Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Rishi Sunak a déclaré que “rien n’est sur la table” après que Volodymyr Zelensky se soit envolé pour l’Angleterre pour lui demander d’envoyer des avions de chasse pour aider l’Ukraine à combattre l’armée russe. Mais le Premier ministre n’a toujours pas promis de fournir les “ailes de la liberté” que le chef de guerre ukrainien avait demandées dans un précédent discours historique au Parlement. Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, avait été chargé d’enquêter sur les avions que le Royaume-Uni pourrait potentiellement donner à l’Ukraine dans sa lutte contre les forces d’invasion de Vladimir Poutine. M. Sunak et M. Zelensky ont confirmé que la question des avions de guerre avait fait “partie de la conversation” aujourd’hui après avoir visité le camp de Lulworth dans le Dorset pour rencontrer des soldats ukrainiens entraînés par l’armée britannique. Lors d’une conférence de presse, M. Sunak a déclaré que les chars britanniques Challenger 2 seraient envoyés en Ukraine le mois prochain – plus tôt que prévu – mais a averti que la “première étape” pour fournir des jets prendrait “un certain temps”. Niant toute «réticence», il a déclaré: «Tout au long de ce conflit, nous avons été en tête». Suite à l’annonce que la Grande-Bretagne formera des pilotes de l’armée de l’air ukrainienne dans le cadre d’une stratégie à long terme, le dirigeant britannique a déclaré qu’il était important que les pilotes puissent “réellement piloter l’avion qu’ils utiliseront”. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre britannique Rishi Sunak tiennent une conférence de presse (Photo : Getty Images Europe)



Le couple se serre la main après avoir rencontré des troupes ukrainiennes formées pour commander des chars Challenger 2 dans une installation militaire à Lulworth, Dorset (Photo: AP)



Ils ont signé une déclaration d’unité aujourd’hui (Photo: PA) Les deux dirigeants ont été photographiés en train de signer une déclaration d’unité mercredi – déclarant à quel point Londres et Kyiv étaient “confiants qu’avec nos alliés et partenaires, nous vaincrons l’invasion illégale et non provoquée de la Russie”. M. Zelensky a déclaré que les conversations avaient été “fructueuses” et a remercié la Grande-Bretagne pour son soutien de longue date. Mais il a averti que la guerre pourrait “stagner” et que “des terroristes pourraient vivre sur notre territoire” si des jets n’arrivaient pas de l’Ouest. “Allez, on va vous envoyer des pilotes déjà formés depuis deux ans et demi”, a-t-il plaisanté avec M. Sunak. Pourtant, M. Zelensky a reconnu que “tout ne dépend pas uniquement de la décision de la Grande-Bretagne”. Son commentaire est venu après que M. Sunak ait laissé entendre que les alliés impliqués dans la production des avions devraient avoir leur mot à dire. Interrogé sur la perspective de donner des avions britanniques à Kyiv, il a déclaré: «En ce qui concerne les avions de combat, ils font bien sûr partie de la conversation – en effet, nous en avons discuté aujourd’hui et nous l’avons déjà fait auparavant. “C’est pourquoi nous avons annoncé aujourd’hui que nous entraînerons l’armée de l’air ukrainienne sur des plates-formes conformes aux normes de l’OTAN, car la première étape pour pouvoir fournir des avions avancés est d’avoir des soldats ou des aviateurs capables de les utiliser.” « C’est un processus qui prend du temps. Nous avons entamé ce processus aujourd’hui, c’est parce que nous tenons à aider le président et son pays à remporter une victoire.



Les deux dirigeants ont partagé quelques sourires aujourd’hui (Photo: PA)



Zelensky serre la main d’une troupe ukrainienne (Photo: AP) “Et rien n’est sur la table et notre leadership sur cette question est quelque chose dont nous devrions tous collectivement être très fiers.” M. Zelensky a déclaré qu’il se rendrait dans d’autres capitales européennes pour poursuivre les discussions sur l’approvisionnement de son armée de l’air. Le point de presse conjoint a clôturé une journée au cours de laquelle M. Zelensky s’est adressé au Parlement avec un discours émouvant, plaidant pour des avions de chasse. Il a également rencontré le roi Charles pour la première fois au palais de Buckingham. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source