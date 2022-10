Rishi Sunak dit que le Royaume-Uni est confronté à de “profonds défis” mais qu’il travaillera “jour après jour” dans sa première adresse après avoir remporté la course PM

RISHI Sunak s’est engagé à travailler “jour après jour” pour relever les “profonds défis” du Royaume-Uni après avoir été nommé aujourd’hui 57e Premier ministre britannique.

M. Sunak a obtenu le soutien d’une écrasante majorité de députés conservateurs, ce qui lui a permis de revendiquer les clés du n°10.

Rishi Sunak se tient aux côtés des membres du comité de députés d’arrière-ban de 1922 Crédit : PA

Rishi Sunak rejoint les partisans du député devant le siège de la campagne conservatrice à Londres Crédit : Reuters

Rishi Sunak sera le 57e Premier ministre britannique Crédit : Reuters

Le jour de Diwali – la fête hindoue des lumières – M. Sunak a appris qu’il deviendrait le premier Premier ministre britannique d’origine indienne.

S’adressant aux députés conservateurs au parlement après sa victoire historique, le nouveau chef conservateur a déclaré : “Nous devons nous unir ou mourir, et livrer pour notre pays”.

Et dans une déclaration au public, prononcée depuis le siège du Parti conservateur, M. Sunak a déclaré : “Le Royaume-Uni est un grand pays, mais il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à un défi économique profond.

“Nous avons maintenant besoin de stabilité et d’unité, et je ferai de ma priorité absolue le rapprochement de notre parti et de notre pays. Parce que c’est la seule façon de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur et plus prospère pour nos enfants et nos nos petits-enfants.”

Il a ajouté: “Je promets de vous servir avec intégrité et humilité, et je travaillerai jour après jour pour servir le peuple britannique.”

Mme Mordaunt a abandonné le concours à la dernière minute cet après-midi après avoir échoué à obtenir le soutien de 100 collègues.

L’ex-chancelière a pris les devants dans la course à la direction des conservateurs, après avoir perdu la dernière face à Liz Truss il y a quelques semaines à peine.

Quelques heures après que Mme Truss a annoncé sa démission jeudi dernier, les députés sont venus en masse pour soutenir M. Sunak.

Mais ses chances de déménager à Downing Street ont été considérablement réduites lorsque Boris Johnson a lancé de manière informelle une offre de retour spectaculaire.

L’ex-Premier ministre a quitté ses vacances glamour en République dominicaine pour rentrer à Londres et renforcer son soutien.

Les poids lourds conservateurs se sont répartis entre deux camps, avec James Cleverly et Priti Patel dans l’équipe Boris, et Grant Shapps et Kemi Badenoch agitant le drapeau pour Rishi.

Au cours du week-end, Mme Mordaunt a suivi la paire, avec seulement une vingtaine de députés soutenant sa campagne.

Samedi, M. Sunak et Boris se sont rencontrés pour des pourparlers de paix tard dans la nuit.

Mais la discussion a échoué après qu’aucun des candidats n’ait accepté de se retirer.

À peine 24 heures plus tard, dimanche soir, M. Johnson a quitté la course.

L’ancien premier ministre a insisté sur le fait qu’il avait les chiffres pour aller au vote des membres conservateurs.

Mais il a jeté l’éponge alors que les députés ont cassé pour M. Sunak à un taux de plus de deux contre un.

Dans un communiqué, l’ex-Premier ministre a déclaré: “Je pense que je suis bien placé pour offrir une victoire conservatrice en 2024 – et ce soir, je peux confirmer que j’ai franchi l’obstacle très élevé de 102 nominations, y compris un proposant et un secondeur, et je pourrait déposer ma candidature demain.

“Mais au cours des derniers jours, j’en suis malheureusement arrivé à la conclusion que ce ne serait tout simplement pas la bonne chose à faire. Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n’avez pas un parti uni au parlement.”

BoJo a été félicité par certains membres de son parti pour avoir pris le siège arrière au nom de l’unité conservatrice.

Mme Mordaunt a poursuivi sa campagne jusqu’à lundi et le matin, son équipe a affirmé qu’elle avait presque atteint le seuil des 100.

Mais quelques minutes avant que le président du comité d’arrière-ban de 1922, Sir Graham Brady, ne lise les résultats, le chef des Communes a démissionné.

Dans un communiqué, elle a déclaré: “Notre parti, ce sont nos membres. Que nous soyons des élus, des militants, des collecteurs de fonds ou des partisans. Nous avons tous un intérêt à savoir qui est notre chef.

“Ce sont des temps sans précédent. Malgré le calendrier serré de la course à la direction, il est clair que nos collègues estiment que nous avons besoin de certitude aujourd’hui. Ils ont pris cette décision de bonne foi et pour le bien du pays.

“Nous devons tous au pays, les uns aux autres et à Rishi de s’unir et de travailler ensemble pour le bien de la nation.”

Cet après-midi, M. Sunak s’est adressé aux députés lors d’une réunion privée du Comité de 1922, où il a reçu trois standing ovations.

Le futur Premier ministre a appelé à l’unité alors qu’il s’adressait à ses collègues et promettait que chaque aile du parti serait dans son nouveau cabinet.

Il a également exclu la convocation d’élections générales anticipées.

Mais le message principal de M. Sunak à son parti divisé était : “nous devons nous unir ou mourir et livrer pour notre pays”.

Répondant au couronnement de M. Sunak, la Première ministre sortante, Mme Truss, a déclaré: “Félicitations pour avoir été nommé chef du Parti conservateur et notre prochain Premier ministre. Vous avez tout mon soutien.”