Rishi Sunak dit que la Chine est la “plus grande menace” pour le Royaume-Uni alors qu’il promet de nouvelles restrictions à Pékin

Rishi Sunak a promis d’interdire les Instituts Confucius controversés de Chine au Royaume-Uni, qualifiant le pays de “plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne”.

L’annonce signalerait un durcissement majeur de la politique gouvernementale à l’égard de la Chine si M. Sunak devenait le prochain Premier ministre, suite à la pression d’un caucus vocal de députés conservateurs d’arrière-ban.

Au cours des derniers mois, Liz Truss, la rivale à la direction des conservateurs de M. Sunak, a également adopté une approche de plus en plus dure à l’égard de la Chine dans son rôle de ministre des Affaires étrangères.

Cette dernière annonce sera considérée comme une décision de renforcer les références de l’ancien chancelier en matière de sécurité nationale, car il promet de fermer les 30 instituts Confucius chinois au Royaume-Uni.

L’ancienne première ministre Theresa May avec le président chinois Xi Jinping (PENNSYLVANIE)

Financés par le gouvernement chinois, ils sont apparemment des centres culturels et linguistiques, mais les critiques les ont qualifiés d’outils de propagande dans un contexte de détérioration des relations entre l’Occident et la Chine.

M. Sunak a accusé la Chine de “voler notre technologie et d’infiltrer nos universités”.

« À l’étranger, ils soutiennent l’invasion fasciste de l’Ukraine par Poutine en achetant son pétrole et en tentant d’intimider leurs voisins, y compris Taïwan.

« Ils accablent les pays en développement d’une dette insurmontable et s’en servent pour saisir leurs avoirs ou pointer un pistolet diplomatique sur leur tempe.

« Ils torturent, détiennent et endoctrinent leur propre peuple, y compris au Xinjiang et à Hong Kong, en violation de leurs droits humains. Et ils ont continuellement truqué l’économie mondiale en leur faveur en supprimant leur monnaie.

S’engageant à diriger le monde dans la résistance à la soi-disant “agression technologique” de la Chine, M. Sunak a déclaré qu’il mettrait en œuvre un amendement au projet de loi sur l’enseignement supérieur qui obligerait les universités britanniques à divulguer tout partenariat de financement étranger de plus de 50 000 £.

Rishi Sunak en visite à Grantham dans le cadre de sa campagne pour devenir chef du parti conservateur (AP)

Il s’engage également à examiner tous les partenariats de recherche anglo-chinois qui pourraient aider la Chine sur le plan technologique ou avoir des applications militaires, ainsi qu’à étendre la portée du MI5 pour fournir un plus grand soutien aux entreprises et universités britanniques afin de contrer l’espionnage industriel chinois présumé.

Il a déclaré qu’il examinerait s’il était nécessaire d’empêcher les acquisitions chinoises d’actifs britanniques clés, au milieu des inquiétudes concernant l’ampleur des investissements chinois dans les industries clés.





Je travaillerai avec le président Biden et d’autres dirigeants mondiaux pour transformer la résilience de l’Occident face à la menace que représente la Chine Rishi Sunak

« J’empêcherai la Chine de prendre le contrôle de nos universités et j’offrirai aux entreprises et aux institutions publiques britanniques la cybersécurité dont elles ont besoin. Et je travaillerai avec le président Biden et d’autres dirigeants mondiaux pour transformer la résilience de l’Occident face à la menace que représente la Chine », a ajouté l’espoir du leadership.

La campagne Truss n’a pas tardé à remettre en question les nouvelles promesses de M. Sunak, Sir Iain Duncan Smith qualifiant l’annonce de “surprenante”.

Sir Iain, coprésident de l’alliance interparlementaire sur la Chine, a déclaré : « Au cours des deux dernières années, le Trésor a fait pression pour un accord économique avec la Chine. Et ce malgré que la Chine me sanctionne moi-même et quatre parlementaires britanniques.

«Malgré la répression brutale par la Chine des militants pacifiques pour la démocratie à Hong Kong, la menace de Taïwan, l’occupation illégale de la mer de Chine méridionale, le génocide des Ouïghours et l’augmentation de son influence dans nos universités.

“Après une telle litanie, j’ai une question simple, où étiez-vous ces deux dernières années ?”

Un porte-parole de Mme Truss a déclaré: “Liz a renforcé la position de la Grande-Bretagne sur la Chine depuis qu’elle est devenue ministre des Affaires étrangères et a aidé à diriger la réponse internationale à l’augmentation de l’agression chinoise.

“Cela ne continuera que lorsqu’elle deviendra Premier ministre et cherchera à étendre son réseau de liberté à travers le monde.”