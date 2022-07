Rishi Sunak dit que Liz Truss risque de faire basculer des millions de personnes dans la “misère économique” dans un débat acrimonieux en tête-à-tête

Rishi Sunak a averti que Liz Truss risquait de faire basculer des millions de personnes dans la « misère économique » et d’alimenter l’inflation avec ses propositions économiques, alors que les deux hommes se sont mutuellement saccagés les plates-formes politiques dans un débat acrimonieux.

Présentant les plans de réduction d’impôts de plus de 30 milliards de livres sterling du ministre des Affaires étrangères, l’ancienne chancelière a affirmé qu’il n’y avait “rien de conservateur” dans son approche, le parti n’ayant “absolument aucune chance” de remporter les prochaines élections.

Lors de leur premier débat en tête-à-tête lors de la phase finale de la course à la direction des conservateurs, Mme Truss a riposté, accusant M. Sunak de « scanner la peur » et de « Project Fear » – un terme utilisé par les Brexiteers pour rejeter les avertissements économiques du camp Rester. en 2016.

Alors que les deux ont suggéré plus d’aide au public britannique sur les factures d’énergie en flèche s’ils remplacent Boris Johnson dans le n ° 10, Mme Truss a également affirmé que les propositions actuelles de M. Sunak feraient basculer le pays dans la récession.

“Ce chancelier a augmenté les impôts au taux le plus élevé en 70 ans et on nous prédit maintenant une récession”, a-t-elle déclaré. “La vérité est dans les chiffres”.

Malgré les appels de certains conservateurs pour atténuer les attaques bleu sur bleu, le couple s’est également affronté sur la politique du Royaume-Uni envers la Chine tandis que Mme Truss a évité l’occasion de se distancier des commentaires du secrétaire à la Culture, qui s’était auparavant moqué des vêtements coûteux de M. Sunak.

Apparaissant devant les électeurs conservateurs de 2019 lors d’un débat organisé par la BBC, Mme Truss et M. Sunak ont ​​​​accepté de publier leurs affaires fiscales s’ils remportaient le concours et ont également été contestés sur leur évaluation du Premier ministre sortant.

Crise chinoise : les candidats se sont également affrontés sur la politique du Royaume-Uni envers la superpuissance (Getty)

Mme Truss a donné à M. Johnson sept sur 10 tandis que M. Sunak a déclaré: «Mes opinions sont claires, quand il était génial, il était génial et il est arrivé à un point où nous devons aller de l’avant. En proposant une solution au Brexit et en remportant une élection qui est un 10/10 – vous devez en attribuer le mérite à ce type, personne d’autre n’aurait probablement pu le faire.

Concernant la Chine, le ministre des Affaires étrangères a exigé une “position plus dure” sur les entreprises technologiques telles que l’application chinoise TikTok.

“Nous devons apprendre les erreurs que nous avons commises en rendant l’Europe dépendante du pétrole et du gaz russes, nous ne pouvons pas permettre que cela se produise avec la Chine”, a-t-elle souligné.

Et elle a également accusé M. Sunak de faire pression pour une relation commerciale plus étroite avec Pékin alors qu’il travaillait au Trésor, ajoutant : “Je suis ravie que vous vous soyez rallié à ma façon de penser.”

Alors que M. Sunak semblait gagner plus d’applaudissements de la part du public, un sondage instantané demandant aux électeurs qui avaient obtenu les meilleurs résultats était presque à égalité, avec l’ancien chancelier à 39% et Mme Truss à 38%.

Parmi les électeurs conservateurs, Mme Truss a obtenu de meilleurs résultats (47% contre 38% pour M. Sunak) tandis que l’ancien chancelier a obtenu plus de soutien parmi les électeurs travaillistes – 41% contre 30% pour Mme Truss.

Au cours du débat, Mme Truss, la ministre des Affaires étrangères, a également été interrogée sur des commentaires faits dans un livre de 2012 – Britannia déchaînée – qui affirmait que les travailleurs britanniques étaient parmi les «pires oisifs du monde».

Mais elle a riposté, affirmant que ce chapitre particulier avait été écrit par Dominic Raab, l’actuel vice-Premier ministre, qui “soutient” la candidature de M. Sunak pour remplacer M. Johnson dans le numéro 10.

En réponse au débat, la députée Shabana Mahmood, coordinatrice de la campagne nationale du Labour, a déclaré : « Ni Liz Truss ni Rishi Sunak n’offrent aux travailleurs autre chose que la même chose : une faible croissance, des impôts élevés, des salaires gelés et des temps d’attente plus longs.

«Ces deux candidats à la continuité ont donné leur chœur désormais familier de promesses de dépenses non financées, d’attaques amères et d’un saccage des 12 années de gouvernement des conservateurs. Ni l’un ni l’autre n’ont proposé quoi que ce soit qui ressemble à un plan pour lutter contre la crise du coût de la vie qu’ils ont créée ou pour un avenir meilleur pour le pays.

Pendant ce temps, un porte-parole libéral démocrate a offert un résumé plus succinct des réflexions du parti sur le débat, avec une réponse en un mot : « Eurgh ».