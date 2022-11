Rishi Sunak dit que les impôts doivent augmenter pour éviter le contrecoup du marché

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement doit tenir sa promesse de hausses d’impôts et de réductions des dépenses dans la déclaration d’automne de cette semaine ou risquer un contrecoup du marché déstabilisant l’économie britannique, a déclaré Rishi Sunak.

Le Premier ministre fait face à la menace de rébellion des députés conservateurs d’arrière-ban en colère contre l’annonce de Jeremy Hunt selon laquelle tout le monde au Royaume-Uni paiera plus d’impôts en raison des politiques fiscales qu’il doit dévoiler jeudi.

Mais M. Sunak a déclaré que la chancelière n’avait d’autre choix que de répondre aux attentes des marchés internationaux selon lesquelles il mettrait les finances britanniques sur une voie durable.

Il a suggéré que revenir sur les hausses d’impôts risquerait de revenir au chaos qui a suivi le paquet de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées de Liz Truss en septembre.

Dimanche, lors d’une série d’interviews télévisées, M. Hunt a confirmé que son programme comprendrait à la fois des hausses d’impôts et des réductions de dépenses, qui, selon lui, étaient nécessaires pour faire face au fardeau de la hausse des coûts de l’énergie, ce qui, selon lui, équivalait au financement d’un deuxième NHS. chaque année.

Le chancelier envisagerait un ensemble de 25 milliards de livres sterling de hausses d’impôts et de 35 milliards de livres sterling de réductions des dépenses publiques pour combler un vide pouvant atteindre 60 milliards de livres sterling dans les finances du gouvernement.

La déclaration confirmera également que le soutien aux factures d’énergie sera réduit après avril, il ne cible donc que ceux qui en ont le plus besoin, a-t-il déclaré.

M. Hunt devrait entraîner des millions de travailleurs supplémentaires vers des taux d’imposition plus élevés en prolongeant le gel des seuils de deux années supplémentaires. Et il est entendu qu’il envisage de réduire le seuil du taux maximum de 45p de 150 000 £ à 125 000 £.

Mais il a été averti d’une éventuelle rébellion d’arrière-ban par l’ancien ministre du Cabinet Simon Clarke – un proche allié de Mme Truss – qui a déclaré qu’il devrait opter pour des réductions de dépenses plutôt que des hausses d’impôts “autant qu’il le peut”.

S’envolant pour l’Indonésie pour le sommet du G20 à Bali, M. Sunak a averti que la stabilité financière de la Grande-Bretagne n’a été restaurée que parce que lui et M. Hunt ont clairement indiqué leur détermination à réparer les erreurs du régime Truss, et pourraient être à nouveau perdus s’ils reviennent. bas sur leurs plans.

“Les conditions financières au Royaume-Uni se sont clairement stabilisées”, a-t-il déclaré aux journalistes voyageant dans son avion. « Mais ils se sont stabilisés parce que les gens s’attendent à ce que le gouvernement prenne les décisions qui mettront nos finances publiques sur une trajectoire durable, et c’est le travail du gouvernement d’y parvenir. C’est ce que fera la chancelière.

M. Sunak a déclaré que lui et M. Hunt veilleraient à ce que leur paquet “soutienne les plus vulnérables”.

Mais il a ajouté: “Nous le ferons, de manière cruciale, [while] répondre aux attentes des marchés internationaux, en particulier pour s’assurer que notre position budgétaire est sur une trajectoire plus durable. Et c’est ce que nous allons faire.

Dans une concession aux députés conservateurs désireux de réduire les impôts avant les élections générales, M. Sunak a indiqué qu’il pensait que le douloureux processus de consolidation au cours de la période à venir le mettrait en mesure de réduire le fardeau des contribuables dans les années à venir.

Jeremy Hunt met en garde contre les “décisions difficiles” avant la déclaration d’automne

“Une partie de notre travail ne consiste pas seulement à ramener la stabilité dans le système – ce que nous ferons – mais aussi à jeter les bases de la reprise et de la croissance de l’économie”, a déclaré M. Sunak.

«En fin de compte, c’est ce que nous voulons tous voir. C’est ainsi que nous pourrons réduire les impôts des gens au fil du temps et soutenir les services publics. Et vous entendrez également ce côté de l’équation de la part du chancelier.

