DIVORÇANT en Argentine n’a pas pu décider qui devrait garder les chiens alors est allé au tribunal pour établir un précédent juridique selon lequel ils étaient une “famille multi-espèces” dans laquelle les animaux de compagnie ont aussi des droits.

En d’autres termes, ils ont laissé les chiens décider qui ils aimaient le plus – et Popeye “a montré une préférence” pour le mari tandis que Kiara “a choisi la femme”.

Aujourd’hui heureusement divorcés, ils se retrouvent une fois par semaine pour que « nos bébés » puissent se voir en promenade.

Tout cela est très beau, mais cela m’a amené à me demander qui notre chien Jasper choisirait dans une situation similaire.

Réponse? Celui qui a la prévoyance de se frotter secrètement les mains dans la graisse de lard.

MEGHAN MARKLE a fait un pas de plus vers la résurrection de son ancien blog lifestyle The Tig.

Sa candidature à la marque déposée du nom est examinée par l’Office américain des brevets et des marques, avec cinq catégories claires d’activités étant spécifiées comme les voyages, la préparation des aliments, les relations personnelles, la santé/bien-être et la décoration d’intérieur qui comprend “une vie respectueuse de l’environnement”.

Étant donné son penchant pour elle et Harry pour les jets privés, peut-être aurait-elle dû inclure la catégorie “comédie” aussi.

Montre-bracelet Willy agitant

ROLEX a développé une montre-bracelet de 21 000 £ qui fonctionne à sept milles sous l’océan.

Aucun humain ne peut survivre à cette profondeur, donc, un peu comme une voiture qui peut atteindre 300 mph alors que la limite de vitesse nationale maximale est de 70, cela soulève plutôt la question “à quoi ça sert?”

Rolex a développé une montre-bracelet de 21 000 £ qui fonctionne à sept milles sous l’océan

Le magazine Wired l’a décrit comme “l’exhibition horlogère”.

C’est “montre-bracelet willy agitant” pour vous et moi.