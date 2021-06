Rishi Sunak dit que nous sommes toujours en prolongation mais proche du coup de sifflet final sur le verrouillage

RISHI Sunak a rejoint un coup de pied de football avec des écoliers – et a exhorté le Premier ministre à dénoncer le verrouillage.

Le chancelier a clairement indiqué qu’il ne tolérerait pas une nouvelle extension des restrictions qui ont entravé les affaires britanniques.

Rishi ne tolérera pas une nouvelle extension des restrictions qui ont entravé les affaires britanniques Crédit : Dan Charity / Le Soleil

M. Sunak a déclaré: « Nous sommes toujours en prolongation mais nous approchons enfin du coup de sifflet final et je m’attends à ce que l’arbitre le sonne le 19 juillet. »

Il a juré de tenir les ministres sur parole que le retard de quatre semaines était purement pour accélérer le déploiement de la vaccination.

Et il a ajouté: «C’était une extension spécifique dans un but précis, qui était d’obtenir plus de coups dans les bras de plus de gens. Nous accomplissons cela, donc il ne devrait tout simplement pas être nécessaire de retarder davantage. »

Dans une interview exclusive de Sun on Sunday, la chancelière a révélé :

IL était un « bon à deux » à l’école, mais il a déjà eu des problèmes pour regarder le football alors qu’il aurait dû étudier.

IL n’y a eu aucune retombée avec le Premier ministre sur les plans de dépenses et ils bénéficient d’une « relation de travail fantastique et personnelle ».

BORIS Johnson est « le gaffer » lorsqu’il s’agit de prendre les grandes décisions en matière de dépenses.

Fan de football, M. Sunak est optimiste quant au fait que juillet s’avérera être un mois mémorable, avec un retour à un mode de vie plus normal – et avec l’Angleterre allant jusqu’au bout de l’Euro.

Le fan de football, M. Sunak, est optimiste quant au fait que juillet sera un mois mémorable Crédit : Dan Charity / Le Soleil

Il espère que Boris Johnson ouvrira la Grande-Bretagne plus rapidement qu’il ne pense que l’équipe de Gareth Southgate ouvrira la défense allemande mardi.

Mais il ne tolérerait pas l’idée des conséquences désastreuses pour le pays si nos vies étaient suspendues pour une nouvelle période.

Il a déclaré: «Mon grand espoir et mon attente sont que cela se fasse le 19 juillet parce que le programme de vaccination nous aura donné le niveau de protection supplémentaire qui était nécessaire d’ici là.

« Cela a été une période très difficile pour des tonnes d’entreprises. Espérons qu’ils pensent que nous avons fait tout notre possible pour les soutenir. Je sais que nous n’avons pas été en mesure de faire tout ce que les gens veulent et pour cela je suis désolé, mais je pense que nous avons fait énormément.

« Maintenant, la chose la plus importante est de rouvrir l’économie afin qu’ils puissent recommencer à faire ce qu’ils veulent, c’est-à-dire nous retrouver en tant que clients et récupérer leur personnel – et c’est parti. »

Lorsqu’on lui a demandé si quelques semaines supplémentaires causeraient un préjudice durable à l’économie, il a répondu : « Je veux voir un élan positif. Nous voulons que les gens retournent au travail. Nous voulons que les gens occupent un emploi. Nous ne voulons pas qu’ils soient à la maison, nous voulons qu’ils soient dehors.

« Nous ne voulons pas qu’ils soient au chômage et nous voulons que les entreprises soient ouvertes, nous accueillant à nouveau en tant que clients. »

M. Sunak s’exprimait lors d’une visite dans un centre sportif qui, selon lui, pourrait aider l’Angleterre à organiser la Coupe du monde 2030.