S’adressant à l’émission Sky News Dimanche avec Sophy Ridge, M. Hunt a déclaré: “Nous allons tous payer un peu plus d’impôts.” Mais il a déclaré que sa déclaration montrerait « de la compassion et du soutien pour les personnes les plus vulnérables ».

“Nous demanderons à tout le monde des sacrifices”, a déclaré la chancelière. “Mais dans une société équitable – comme nous le sommes au Royaume-Uni – il n’y a pas grand-chose que vous puissiez demander aux personnes aux revenus les plus bas.”

Il a déclaré que la déclaration comporterait également « un plan à long terme pour l’énergie propre, l’énergie verte et l’énergie bon marché » pour garantir que la Grande-Bretagne ne soit plus jamais à la merci d’événements internationaux comme la guerre de la Russie en Ukraine.

L’économiste Paul Johnson, directeur de l’Institute of Fiscal Studies, a déclaré que les commentaires de M. Hunt pourraient signifier “des impôts supplémentaires substantiels”, qui pourraient inclure le rétablissement de la hausse de 1,25% de l’assurance nationale annoncée par M. Sunak plus tôt cette année mais annulée par Mme Truss.

Mais il a déclaré que, comme de nombreuses personnes ne paient pas d’impôt sur le revenu ou d’assurance nationale, le seul moyen pour le chancelier de s’assurer que tout le monde paie plus d’impôts serait d’augmenter la TVA – ce que M. Hunt ne prévoit pas.

M. Hunt a signalé que le plan de soutien énergétique du gouvernement – ​​en maintenant les factures de gaz et d’électricité de tous les ménages à une moyenne annuelle de 2 500 £ pour les six mois jusqu’en avril pour un coût de 60 milliards de £ – doit être réduit une fois l’hiver terminé. Les rapports suggèrent que le Trésor prévoit un budget de 20 milliards de livres sterling au cours des six prochains mois.

La déclaration définira des plans pour “un soutien à court terme pour les personnes qui en ont besoin, mais aussi un plan à long terme pour vraiment changer notre approche de l’énergie”, a déclaré M. Hunt.

Et il a dit à BBC1 Dimanche avec Laura Kuenssberg qu’il imposera des “contraintes” au soutien, qui est actuellement disponible pour tous les ménages.

« Sera-t-il non plafonné, illimité ? il a dit. « Nous devons reconnaître que l’une des raisons de l’instabilité qui a suivi le mini-budget était que les gens craignaient que nous exposions les finances publiques britanniques à la volatilité du marché international du gaz. Il doit donc y avoir des contraintes. »

M. Hunt a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne traverserait la période difficile à venir, déclarant à Sky News: “Il va y avoir des décisions très difficiles, mais nous sommes un pays résilient et nous avons fait face à des défis beaucoup plus importants dans notre histoire.”

Il a dit à Kuenssberg qu’une incapacité à prendre des mesures pour rétablir l’équilibre des comptes entraînerait une montée en flèche des hypothèques.

“Si nous ne faisons rien, la Banque d’Angleterre augmentera alors les taux d’intérêt”, a déclaré M. Hunt. «Ils doivent le faire constitutionnellement. C’est leur travail de faire baisser l’inflation.

« Une économie dynamique a besoin de faibles impôts et d’une monnaie saine. Mais l’argent sain doit passer en premier, car l’inflation ronge la livre dans votre poche et la livre dans votre compte bancaire tout aussi insidieusement que les impôts.

La chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a mis en garde contre “l’austérité 2.0”, affirmant que les services publics sont déjà “à genoux”.

Elle a déclaré à Sky: «Sept millions de personnes attendent une opération ou un soutien du NHS. Si vous regardez nos écoles, la taille de nos classes augmente. Les enseignants doivent de plus en plus financer les bases avec leur propre argent.

“Donc, je ne crois pas que l’austérité 2.0 après l’austérité que nous avons traversée ces 12 dernières années soit la bonne approche, c’est pourquoi je plaide pour deux choses, à la fois des choix plus justes en matière d’impôts mais aussi, surtout , un plan de croissance.