Le chancelier espère que Boris Johnson ouvrira la Grande-Bretagne plus rapidement qu’il ne pense que l’équipe de Gareth Southgate ouvrira la défense allemande mardi Crédit : Dan Charity / Le Soleil

Il a organisé un coup de pied improvisé avec des jeunes au Gunnersbury Park Sports Hub, dans l’ouest de Londres, qui a bénéficié d’un coup de pouce de 25 millions de livres sterling pour le football de base dans son dernier budget.

Le chancelier – un fervent partisan de Southampton – pense que des centres comme celui-ci peuvent aider à former les champions de l’avenir. Il a rencontré Josh Dasilva, un milieu de terrain du club local et du club de Premier League nouvellement promu Brentford, qui aidait à une séance d’entraînement junior.

M. Sunak a ajouté: « Vous voyez toutes ces filles dehors et tout le monde s’amuse bien et c’est l’héritage que nous essayons de construire jusqu’en 2030.

«Nous travaillons avec la FA, la Premier League et avec les autorités locales pour construire ces modèles plus axés sur les hubs et vous pouvez voir à quel point c’est une installation fantastique. Il faut trouver le Matt Le Tissiers de demain, c’est de ça qu’il s’agit.

Il a ajouté : « Le club local ici est en Premier League pour la première fois et c’est une source d’inspiration pour les gens. Nous devons donner à ces jeunes qui ont le rêve les moyens de le réaliser, que ce soit en jouant pour l’Angleterre ou leur club local.

M. Sunak portait une chemise anglaise portant son nom et le numéro de sa résidence officielle de Downing Street, n° 11, au dos.

Il a dit qu’il le porterait pour le match Angleterre vs Allemagne mardi.

Les premiers souvenirs de M. Sunak concernant le football international étaient l’Euro 96, qu’il décrit comme « mon football en devenir ». A 16 ans, il se souvient avoir introduit une télé à l’école pour regarder les matchs.

Il a déclaré: «J’étais un peu un goody-two-shoes à l’école, mais le football était mon truc et j’avais introduit clandestinement à l’école cette antenne de télévision portable pour pouvoir regarder les matchs quand nous étions censés faire devoirs.

Le chancelier dit qu’il portera son nouveau maillot de football pour le match Angleterre vs Allemagne mardi Crédit : Dan Charity / Le Soleil

« Malheureusement, je me suis fait arrêter. Mon téléviseur portable a été confisqué et j’ai eu beaucoup de problèmes. Mais, avec le recul, c’était un bon moment.

M. Sunak admet qu’il est confronté à des décisions difficiles sur le front économique alors qu’il se bat avec une facture de 400 milliards de livres sterling pour la pandémie. Mais il insiste sur le fait qu’il n’y a eu aucune dispute avec M. Johnson au sujet de ses engagements de dépenses ambitieux.

Le chancelier nie également que BoJo soit accro aux promesses de dépenses grandioses – et il accepte que le Premier ministre soit l’homme en charge. Il insiste sur le fait qu’il soutient pleinement les plans de dépenser 200 millions de livres sterling pour un nouveau produit phare national pour promouvoir la Grande-Bretagne.

Il a déclaré: « Il y a un énorme potentiel pour que ce soit un phare pour la Grande-Bretagne mondiale. »

M. Sunak a ajouté : « Écoutez, le Premier ministre est le chef, j’ai un immense respect pour lui et nous avons une relation personnelle et professionnelle fantastique.

« Il y a toujours des décisions difficiles sur la façon de prioriser. Ce que je veux dire aux gens est de dire, écoutez, nous avons une grosse tarte, c’est une tarte qui grandit, il est toujours difficile de comprendre quelle est exactement la bonne façon de le trancher.

« C’est notre travail et nous devons nous assurer de nous concentrer sur les priorités des gens. »

Mais pour le moment, la priorité de M. Sunak est d’ouvrir complètement la Grande-Bretagne aux affaires.

Il a déclaré: « Je pense que cela s’annonce bien pour le 19 juillet et nous devrions nous concentrer sur la réalisation de ces jabs et sur la progression. »